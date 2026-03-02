Mẹ đẻ và mẹ chồng Lê Phương thân thiết đi du lịch cùng nhau

Kể từ sinh con gái, Lê Phương được mẹ đẻ quan tâm chăm sóc, giúp đỡ rất nhiều. Cách đây ít năm, trong một sự kiện của con gái, mẹ ruột Lê Phương cũng có những trải lòng về việc chăm cháu ngoại: "Vì lý do công việc của hai con có thời gian không ổn định, khó có thể chăm sóc chu toàn cho cháu, do đó mà tôi đề nghị Phương để Cà Pháo ở quê cho tôi nuôi dưỡng đến khi bé học hết cấp 1, rồi tôi mới an tâm đưa cháu sống chung với bố mẹ. Dù ở quê nhưng Cà Pháo vẫn có cuộc sống đầy đủ, tôi cho cháu học trường quốc tế và rất mực thương yêu, cưng chiều bé".