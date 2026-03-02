Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Mẹ đẻ và mẹ chồng Lê Phương thân thiết đi du lịch cùng nhau

Thứ hai, 17:12 02/03/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lê Phương mới đây đã đưa mẹ đẻ về Lâm Đồng đi du lịch cùng mẹ chồng. 2 bà thông gia đều hạnh phúc, vui vẻ bên con cháu.

Lê Phương giản dị đi du xuân đầu nămLê Phương giản dị đi du xuân đầu năm

GĐXH - Lê Phương mới đây khoe hình ảnh du xuân đầu năm với trang phục giản dị, nhẹ nhàng. Đầu năm, người đẹp cũng nhận show sớm và được gia đình ủng hộ.

Mẹ đẻ và mẹ chồng Lê Phương thân thiết đi du lịch cùng nhau - Ảnh 2.

Trong những ngày đầu năm khai xuân, Lê Phương có thời gian nghỉ ngơi đã tranh thủ đưa mẹ đẻ và quê chồng (Lâm Đồng mới) để du lịch. Cô hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc 2 bà thông gia vui vẻ bên nhau.

Mẹ đẻ và mẹ chồng Lê Phương thân thiết đi du lịch cùng nhau - Ảnh 3.

Lê Phương khoe khoảnh khắc 3 thế hệ nữ trong gia đình chụp ảnh kỷ niệm cùng nhau. Chỉ thông qua những khoảnh khắc giản dị này cũng đủ thấy, sau khi tái hôn cùng chồng trẻ, nữ diễn viên nhận được tình yêu thương từ 2 bên gia đình.

Mẹ đẻ và mẹ chồng Lê Phương thân thiết đi du lịch cùng nhau - Ảnh 4.

Kể từ sinh con gái, Lê Phương được mẹ đẻ quan tâm chăm sóc, giúp đỡ rất nhiều. Cách đây ít năm, trong một sự kiện của con gái, mẹ ruột Lê Phương cũng có những trải lòng về việc chăm cháu ngoại: "Vì lý do công việc của hai con có thời gian không ổn định, khó có thể chăm sóc chu toàn cho cháu, do đó mà tôi đề nghị Phương để Cà Pháo ở quê cho tôi nuôi dưỡng đến khi bé học hết cấp 1, rồi tôi mới an tâm đưa cháu sống chung với bố mẹ. Dù ở quê nhưng Cà Pháo vẫn có cuộc sống đầy đủ, tôi cho cháu học trường quốc tế và rất mực thương yêu, cưng chiều bé".

Mẹ đẻ và mẹ chồng Lê Phương thân thiết đi du lịch cùng nhau - Ảnh 5.

Còn mẹ chồng Lê Phương (bìa trái) cũng thương quý con dâu như con đẻ. Cô được mẹ chồng thấu hiểu và cũng đồng hành trong cuộc sống.

Mẹ đẻ và mẹ chồng Lê Phương thân thiết đi du lịch cùng nhau - Ảnh 6.

Đáp lại tình cảm ấy, Lê Phương có ứng xử cực khéo trong cuộc sống hàng ngày. Nữ diễn viên là cầu nối kết nối 2 bên nội ngoại sống gần gũi tình cảm với nhau. Trên trang cá nhân, Lê Phương thường khoe khoảnh khắc đầy ấm cúng và hạnh phúc khi hai gia đình nội, ngoại vui vẻ và thân thiết trong một khung hình.

Mẹ đẻ và mẹ chồng Lê Phương thân thiết đi du lịch cùng nhau - Ảnh 7.

Chính cách ứng xử khéo léo ấy đã giúp Lê Phương nhận được tình yêu, sẻ chia từ gia đình chồng.

Mẹ đẻ và mẹ chồng Lê Phương thân thiết đi du lịch cùng nhau - Ảnh 8.

Đồng thời, cô cũng tạo ra sự gắn kết tình cảm giữa bên nội, bên ngoại để các con có cuộc sống gia đình bình yên.

Ở tuổi ngoài 40, Lê Phương sau hôn nhân đổ vỡ, cô có cuộc sống viên mãn cùng sự nghiệp thành công. Gần 20 năm trong nghề, Lê Phương đã tự tay mua được nhà, có nhiều giải thưởng trong sự nghiệp và được chồng yêu thương hết mực.

Ảnh: FBNV

Lê Phương tưởng nhớ cố nghệ sĩ Quý BìnhLê Phương tưởng nhớ cố nghệ sĩ Quý Bình

GĐXH - Trong giỗ đầu của cố nghệ sĩ Quý Bình, Lê Phương và nhiều bạn bè đã gửi tấm lòng tưởng nhớ đến anh.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

2 thí sinh Miss World Vietnam 2025 rút lui, có gì mới khi Top 48 trở lại 'đường đua' nhan sắc?

2 thí sinh Miss World Vietnam 2025 rút lui, có gì mới khi Top 48 trở lại 'đường đua' nhan sắc?

Giải trí - 42 phút trước

GĐXH - Top 48 Miss World Vietnam 2025 bước vào chặng 2 cuộc thi. Theo BTC, thí sinh chiến thắng giải phụ Người đẹp Nhân ái và Người đẹp được yêu thích nhất sẽ giành vé vào thẳng Top 6 chung cuộc.

Tài tử điện ảnh Leonardo DiCaprio phim 'Titanic' tiếp tục nhận thất bại

Tài tử điện ảnh Leonardo DiCaprio phim 'Titanic' tiếp tục nhận thất bại

Thế giới showbiz - 2 giờ trước

GĐXH - SAG's Actor Awards 2026 đã trao giải Nam chính xuất sắc cho Michael B. Jordan của phim “Sinners”, đồng nghĩa với việc tài tử Leonardo DiCaprio tiếp tục thất bại ở các giải thưởng năm nay.

Nữ giảng viên quê Thanh Hóa có động thái gây ngỡ ngàng tại Miss World Vietnam 2025

Nữ giảng viên quê Thanh Hóa có động thái gây ngỡ ngàng tại Miss World Vietnam 2025

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Hà Trang - nữ giảng viên đến từ Thanh Hóa, bất ngờ rời Miss World Vietnam 2025 vì lý do cá nhân. Điều này khiến fan sắc đẹp tiếc nuối vì cô là thí sinh tiềm năng tại cuộc thi năm nay.

Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển khiến bố bị 'lu mờ'

Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển khiến bố bị 'lu mờ'

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Phan Hiển mới đây tiếp tục khoe hình ảnh bé Lisa - con gái út nhà mình với giọng tự hào và hạnh phúc. Hình ảnh được nhiều cộng đồng mạng khen ngợi vì bé quá đáng yêu.

Khán giả nhí ở miền Tây không biết Mỹ Tâm là ai, phản ứng của chính chủ ra sao?

Khán giả nhí ở miền Tây không biết Mỹ Tâm là ai, phản ứng của chính chủ ra sao?

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Phim của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến mới đây đã tiết lộ hậu trường ở miền Tây rất thú vị. Một chi tiết thú vị khiến Mỹ Tâm ngỡ ngàng là khán giả nhí ở đây không biết cô là ai.

Lợi dùng tiền tiết kiệm để giúp đỡ vợ chồng Phúc dù bị 'nghỉ chơi'

Lợi dùng tiền tiết kiệm để giúp đỡ vợ chồng Phúc dù bị 'nghỉ chơi'

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Lợi quyết định mượn lại số tiền tiết kiệm đang gửi mẹ giữ để giúp đỡ vợ chồng Phúc.

Cô giáo Thương (Quỳnh Kool) gặp sóng gió khi chạm mặt một người

Cô giáo Thương (Quỳnh Kool) gặp sóng gió khi chạm mặt một người

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Thương không gây được thiện cảm ngay trong lần đầu gặp mặt mẹ Quân.

Quách Ngọc Ngoan: 'Không ai cứu mình tốt hơn chính bản thân mình'

Quách Ngọc Ngoan: 'Không ai cứu mình tốt hơn chính bản thân mình'

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan đã trở lại đường đua phim Tết với vai diễn ông Thiên trong "Báu vật trời cho". Anh cho biết đây là vai diễn mang màu sắc mới và cho anh nhiều trải nghiệm.

Ca sĩ Nhật Bản đối đầu Phương Mỹ Chi

Ca sĩ Nhật Bản đối đầu Phương Mỹ Chi

Thế giới showbiz - 11 giờ trước

Ca sĩ Nhật Bản Miyuna - quán quân Sing! Asia 2025 và từng thi cùng Phương Mỹ Chi - sang Việt Nam biểu diễn từ 28-29/3, đối đầu dàn nghệ sĩ Soobin Hoàng Sơn, Min, Phương Ly, Quang Hùng MasterD, Rhyder, Captain Boy và LyLy.

Giọng ca cải lương đoàn Thanh Minh - Thanh Nga một thời, U90 từ chối viện dưỡng lão, nơm nớp một nỗi lo

Giọng ca cải lương đoàn Thanh Minh - Thanh Nga một thời, U90 từ chối viện dưỡng lão, nơm nớp một nỗi lo

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Suốt 70 năm qua tôi đi hát đều ở nhà thuê nhà mướn, chưa bao giờ có cái nhà của riêng mình. Tôi cũng được Nhà nước quan tâm, cho vào viện dưỡng nhưng tôi không nhận vì mình tôi vào thì vợ tôi ở sẽ ra sao", tâm sự của NSND Hùng Minh ở tuổi U90.

Xem nhiều

Nữ chính phim 'Thỏ ơi' gây chú ý với nhan sắc đỉnh cao, ngỡ bước ra từ AI

Nữ chính phim 'Thỏ ơi' gây chú ý với nhan sắc đỉnh cao, ngỡ bước ra từ AI

Thế giới showbiz

GĐXH - Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, mỹ nhân này lấn sân điện ảnh được nhiều khán giả chú ý.

Giọng ca cải lương đoàn Thanh Minh - Thanh Nga một thời, U90 từ chối viện dưỡng lão, nơm nớp một nỗi lo

Giọng ca cải lương đoàn Thanh Minh - Thanh Nga một thời, U90 từ chối viện dưỡng lão, nơm nớp một nỗi lo

Giải trí
Con gái MC Phan Anh 13 tuổi đã đi du học, sau 7 năm giờ ra sao?

Con gái MC Phan Anh 13 tuổi đã đi du học, sau 7 năm giờ ra sao?

Giải trí
Con gái Ngô Thanh Vân gây chú ý

Con gái Ngô Thanh Vân gây chú ý

Giải trí
Nữ NSƯT nức tiếng trong làng sân khấu cải lương vừa đóng phim Tết cùng danh hài Xuân Hinh là ai?

Nữ NSƯT nức tiếng trong làng sân khấu cải lương vừa đóng phim Tết cùng danh hài Xuân Hinh là ai?

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top