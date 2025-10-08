Hồng Phát bị bắt, Phó chủ tịch xã Xuân lâm vào đường cùng

Trong tập 41 "Có anh, nơi ấy bình yên" đã được phát sóng, Phó chủ tịch xã Xuân được triệu tập tới công an xã để giải trình về việc liên hệ thường xuyên với Hùng, đặc biệt Phó chủ tịch xã Xuân còn là người gặp gỡ nạn nhân cuối cùng vào ngày xảy ra tai nạn.

Trước đó, ông Xuân và Hùng thường xuyên gọi điện cho nhau. Xuân cho biết do cần làm việc với Hùng về vấn đề xây lại bức tường trường học bị đổ nên đã gọi điện. Ngoài ra, cả hai cũng trao đổi về nhiều dự án khác đang bị dang dở.

Phó Chủ tịch xã Xuân bị công an triệu tập vì có liên quan tới Hùng. Ảnh VTV

Hồng Phát tiếp tục đe dọa Phó chủ tịch Xuân rằng sẽ công bố bằng chứng anh ta là chủ trại lợn với công an. Để ngăn chặn nguy cơ này, Xuân đã liên hệ với Linh để thuê người “xử” Hồng Phát, dù với giá nào cũng được. Điều kiện duy nhất của ông Xuân là Hồng Phát không được rơi vào tay công an. Toàn bộ cảnh này đã bị Chí nhìn thấy.

Sau khi trở lại trụ sở xã, ông Xuân nhanh chóng tiến hành tiêu hủy một số tài liệu. Đúng lúc này, một cán bộ xã tới văn phòng đã phát hiện sự việc, báo cáo ngay lập tức cho lãnh đạo.

Bí thư Tuyết đã triệu tập cuộc họp về hành vi tự ý tiêu hủy tài liệu trong phòng làm việc. Theo báo cáo, một số tài liệu liên quan đến các dự án cơ sở hạ tầng, trong đó có 5 công trình sai phạm do Hùng thi công đang trong quá trình điều tra làm rõ đã bị tiêu hủy. Bí thư Tuyết đã đề nghị công an xã phối hợp với đoàn kiểm tra đối chiếu toàn bộ tài liệu mà Phó chủ tịch xã Xuân đã mượn tại phòng văn thư lưu trữ với hệ thống lưu trữ của Ủy ban nhằm làm rõ hành vi này.

Phó chủ tịch xã Xuân tiêu hủy tài liệu nhưng bị phát hiện. Ảnh VTV

Sau khi Xuân gặp Linh, Bằng cũng nhận được tin tức việc Hồng Phát trở về. Chỉ đạo của Bằng là cử người bắt sống Hồng Phát trước khi công an ra tay. Hồng Phát đã đến nhà Chí đầu tiên. Chí đã phát hiện một số dấu hiệu bất thường có người xuất hiện ở trong nhà nhưng không ngờ đó là Hồng Phát.

Theo kế hoạch ban đầu, Phó chủ tịch xã Xuân hẹn gặp Hồng Phát để tạo cơ hội cho Linh ra tay. Nhưng Phát bất ngờ thay đổi địa điểm gặp gỡ vào phút cuối. Chí nhận ra việc Hồng Phát xuất hiện ở nhà mình nên đã báo công an để theo dõi, bám sát gần khu vực nhà. Gặp được Hồng Phát, Chí đã báo cho anh ta về việc Phó chủ tịch xã Xuân tìm người thủ tiêu. Ngay khi Hồng Phát ra khỏi chỗ trốn, anh ta bị công an tóm gọn.

Sau nhiều ngày lẩn trốn, Hồng Phát đã bị công tan bắt. Ảnh VTV

Ở một diễn biến khác, Cường gây sự cà khịa Chí sau khi uống rượu. Cả hai xảy ra xô xát tại quán nước, may là có chị Thoa chủ quán can ngăn. Bên cạnh đó, công an tiếp tục điều tra những vụ việc xung quanh Hùng. Dù cái chết của Hùng không có dấu hiệu tội phạm nhưng lực lượng công an xã vẫn nhận được chỉ đạo mở rộng điều tra, làm rõ những tình tiết bất thường.

Theo lời chị Thoa, Hùng có tới quán uống nước với khuôn mặt buồn. Nhiều người dân tiếp tục lan truyền thông tin Hùng bị giết để bịt đầu mối. Nhân cơ hội này, Thiếu tá Huy cũng dặn dò mọi người không nên đưa ra suy đoán thất thiệt, gây hoang mang cho người dân.

Cường và Chí xảy ra xô xát tại quán nước. Ảnh VTV

Tập 42 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 9/10 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

