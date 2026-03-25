Phú Thọ: Phá chuyên án 'xã hội đen' núp bóng doanh nghiệp, bắt nhiều giám đốc

Rạng sáng ngày 24/3/2026, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ và Đại tá Trương Quang Hải, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh; Đại tá Bùi Quang Khoa, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động trên 200 CBCS thuộc các lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát cơ động… tham gia phá chuyên án đặc biệt lớn.

Các lực lượng đồng loạt triển khai khám xét khẩn cấp 28 địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc của nhiều công ty; bắt giữ, triệu tập 36 đối tượng thuộc 3 nhóm tội phạm cộm cán có hành vi vi phạm pháp luật, gây bức xúc cho người dân trên địa bàn khu vực tỉnh Vĩnh Phúc trước đây, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với chính quyền cơ sở.

Lực lượng công an bắt và khám xét nơi ở của đối tượng Lý Văn Hai.

Cơ quan Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 đối tượng cầm đầu, cộm cán gồm: Lý Văn Hai (SN 1975) trú tại tổ dân phố Thanh Lộc, phường Xuân Hòa; Nguyễn Văn Thức (SN 1973) trú tại tổ dân phố Đại Quang, phường Xuân Hòa, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tỉnh Tuấn; Lý Công Sinh (SN 1960) trú tại số 15, đường Trần Phú, phường Phúc Yên, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đại Lộc, đồng thời là người điều hành hoạt động Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hồng Thái, cùng địa chỉ tại phường Xuân Hòa; Nguyễn Thị Điệp (SN 1986) trú tại KĐT TMS, tổ dân phố Hùng Vương, phường Phúc Yên, kế toán Công ty TNHH Thương mại Tỉnh Tuấn; Nguyễn Thị Hiệp (SN 1985) trú tại đường Lê Văn Lương, phường Vĩnh Phúc, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Hiệp Hưng; Bùi Thị Sang (SN 1982) trú tại tổ 12, phường Xuân Hòa; Nguyễn Thị Hạnh (SN 1982) trú tại tổ 5, phường Xuân Hòa; Đàm Duy Khanh (SN 1989) trú tại tổ dân phố Trại Giao, phường Vĩnh Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Cung ứng vật tư BMV và Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường Duy Khanh VP; Nguyễn Thị Hằng (SN 1984) trú tại tổ dân phố Trại Giao, phường Vĩnh Phúc, kế toán các công ty trên; Bùi Thị Thì (SN 1974) trú tại thôn Giã Bàng, xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ, Giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Dịch vụ Minh Thùy.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành triệu tập 26 đối tượng có liên quan trên địa bàn phường Xuân Hòa, phường Phúc Yên, xã Yên Lạc, xã Bình Tuyền để xác minh, điều tra mở rộng.

Tại 28 địa điểm khám xét, Cơ quan Công an thu giữ nhiều tang vật, tài liệu, sổ sách kế toán, các loại giấy tờ, sổ đỏ, hợp đồng về nhà đất, trong đó có 4 khẩu súng; 6 viên đạn găm bi; 1 gói thuốc súng; 1 gói đạn viên và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Lực lượng công an khám xét Công ty TNHH Duy Khánh.

Với chủ trương quyết tâm xây dựng địa bàn tỉnh Phú Thọ mới trong sạch, không để tội phạm “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp hoạt động phạm tội, ngay sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ rà soát địa bàn, các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật để xử lý.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng đối với các đối tượng, cá nhân có liên quan và những người tiếp tay, bao che, đồng phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị những người dân là nạn nhân do các nhóm đối tượng trên gây ra, trên tất cả các lĩnh vực, chủ động phối hợp với cơ quan điều tra, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm.

