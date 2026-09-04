Những đồ dùng học tập đầu năm học mới 2026 – 2027 được ưa chuộng bán chạy top 1

Đồ dùng học tập năm học 2026-2027: Vở, bút, balo đồng loạt vào mùa bán chạy

Năm học mới 2026-2027 đang đến rất gần, thị trường sách giáo khoa, văn phòng phẩm và đồ dùng học tập đã sớm trở nên nhộn nhịp. Tại các nhà sách, cửa hàng bán lẻ, siêu thị sách và thiết bị giáo dục, không khí mua sắm tựu trường ngày càng rõ nét, khi nhiều khu vực chuyên biệt dành cho sách vở, bút, ba lô, bán ghế và đồng phục… được đầu tư, bài trí bắt mắt.

Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) tại một số siêu thị, nhà sách, cửa hàng chuyên kinh doanh văn phòng phẩm, đồ dùng học tập ở Hà Nội, không khí mua sắm đã khá nhộn nhịp từ đầu tháng 8. Nhiều cơ sở kinh doanh đã chủ động nhập hàng từ sớm, tăng lượng dự trữ đối với những nhóm sản phẩm thiết yếu, đồng thời bố trí lại khu vực trưng bày để khách hàng thuận tiện tham khảo, lựa chọn. Các mặt hàng được quan tâm nhiều gồm balo, cặp sách, các loại bút viết, bút màu, vở ô ly, hộp đựng bút, nhãn vở, bọc sách vở, đèn học cùng nhiều dụng cụ phục vụ học tập khác.

Đa dạng các mặt hàng đồ dùng học tập phục vụ năm học mới 2026 - 2027 được bày bán.



Theo một số tiểu thương kinh doanh văn phòng phẩm, thời điểm trước năm học mới luôn là mùa mua sắm cao điểm. So với ngày thường, sức mua các mặt hàng học tập tăng rõ rệt, nhất là vở viết, bút, balo, cặp sách và các bộ đồ dùng học tập theo từng cấp học. Nhiều hệ thống bán lẻ đã dành khu vực riêng để bày biện cho hàng tựu trường. Những dãy kệ tập vở, bút viết, hộp bút, balo, bình nước, đồng phục được đưa ra vị trí dễ nhìn, đi kèm bảng giảm giá và quà tặng. Không khí mua sắm tăng dần từ cuối tháng 7, nhất là vào buổi tối và cuối tuần, khi phụ huynh tranh thủ đưa con đi chọn đồ trước thời điểm khai giảng.

Nguồn cung sách giáo khoa và đồ dùng học tập năm nay được các đơn vị bán lẻ chuẩn bị từ sớm và nhìn chung khá dồi dào. Trên thị trường có bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống" dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, cùng nhiều sản phẩm phục vụ học tập như ba lô, hộp bút, bình nước, vở viết và dụng cụ mỹ thuật.

Các em học sinh được phụ huynh đưa đi mua sắm đồ dùng học tập trước khi vào năm học mới.

Tại một số cửa hàng và nhà sách, giá sách giáo khoa năm nay giảm giá hơn so với năm 2025. Đây được xem là một yếu tố giúp giảm bớt phần nào áp lực chi tiêu cho các gia đình trước thềm năm học mới.

Trong khi đó, giá một số loại văn phòng phẩm và dụng cụ học tập có xu hướng tăng khoảng 5-10% do chi phí vận chuyển và các yếu tố đầu vào tăng. Tuy nhiên, mức tăng không đồng đều giữa các nhóm hàng và người tiêu dùng vẫn có khá nhiều lựa chọn ở các phân khúc giá khác nhau.

Giá đồ dùng học tập năm nay ra sao?

Các loại vở học sinh hiện phổ biến từ khoảng 8.000 đến 25.000 đồng/quyển. Sản phẩm của Campus, Hồng Hà, Hải Tiến... được bày bán với nhiều dòng khác nhau, đáp ứng nhu cầu từ sản phẩm phổ thông đến các loại vở có chất lượng giấy và thiết kế cao hơn.

Các mặt hàng sách vở, bút, màu,...được nhiều người tìm mua.

Bút bi, bút chì của các thương hiệu như Thiên Long, Klong, Deli... có giá từ khoảng 3.000 đến 10.000 đồng/chiếc, trong khi một số dòng bút khác có giá từ 5.000 đến 20.000 đồng/cây. Các loại bút dạ màu, bút xóa, bút highlight phổ biến ở mức từ 8.000 đến 20.000 đồng/chiếc.

Đối với cặp và ba lô học sinh, thị trường có sự phân hóa khá rõ về giá. Những sản phẩm thuộc phân khúc phổ thông có giá khoảng 150.000-400.000 đồng/sản phẩm. Trong khi đó, các dòng có thiết kế nhẹ, quai đeo êm, phần lưng định hình, hỗ trợ phân bổ trọng lượng, chống thấm hoặc có bánh xe kéo thường có giá từ 700.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng. Một số dòng cao cấp hoặc nhập khẩu được bán với giá lên tới khoảng 1,5 triệu đồng.

Nhiều chương trình ưu đãi chào năm học mới được áp dụng.

Theo chia sẻ của chị Phương Hà (nhân viên bán hàng tại Nhà sách Đức Thọ, Cầu Giấy, Hà Nội): "Sức mua các mặt hàng sách vở, đồ dùng học tập bắt đầu tăng từ cuối tháng 7 và càng gần ngày khai giảng càng cao điểm. Để phục vụ nhu cầu của khách hàng, cửa hàng đã chủ động nhập đầy đủ sách giáo khoa theo từng khối lớp, đồng thời bổ sung nhiều mặt hàng văn phòng phẩm và đồ dùng học tập chất lượng để phục vụ khách hàng.

Nguồn hàng năm nay ổn định, mẫu mã đa dạng, giá bán cơ bản không có nhiều biến động. Chúng tôi niêm yết giá công khai, đồng thời tư vấn để phụ huynh cũng như các em học sinh lựa chọn đúng chủng loại, tránh mua thừa hoặc lãng phí".

Bên cạnh việc chuẩn bị nguồn hàng, nhiều nhà sách và cửa hàng văn phòng phẩm còn triển khai các chương trình khuyến mãi như giảm giá, tặng quà, tích điểm hoặc ưu đãi khi mua theo bộ nhằm kích cầu tiêu dùng. Đây cũng là thời điểm mang lại doanh thu lớn nhất trong năm đối với các đơn vị kinh doanh sách và văn phòng phẩm.

Đa dạng các mặt hàng đồ dùng học tập chào đón năm học mới 2026 - 2027.