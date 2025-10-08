Hồng Phát bị bắt, Phó chủ tịch xã Xuân lâm vào đường cùng
GĐXH - Trong tập 41 "Có anh, nơi ấy bình yên", mọi việc bị lộ, Phó chủ tịch xã Xuân thuê người thủ tiêu Hồng Phát nhưng không thành.
Trong tập 41 "Có anh, nơi ấy bình yên" đã được phát sóng, Phó chủ tịch xã Xuân được triệu tập tới công an xã để giải trình về việc liên hệ thường xuyên với Hùng, đặc biệt Phó chủ tịch xã Xuân còn là người gặp gỡ nạn nhân cuối cùng vào ngày xảy ra tai nạn.
Trước đó, ông Xuân và Hùng thường xuyên gọi điện cho nhau. Xuân cho biết do cần làm việc với Hùng về vấn đề xây lại bức tường trường học bị đổ nên đã gọi điện. Ngoài ra, cả hai cũng trao đổi về nhiều dự án khác đang bị dang dở.
Hồng Phát tiếp tục đe dọa Phó chủ tịch Xuân rằng sẽ công bố bằng chứng anh ta là chủ trại lợn với công an. Để ngăn chặn nguy cơ này, Xuân đã liên hệ với Linh để thuê người “xử” Hồng Phát, dù với giá nào cũng được. Điều kiện duy nhất của ông Xuân là Hồng Phát không được rơi vào tay công an. Toàn bộ cảnh này đã bị Chí nhìn thấy.
Sau khi trở lại trụ sở xã, ông Xuân nhanh chóng tiến hành tiêu hủy một số tài liệu. Đúng lúc này, một cán bộ xã tới văn phòng đã phát hiện sự việc, báo cáo ngay lập tức cho lãnh đạo.
Bí thư Tuyết đã triệu tập cuộc họp về hành vi tự ý tiêu hủy tài liệu trong phòng làm việc. Theo báo cáo, một số tài liệu liên quan đến các dự án cơ sở hạ tầng, trong đó có 5 công trình sai phạm do Hùng thi công đang trong quá trình điều tra làm rõ đã bị tiêu hủy. Bí thư Tuyết đã đề nghị công an xã phối hợp với đoàn kiểm tra đối chiếu toàn bộ tài liệu mà Phó chủ tịch xã Xuân đã mượn tại phòng văn thư lưu trữ với hệ thống lưu trữ của Ủy ban nhằm làm rõ hành vi này.
Sau khi Xuân gặp Linh, Bằng cũng nhận được tin tức việc Hồng Phát trở về. Chỉ đạo của Bằng là cử người bắt sống Hồng Phát trước khi công an ra tay. Hồng Phát đã đến nhà Chí đầu tiên. Chí đã phát hiện một số dấu hiệu bất thường có người xuất hiện ở trong nhà nhưng không ngờ đó là Hồng Phát.
Theo kế hoạch ban đầu, Phó chủ tịch xã Xuân hẹn gặp Hồng Phát để tạo cơ hội cho Linh ra tay. Nhưng Phát bất ngờ thay đổi địa điểm gặp gỡ vào phút cuối. Chí nhận ra việc Hồng Phát xuất hiện ở nhà mình nên đã báo công an để theo dõi, bám sát gần khu vực nhà. Gặp được Hồng Phát, Chí đã báo cho anh ta về việc Phó chủ tịch xã Xuân tìm người thủ tiêu. Ngay khi Hồng Phát ra khỏi chỗ trốn, anh ta bị công an tóm gọn.
Ở một diễn biến khác, Cường gây sự cà khịa Chí sau khi uống rượu. Cả hai xảy ra xô xát tại quán nước, may là có chị Thoa chủ quán can ngăn. Bên cạnh đó, công an tiếp tục điều tra những vụ việc xung quanh Hùng. Dù cái chết của Hùng không có dấu hiệu tội phạm nhưng lực lượng công an xã vẫn nhận được chỉ đạo mở rộng điều tra, làm rõ những tình tiết bất thường.
Theo lời chị Thoa, Hùng có tới quán uống nước với khuôn mặt buồn. Nhiều người dân tiếp tục lan truyền thông tin Hùng bị giết để bịt đầu mối. Nhân cơ hội này, Thiếu tá Huy cũng dặn dò mọi người không nên đưa ra suy đoán thất thiệt, gây hoang mang cho người dân.
Tập 42 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 9/10 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
Đăng được nữ đối tác tặng quà, 'phi công' đến tận nhà đưa tài liệu cho Trúc LamXem - nghe - đọc - 16 phút trước
GĐXH - Trong tập 27 "Gió ngang khoảng trời xanh", nữ đối tác tên Linh đến tận khách sạn Đăng ở để tiễn anh và tặng quà khiến anh không thể từ chối.
Đăng (Doãn Quốc Đam) có cảm tình với Linh (Lan Phương) dù lần đầu gặp mặtXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Trong tập 26 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng lần đầu gặp Linh, nữ đối tác vui vẻ chân tình đã khiến Đăng ấn tượng ngay từ lần gặp gỡ.
Khoảnh khắc Thanh Thủy dạy Hoa hậu Thái Lan hát tiếng Việt khiến fan thích thú, hút hơn triệu viewXem - nghe - đọc - 16 giờ trước
GĐXH - Khoảnh khắc Thanh Thủy dạy Hoa hậu Thái Lan hát ca khúc "Phép màu" khiến fan thích thú, thu hút hơn 1,3 triệu lượt xem trên mạng xã hội.
'Tiểu tam' Lan Phương xen vào hôn nhân của Mỹ Anh (Phương Oanh)?Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 26 phim "Gió ngang khoảng trời xanh", nhân vật mới xuất hiện xen vào hôn nhân của Mỹ Anh và Đăng.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ có tuyên bố cứng rắnXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không ngần ngại khẳng định sẽ "khắt khe" với những thí sinh chọn ca khúc do anh sáng tác để biểu diễn tại "Tỏa sáng ước mơ".
Song Luân, Ngô Kiến Huy và Tiến Luật giải cứu con tin từ hang ổ tội phạm buôn ngườiXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 11 "Chiến sĩ quả cảm", các nghệ sĩ là các chiến sĩ nhập vai bước vào thử thách cam go khi nhận nhiệm vụ giải cứu con tin từ hang ổ tội phạm buôn người xuyên quốc gia.
Trúc Lam quyết ly hôn, 'tổng tài'' Trường khó chịu vì bị Kim Ngân kiểm soátXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 25 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trường dọn đến nhà Kim Ngân ở và bất ngờ khi bị người yêu muốn "đánh dấu chủ quyền" bằng việc mua áo đôi.
Quốc Thiên gây xúc động với ca khúc thể hiện tình yêu Tổ quốc trong phim 'Tử chiến trên không'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Với giọng ca đẹp, giàu kỹ thuật và cảm xúc, Quốc Thiên thể hiện ca khúc "Hy vọng" trong phim "Tử chiến trên không" đã khiến khán giả vô cùng xúc động.
Bảo Ngọc, Mỹ Ngân và Mai Hoa giành vé vào chung kết 'Vietnam's Next Top Model 2025'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Bảo Ngọc, Mỹ Ngân và Mai Hoa đã giành chiến thắng trong thử thách chụp hình bìa và chính thức góp mặt trong đêm chung kết Vietnam's Next Top Model 2025.
Nhóm nhạc Hàn Quốc 8TURN thắng áp đảo đội hình 'Tân binh thăng cấp'Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 1 "Tân binh toàn năng", đội hình Tân binh đã có màn ra mắt ấn tượng nhưng vẫn để thua nhóm nhạc thần tượng 8TURN đến từ Hàn Quốc.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ có tuyên bố cứng rắnXem - nghe - đọc
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không ngần ngại khẳng định sẽ "khắt khe" với những thí sinh chọn ca khúc do anh sáng tác để biểu diễn tại "Tỏa sáng ước mơ".