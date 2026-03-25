Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Phú Thọ: Phá chuyên án 'xã hội đen' núp bóng doanh nghiệp, bắt nhiều giám đốc

Thứ tư, 10:38 25/03/2026 | Pháp luật
Nhật Tân
Nhật Tân
GĐXH - Một chuyên án đặc biệt lớn vừa được Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá khi đồng loạt đột kích 28 địa điểm, bắt giữ nhiều đối tượng cầm đầu các nhóm tội phạm hoạt động tinh vi, thu giữ súng, đạn cùng nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

Rạng sáng ngày 24/3/2026, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ và Đại tá Trương Quang Hải, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh; Đại tá Bùi Quang Khoa, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động trên 200 CBCS thuộc các lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát cơ động… tham gia phá chuyên án đặc biệt lớn.

Các lực lượng đồng loạt triển khai khám xét khẩn cấp 28 địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc của nhiều công ty; bắt giữ, triệu tập 36 đối tượng thuộc 3 nhóm tội phạm cộm cán có hành vi vi phạm pháp luật, gây bức xúc cho người dân trên địa bàn khu vực tỉnh Vĩnh Phúc trước đây, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với chính quyền cơ sở.

Phú Thọ: Phá chuyên án 'xã hội đen' núp bóng doanh nghiệp, bắt nhiều Giám đốc - Ảnh 1.

Lực lượng công an bắt và khám xét nơi ở của đối tượng Lý Văn Hai.

Cơ quan Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 đối tượng cầm đầu, cộm cán gồm: Lý Văn Hai (SN 1975) trú tại tổ dân phố Thanh Lộc, phường Xuân Hòa; Nguyễn Văn Thức (SN 1973) trú tại tổ dân phố Đại Quang, phường Xuân Hòa, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tỉnh Tuấn; Lý Công Sinh (SN 1960) trú tại số 15, đường Trần Phú, phường Phúc Yên, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đại Lộc, đồng thời là người điều hành hoạt động Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hồng Thái, cùng địa chỉ tại phường Xuân Hòa; Nguyễn Thị Điệp (SN 1986) trú tại KĐT TMS, tổ dân phố Hùng Vương, phường Phúc Yên, kế toán Công ty TNHH Thương mại Tỉnh Tuấn; Nguyễn Thị Hiệp (SN 1985) trú tại đường Lê Văn Lương, phường Vĩnh Phúc, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Hiệp Hưng; Bùi Thị Sang (SN 1982) trú tại tổ 12, phường Xuân Hòa; Nguyễn Thị Hạnh (SN 1982) trú tại tổ 5, phường Xuân Hòa; Đàm Duy Khanh (SN 1989) trú tại tổ dân phố Trại Giao, phường Vĩnh Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Cung ứng vật tư BMV và Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường Duy Khanh VP; Nguyễn Thị Hằng (SN 1984) trú tại tổ dân phố Trại Giao, phường Vĩnh Phúc, kế toán các công ty trên; Bùi Thị Thì (SN 1974) trú tại thôn Giã Bàng, xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ, Giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Dịch vụ Minh Thùy.

Phú Thọ: Phá chuyên án 'xã hội đen' núp bóng doanh nghiệp, bắt nhiều Giám đốc - Ảnh 2.

Lực lượng công an thu giữ 4 khẩu súng; 6 viên đạn găm bi; 1 gói thuốc súng; 1 gói đạn viên và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành triệu tập 26 đối tượng có liên quan trên địa bàn phường Xuân Hòa, phường Phúc Yên, xã Yên Lạc, xã Bình Tuyền để xác minh, điều tra mở rộng.

Tại 28 địa điểm khám xét, Cơ quan Công an thu giữ nhiều tang vật, tài liệu, sổ sách kế toán, các loại giấy tờ, sổ đỏ, hợp đồng về nhà đất, trong đó có 4 khẩu súng; 6 viên đạn găm bi; 1 gói thuốc súng; 1 gói đạn viên và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Phú Thọ: Phá chuyên án 'xã hội đen' núp bóng doanh nghiệp, bắt nhiều Giám đốc - Ảnh 3.

Lực lượng công an khám xét Công ty TNHH Duy Khánh.

Với chủ trương quyết tâm xây dựng địa bàn tỉnh Phú Thọ mới trong sạch, không để tội phạm “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp hoạt động phạm tội, ngay sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ rà soát địa bàn, các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật để xử lý.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng đối với các đối tượng, cá nhân có liên quan và những người tiếp tay, bao che, đồng phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị những người dân là nạn nhân do các nhóm đối tượng trên gây ra, trên tất cả các lĩnh vực, chủ động phối hợp với cơ quan điều tra, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm.

Công an Bắc Ninh thông báo truy nã “Đặc biệt nguy hiểm” đối tượng Giáp Thị Oanh

Công an Bắc Ninh thông báo truy nã “Đặc biệt nguy hiểm” đối tượng Giáp Thị Oanh

Khởi tố nguyên giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp ở Đắk Lắk

Khởi tố nguyên giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp ở Đắk Lắk

Giả giao dịch tiền điện tử, đối tượng chiếm đoạt tài sản bằng kịch bản có sẵn

Giả giao dịch tiền điện tử, đối tượng chiếm đoạt tài sản bằng kịch bản có sẵn

Kẻ dùng gậy đánh học sinh lớp 9 tử vong lĩnh án

Kẻ dùng gậy đánh học sinh lớp 9 tử vong lĩnh án

Khởi tố, bắt đối tượng có nhiều tiền án trộm cắp tại chùa Hương

Khởi tố, bắt đối tượng có nhiều tiền án trộm cắp tại chùa Hương

Bắt quả tang thanh niên 23 tuổi vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt quả tang thanh niên 23 tuổi vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp

Pháp luật - 43 phút trước

GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên bắt quả tang đối tượng Giàng A Đông (SN 2003, trú tại bản Tư Làng, xã Mường Bám, tỉnh Sơn La) đang vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp.

Giấc mơ đổi đời khép lại trong cay đắng và nợ nần

Giấc mơ đổi đời khép lại trong cay đắng và nợ nần

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Nhiều người lao động sập bẫy "việc nhẹ lương cao" xuất cảnh trái phép, dẫn đến kết cục trắng tay, nợ nần và đối mặt với nhiều rủi ro nguy hiểm.

Trúng '2,3 tỉ đồng' từ vé cào online, người đàn ông suýt mất thêm 25 triệu

Trúng '2,3 tỉ đồng' từ vé cào online, người đàn ông suýt mất thêm 25 triệu

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông ở Nghệ An vừa thoát bẫy lừa đảo khi được thông báo trúng hơn 2,3 tỉ đồng từ hình thức "cào vé online", nhưng bị yêu cầu đóng phí để nhận thưởng.

Công an Bắc Ninh thông báo truy nã “Đặc biệt nguy hiểm” đối tượng Giáp Thị Oanh

Công an Bắc Ninh thông báo truy nã “Đặc biệt nguy hiểm” đối tượng Giáp Thị Oanh

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Giáp Thị Oanh (SN 1992, trú tại phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh) bị Công an tỉnh Bắc Ninh truy nã.

Khởi tố nguyên giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp ở Đắk Lắk

Khởi tố nguyên giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp ở Đắk Lắk

Pháp luật - 17 giờ trước

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Ngọc Hậu, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Ea H’leo về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 2, Điều 356, Bộ luật Hình sự.

Giả giao dịch tiền điện tử, đối tượng chiếm đoạt tài sản bằng kịch bản có sẵn

Giả giao dịch tiền điện tử, đối tượng chiếm đoạt tài sản bằng kịch bản có sẵn

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng tâm lý thiếu cảnh giác của người tham gia giao dịch tiền điện tử, một đối tượng đã dựng lên kịch bản lừa đảo tinh vi, sử dụng thông tin cá nhân người khác để tạo "vỏ bọc" hợp pháp, qua đó chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Kẻ dùng gậy đánh học sinh lớp 9 tử vong lĩnh án

Kẻ dùng gậy đánh học sinh lớp 9 tử vong lĩnh án

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn cá nhân Phương dùng gậy đánh vào đầu nam sinh lớp 9 khiến nạn nhân tử vong.

Khởi tố, bắt đối tượng có nhiều tiền án trộm cắp tại chùa Hương

Khởi tố, bắt đối tượng có nhiều tiền án trộm cắp tại chùa Hương

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Trộm cắp tài sản tại chùa Hương, đối tượng Nguyễn Văn Minh (SN 1954; thường trú tại xã Phúc Sơn, TP Hà Nội) bị Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt giữ.

Người đàn ông ở An Giang bị lừa hơn 1,8 tỷ đồng qua 253 lần chuyển khoản

Người đàn ông ở An Giang bị lừa hơn 1,8 tỷ đồng qua 253 lần chuyển khoản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Thông qua việc mua bán vật tư điện, nước, Huỳnh Văn Phước quen biết với ông N (SN 1956, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang). Lợi dụng lòng tin, Phước lừa hơn 1,8 tỷ đồng của người này.

Không nghề nghiệp, dựng nhiều kịch bản để chiếm đoạt tiền tỷ

Không nghề nghiệp, dựng nhiều kịch bản để chiếm đoạt tiền tỷ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng việc đưa ra thông tin gian dối để vay mượn tiền, Hồng chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của các bị hại. Với hành vi trên, đối tượng bị tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù.

Không nghề nghiệp, dựng nhiều kịch bản để chiếm đoạt tiền tỷ

Không nghề nghiệp, dựng nhiều kịch bản để chiếm đoạt tiền tỷ

GĐXH - Bằng việc đưa ra thông tin gian dối để vay mượn tiền, Hồng chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của các bị hại. Với hành vi trên, đối tượng bị tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù.

Công an Bắc Ninh thông báo truy nã “Đặc biệt nguy hiểm” đối tượng Giáp Thị Oanh

Công an Bắc Ninh thông báo truy nã “Đặc biệt nguy hiểm” đối tượng Giáp Thị Oanh

Pháp luật
Người đàn ông ở An Giang bị lừa hơn 1,8 tỷ đồng qua 253 lần chuyển khoản

Người đàn ông ở An Giang bị lừa hơn 1,8 tỷ đồng qua 253 lần chuyển khoản

Pháp luật
Kẻ dùng gậy đánh học sinh lớp 9 tử vong lĩnh án

Kẻ dùng gậy đánh học sinh lớp 9 tử vong lĩnh án

Pháp luật

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

