Chưa bao giờ thấy Lisa (BLACKPINK) như thế này!

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Lisa tiếp tục khiến người hâm mộ phấn khích trước màn trở lại khi khoe loạt hình ảnh teaser với phong cách táo bạo, lấy cảm hứng từ văn hóa Muay Thai của quê hương Thái Lan.

Cụ thể, mới đây, Lisa đăng tải loạt ảnh teaser cho album mới trên trang cá nhân, kèm dòng chú thích ngắn gọn. Trong những hình ảnh được công bố, nữ ca sĩ đưa văn hóa Thái Lan - một phần quan trọng trong bản sắc cá nhân vào thời trang đầy phá cách và gợi cảm.

Lisa đăng tải loạt ảnh teaser cho album mới trên trang cá nhân.

Điểm nhấn nổi bật nhất là chiếc quần short mang dáng dấp quần Muay Thái. Thiết kế màu đỏ được trang trí bằng những đường thêu và dòng chữ bắt mắt, kết hợp kiểu cắt cao ở phần chân, giúp Lisa khoe đôi chân săn chắc và thon dài.

Nữ ca sĩ phối cùng một bodysuit đỏ với những đường cut-out bất đối xứng, tạo hiệu ứng như đang ôm sát và chảy dọc theo đường cong cơ thể. Sự kết hợp này mang đến tổng thể vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ.

Ở một tạo hình khác, Lisa diện bodysuit cut-out màu đen cùng chiếc đai vô địch được đính đá cầu kỳ, qua đó thể hiện khí chất mạnh mẽ và đầy quyền lực. Cô còn kết hợp găng tay đính đá cùng boots dây buộc, biến những đặc trưng của Muay Thái thành phong cách thời trang hiện đại, cá tính.

Lisa diện bodysuit cut-out màu đen cùng chiếc đai vô địch được đính đá cầu kỳ, qua đó thể hiện khí chất mạnh mẽ và đầy quyền lực.

Không chỉ gây chú ý bởi trang phục, diện mạo của Lisa cũng nhận được nhiều lời khen. Mái tóc đen dài kết hợp với lớp trang điểm mắt khói đậm giúp nữ ca sĩ toát lên vẻ trưởng thành và sắc sảo. Ánh mắt hướng thẳng vào ống kính càng làm nổi bật thần thái tự tin, quyến rũ.

Đặc biệt, vóc dáng săn chắc nhờ tập luyện cùng tỷ lệ cơ thể nổi bật khiến Lisa trông gần như bước ra từ một bộ ảnh thời trang.

EP mới của Lisa mang tên Press Play, được giới thiệu là dự án kết nối hình ảnh nữ nghệ sĩ toàn cầu hiện tại với những cội nguồn bắt đầu từ Thái Lan. Trước khi phát hành toàn bộ EP, Lisa sẽ ra mắt ca khúc mới SaWaDiKa vào ngày 3/9.