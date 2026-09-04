Khả Ngân khoe quà tiền tỷ từ chồng sắp cưới

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An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Khả Ngân vừa công khai tình yêu với Nhan Phúc Vinh lại gây bất ngờ khi "đập hộp" quà tặng tiền tỷ gồm túi Hermès Birkin và vòng tay Cartier.

Khả Ngân khoe quà tiền tỷ từ chồng sắp cưới - Ảnh 1.Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh có tin vui, vợ chồng Khải Anh - Đan Lê bình luận gây chú ý

GĐXH - Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh vừa công khai tin vui đính hôn. Vợ chồng Khải Anh - Đan Lê và nhiều đồng nghiệp bình luận gây chú ý.

Sau khi công khai tình cảm và nhận lời cầu hôn hôm 31/8, mới đây, Khả Ngân khoe trên trang cá nhân video "đập hộp" những món quà hàng hiệu được bạn trai - diễn viên Nhan Phúc Vinh tặng.

Trong đó, đáng chú ý là mẫu túi Hermès Birkin 30 Black Togo Gold Hardware. Đây là mẫu túi kinh điển của Hermès với lớp da bê hạt tự nhiên đứng phom, được xem là một biểu tượng của giới thượng lưu. Thiết kế có giá bán trên thị trường khoảng 25.000 đến 33.000 USD (khoảng 650 đến 860 triệu đồng).

Bên cạnh đó, Khả Ngân còn 'đập hộp' một chiếc vòng tay từ bộ sưu tập Love của Cartier. Được tạo ra ở New York vào năm 1969 bởi nhà thiết kế lừng danh Aldo Cipullo, chiếc vòng tay Love chính là biểu tượng của Cartier nói riêng và ngành thiết kế trang sức nói chung, đại diện cho tình yêu vĩnh cửu.

Khả Ngân "khui" trọn bộ quà tặng từ Nhan Phúc Vinh.

Khả Ngân khoe quà tiền tỷ từ chồng sắp cưới với túi Hermès và vòng Cartier - Ảnh 1.
Khả Ngân khoe quà tiền tỷ từ chồng sắp cưới với túi Hermès và vòng Cartier - Ảnh 2.

Mẫu túi Hermès Birkin 30 Black Togo Gold Hardware có giá bán trên thị trường khoảng 25.000 đến 33.000 USD.

Khả Ngân khoe quà tiền tỷ từ chồng sắp cưới với túi Hermès và vòng Cartier - Ảnh 3.
Khả Ngân khoe quà tiền tỷ từ chồng sắp cưới với túi Hermès và vòng Cartier - Ảnh 4.

Vòng tay từ bộ sưu tập Love của Cartier có giá 5.300 USD (khoảng 140 triệu đồng).

Khả Ngân khoe quà tiền tỷ từ chồng sắp cưới với túi Hermès và vòng Cartier - Ảnh 5.
Khả Ngân khoe quà tiền tỷ từ chồng sắp cưới với túi Hermès và vòng Cartier - Ảnh 6.

Trước đó, hôm 31/8, Nhan Phúc Vinh cầu hôn Khả Ngân bằng chiếc nhẫn đến từ Cartier, được nạm kim cương nhỏ viền xung quanh và một viên kim cương lớn ở giữa.

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