Mẹ đẻ và mẹ chồng Lê Phương thân thiết đi du lịch cùng nhau
GĐXH - Lê Phương mới đây đã đưa mẹ đẻ về Lâm Đồng đi du lịch cùng mẹ chồng. 2 bà thông gia đều hạnh phúc, vui vẻ bên con cháu.
Ở tuổi ngoài 40, Lê Phương sau hôn nhân đổ vỡ, cô có cuộc sống viên mãn cùng sự nghiệp thành công. Gần 20 năm trong nghề, Lê Phương đã tự tay mua được nhà, có nhiều giải thưởng trong sự nghiệp và được chồng yêu thương hết mực.
Ảnh: FBNV
