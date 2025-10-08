Đăng (Doãn Quốc Đam) có cảm tình với Linh (Lan Phương) dù lần đầu gặp mặt

Tập 26 "Gió ngang khoảng trời xanh" đã được phát sóng với nhiều tình tiết mới, hấp dẫn. Đặc biệt là trong tập phim có sự xuất hiện của Linh (Lan Phương). Cô là nhân viên công ty Hoàng Tuấn, đối tác của công ty Mỹ Anh Đăng. Cô được giao nhiệm vụ tiếp đón và kết nối với phía đối tác khi Đăng đến khảo sát địa điểm tổ chức sự kiện. Linh là một cô gái nhanh nhẹn, hoạt bát, hoạt ngôn và đặc biệt có vẻ rất hiểu ý và đồng quan điểm với Đăng trong công việc.

Khi Đăng tính toán tìm kiếm chi tiết ấn tượng và chợt lóe ra ý tưởng làm thêm 3D mapping... trên sân khấu, Linh đã trầm trồ và lập tức ủng hộ ý tưởng đó. Linh chủ động đề xuất công ty cô sẽ chịu 50% rủi ro nếu phát sinh chi phí bằng cách sẽ về thuyết phục ban lãnh đạo chịu chi phí. Việc của Đăng chỉ là tập trung sử dụng chất xám và kinh nghiệm của mình để tạo nên chương trình đẳng cấp, thăng hoa... Đề xuất này của Linh khiến Đăng bất ngờ và mừng thầm trong bụng.

Cả Đăng và Linh ấn tượng với nhau khi lần đầu gặp gỡ và phối hợp công việc. Ảnh VTV

Sau khi khảo sát hiện trường, buổi tối, phía công ty của Linh mời nhóm của Đăng đi ăn tối nhưng Đăng đã từ chối. Tuy nhiên, Đăng khi đi ăn một mình lại vào trúng quán của bác Linh và chạm mặt Linh tại đó. Linh liền kéo Đăng sang ngồi cùng bàn với mình.

Linh giới thiệu món hàu nướng mỡ hành "3 sao Michelin" của quán bác mình, không thể không thử. Đăng rất muốn ăn nhưng cố gắng từ chối vì không được ăn đồ dầu mỡ, chỉ được ăn đồ hấp, luộc. Linh đoán ngay ra người cấm Đăng ăn đồ có dầu mỡ là vợ anh nên cô hứa sẽ không tiết lộ chuyện này.

Trước lời mời nhiệt tình của Linh và những món ăn đặc sản địa phương ngon miệng, Đăng đã ăn nhiệt tình, no nê. Dù mới quen nhưng Linh đã bắt chuyện với Đăng rất tự nhiên, vui vẻ khiến Đăng bị cuốn theo. Linh nói rất nhiều và vô tình rất nhiều quan điểm trùng với quan điểm của Đăng.

Linh dành sự quan tâm, chia sẻ với Đăng khiến cho anh quên mất cả lời vợ dặn khi ăn uống. Ảnh VTV

Sau bữa ăn, Linh kéo Đăng đi câu mực. Trong lúc câu mực, Linh tâm sự với Đăng về hoàn cảnh của mình, sống với bà từ nhỏ, rồi lại sống với bác... Khoảnh khắc Linh nói nhiều, khá ồn ào, bỗng chùng xuống khiến anh cũng như cảm nhận được nỗi buồn trong lòng cô.

Sau đó, cả hai người cá cược thi câu mực, ai thua sẽ phải cõng người kia chạy 5 vòng quanh chiếc bè. Càng tiếp xúc, Đăng và Linh càng bộc lộ sự "tâm đầu ý hợp" trong quan điểm, tâm hồn, tính cách... Mải câu mực với nữ đối tác, Đăng không để ý điện thoại của vợ.

Đăng và Linh đi câu mực, cả hai tâm sự nhiều điều với nhau. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Trường (Denis Đặng) tiếp tục khiến Kim Ngân (Việt Hoa) đắm chìm trong tình yêu mà đôi khi cô nghĩ như một giấc mơ. Trường quan tâm, chiều chuộng Kim Ngân, từ việc mặc áo đôi đến lái xe máy chở Kim Ngân đi chơi.

Trường lái xe đưa người yêu đi chơi khắp phố phường, ăn những món ăn vặt vỉa hè mà cô thích. Cả hai vui vẻ, đắm chìm trong tình yêu.

Kim Ngân và "tổng tài" Trường có những phút giây hạnh phúc bên nhau. Ảnh VTV

Trong khi đó, Mỹ Anh đi gặp gỡ mấy chị ở hội phu nhân, được các chị đưa đến một không gian đặc biệt để thưởng thức trà. Tại đây, Dũng "con bác Bơ" - chàng trai từng xem mắt Kim Ngân, giờ đây xuất hiện là một nghệ nhân pha trà. Phu nhân Giang sắp sang nước ngoài định cư nên buộc phải sang nhượng lại quán trà đặc biệt này.

Tuy nhiên, đi kèm với quán trà này còn cần phải có đồi chè sạch của bà Lý. Mỹ Anh rất hứng thú với lĩnh vực này nhưng trong giai đoạn khó khăn về tài chính này, cô chưa dám nghĩ đến chuyện mua lại quán trà cũng như đồi chè.

Mỹ Anh đi thưởng trà với hội "phú bà" và quan tâm tới đầu tư mua lại quán trà. Ảnh VTV

Đi cùng bà Lý về chung cư, Mỹ Anh khen không gian quán trà đẳng cấp, có gu và yên tĩnh nhưng sợ giá chuyển nhượng cao nên không dám hỏi. Biết vậy, bà Lý ngỏ ý sẽ hỏi bà Giang để lại giá vốn cho Mỹ Anh. Mỹ Anh mời bà Lý lên nhà mình ăn tối. Tại đây, cô tình cờ nghe bà Lý tâm sự về đồi chè sạch với rất nhiều tâm huyết của mình. Điều này khiến Mỹ Anh càng thêm động lực muốn mua lại.

