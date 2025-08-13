'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Thiếu tá Huy điều tra trang trại lợn, Chủ tịch xã Thứ vung tiền giữ ghế

Tập 10 "Có anh, nơi ấy bình yên" đã được phát sóng với nhiều tình tiết mới, hấp dẫn. Trong tập phim, Thiếu tá Huy tìm tới trang trại chăn nuôi lợn, liên hệ với Phát - chủ trang trại nhưng không được. May mắn là Huy gặp được một cô gái tự nhận là cháu gái của Phát. Thông qua cô gái, Thiếu tá Huy nắm được thông tin trang trại nuôi hơn 10.000 con lợn.

Nhưng khi cô gái muốn đưa Thiếu tá Huy vào thăm trang trại thì bị Sâm - người phụ trách vấn đề xả thải của trang trại ra ngăn cản, không cho vào trang trại. Do không muốn cô gái bị hiểu lầm vì đã dẫn vào trang trại, Thiếu tá Huy đã lựa chọn rời đi và hứa sẽ làm việc với Phát sau đó. Nhưng Thiếu tá Huy có nhiều nghi vấn liên quan đến hoạt động của trang trại này.

Thiếu tá Huy cũng tìm hiểu thêm được tình hình trang trại lợn thông qua mẹ mình. Những năm qua, bà con đã nhiều lần khiếu nại về tình hình ô nhiễm môi trường ở địa phương quanh khu trang trại lợn. Nhưng vì chưa giải quyết dứt điểm nên lúc vấn đề dịu xuống, lúc lại bùng lên.

Thiếu tá Huy đi tìm hiểu trang trại lợn đang bị phản ánh gây ô nhiễm. Ảnh VTV

Trong khi đó, sau khi điều trị ở bệnh xá, Cường đã được về nhà. Trên đường về, hai bố con Cường gặp ông Thắng. Cường tỏ ra day dứt vì đưa mì chính, nước mắm giả cho ông Thắng dùng. May mắn là ông Thắng tỉnh táo nên không sử dụng các sản phẩm này. Vốn thân thiết với nhau, Cường đã tham mưu cho ông Thắng tới nhờ Thiếu tá Huy giúp lấy lại đất từ tay Phát.

Cường chuẩn bị quả mít để ông Thắng cầm theo nhưng bị từ chối. Thay vào đó, anh ta lại giúp ông “hóa trang” để tận dụng được sự thương cảm của Thiếu tá Huy. Khi gặp Thiếu tá huy, ông Thắng nhắc tới chuyện cũ: “Hồi bố cháu mới hi sinh, mẹ mày toàn gửi hai chị em mày sang nhà bác. Một mình tay bác chăm sóc bế ẵm hai chị em mày. Tình nghĩa họ hàng phải thế, thương yêu, dựa dẫm vào nhau trong lúc yếu thế”.

Ông Thắng lợi dụng mối quan hệ họ hàng để nhờ Thiếu tá Huy đòi lại mấy mét đất. Ảnh VTV

Nhân cơ hội cuộc trò chuyện này, ông Thắng trình bày vấn đề của trang trại lợn gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn ảnh hưởng cuộc sống của ông. Nhưng vấn đề quan trọng hơn là ông Thắng muốn nhờ cháu trai giúp đòi lại mấy mét đất đã cho hàng xóm.

“Cháu phải đòi lại cho bác mấy mét đất đấy. Thằng này láo có truyền thống, xấu không có gì tả được, còn vừa tham vừa mất dạy. Cháu phải chấn chỉnh nó, phải đòi được mấy mét đất đó cho tôi, làm cho vợ chồng nó vãi tè. Nếu không gô cổ vợ chồng nó lên công an, phải làm thế nào để vợ chồng nó nhìn thấy tôi thì tởn đến tận già” - ông Thắng nhờ Thiếu tá Huy.

Thiếu tá Huy muốn ông Thắng làm việc theo đúng quy định nhưng ông không đồng ý, kiên quyết muốn cháu trai phải giúp giải quyết ngay, dứt điểm cho mình. Bà Phúc rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Thiếu tá Huy cũng hứa sẽ giúp ông Thắng nên ông rời nhà với khuôn mặt rất vui vẻ, hài lòng.

Qua cán bộ địa chính, Thiếu tá Huy biết phần đất ông Thắng cho hàng xóm hiện đã được hợp pháp hóa. Anh muốn có cuộc trò chuyện với cả hai bên trực tiếp để giải quyết êm đẹp, không đánh mất tình làng nghĩa xóm. Tuy nhiên, điều này không dễ dàng.

Chủ tịch xã Thứ được vợ chuẩn bị cho số tiền lớn để lo giữ ghế. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác, ông Chủ tịch xã Thứ lên huyện đi họp nhưng bà Nga muốn đi cùng. Bà lo lắng vì chồng cầm theo một chiếc cặp đựng số tiền lớn. “Tôi hỏi ông nhé, ông định bám chắc lấy cái ghế đó đúng không? Lần này tôi quyết theo ông đến cùng” - bà Nga tuyên bố.

Ông Thứ cũng thú nhận cố gắng nốt một lần cuối, nếu không giữ được ghế thì cũng vẫn có một chút lương hưu. Nghe chồng nói chuyện, bà Nga lại động viên tinh thần cho chồng cố gắng giữ được chiếc ghế Chủ tịch xã.

Trong khi đó, tình hình an ninh trật tự tại địa phương gặp nhiều vấn đề. Theo báo cáo của các chiến sĩ công an xã, một số mâu thuẫn dân sự, đặc biệt liên quan đến đất đai, ranh giới canh tác có dấu hiệu phức tạp hơn. Hơn nữa, trong xã xuất hiện nhiều vụ livestream hạ nhục, thách đố nhau, thậm chí có thông tin sai lệch về việc sáp nhập xã. Trước tình hình này, Thiếu tá Huy đã chỉ đạo các đồng đội giải quyết các vấn đề.

Cán bộ công an xã hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính điện tử. Ảnh VTV

Tập 10 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 12/8 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

