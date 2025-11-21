Phá chuyên án ma túy 'khủng' xuyên quốc gia, thu giữ hàng trăm kilogam ma túy
GĐXH - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá một đường dây ma túy xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.
Thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) vừa phối hợp với Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng) triệt phá một đường dây ma túy xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.
Đầu tháng 7/2025, C04 phát hiện 2 đối tượng Trần Quốc Huy (25 tuổi) và Dương Cao Huy (26 tuổi, cùng ở Hà Nội) có dấu hiệu bất minh. Cùng thời điểm, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng) phát hiện 1 đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam do Trần Đức Thành (42 tuổi, ở Nghệ An) và Chu Anh Tuấn (43 tuổi, ở Phú Thọ) cầm đầu, có mối liên hệ trực tiếp với nhóm trên.
Nhận định đây là đường dây ma túy xuyên quốc gia, quy mô đặc biệt lớn, tổ chức chặt chẽ và hoạt động cực kỳ tinh vi, hai lực lượng đã quyết định xác lập chuyên án chung, với quyết tâm triệt phá đường dây đặc biệt nguy hiểm này.
Qua điều tra, xác minh cho thấy phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng vô cùng tinh vi, đối tượng chủ mưu, cầm đầu là đối tượng truy nã lẩn trốn ở nước ngoài. Các đối tượng trong đường dây hoạt động khép kín nhưng độc lập, sử dụng ứng dụng Telegram, Signal, tên giả để chỉ đạo việc giao nhận, hoàn toàn không gặp mặt trực tiếp. Ma túy được giấu tại các điểm vắng, sau đó gửi định vị GPS và ảnh cho người nhận, khiến việc lần ra dấu vết trở nên vô cùng khó khăn.
Từ tài liệu điều tra xác định, trong một lần đi du lịch nước ngoài, Chu Anh Tuấn quen với một đối tượng tên Long, đang trốn truy nã. Long thuê Tuấn làm đầu mối giao nhận ma túy tại Việt Nam với giá 03 triệu đồng/01kg, Tuấn nhận lời.
Tháng 5/2025, sau khi bàn bạc, Long cho người giao cho Tuấn 300 kg ma túy tại sân vận động vườn Sim thuộc xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ. Số ma túy này Tuấn đưa về cất giấu tại nhà dì ruột Nguyễn Thị Cúc đang sống cùng chồng là Hoàng Văn Sáng tại xã Bình Nguyên. Từ đây, ma túy được các đối tượng chia lẻ theo chỉ đạo của Long. Sau đó, Tuấn và Cúc nhiều lần đưa đến ngôi nhà hoang, ít người qua lại gần nghĩa trang Đồng Mả, xã Bình Nguyên. Sau đó gửi định vị và ảnh nơi cất giấu ma túy cho Long.
Để tránh đường dây bị bại lộ, Long chỉ đạo 2 đối tượng khác là Nguyễn Văn Thái (31 tuổi, ở Bắc Ninh) và Trịnh Thị Kiều (25 tuổi, ở Thanh Hóa) đến địa điểm định vị để lấy ma túy đi giao. Mỗi lần giao từ 2kg - 24kg ma túy, chỉ chưa đầy 02 tháng, các đối tượng đã tiêu thụ hết 300kg ma túy.
Đầu tháng 8/2025, Trần Đức Thành nhận lời vận chuyển 930kg ma túy tổng hợp về Hà Nội với giá 250.000 USD của một đối tượng người Lào. Thành sau đó thuê Phạm Văn Dũng (54 tuổi, ở Hải Phòng) là lái xe container để đưa 49 bao tải ma túy về Việt Nam.
Ngày 17/8/2025, Dũng vận chuyển 930kg ma túy giao cho Tuấn tại sân vận động vườn Sim, sau đó Tuấn đưa về nhà dì ruột để cất giấu.
Với thủ đoạn tương tự, từ ngày 18/8 đến ngày 17/9, trong vòng 01 tháng các đối tượng đã tiêu thụ trót lọt hơn 200kg ma túy ở nhiều tỉnh thành, trong đó có nhiều chuyến đưa đi các tỉnh phía Nam tiêu thụ.
Căn cứ vào diến biến chuyên án và chứng cứ thu thập, 21h30' ngày 21/9/2025, tại xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ, C04 và Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các đơn vị địa phương phá chuyên án, bắt giữ, khám xét khẩn cấp chỗ ở, kho cất giấu ma túy của các đối tượng Chu Anh Tuấn; Trịnh Thị Kiều; Nguyễn Thị Cúc; Hoàng Văn Sáng. Thu giữ 706 kg ma túy tổng hợp, 01 máy hút chân không (dùng để đóng gói ma túy) và nhiều tài liệu có liên quan.
Đồng loạt, 10 tổ công tác ở các tỉnh thành bắt giữ 11 đối tượng khác trong đường dây, thu giữ thêm hơn 70kg ma túy tổng hợp. Đây là mắt xích quan trọng, thường xuyên mua bán ma túy của Long, sau đó chia nhỏ bán kiếm lời.
Đến nay, Ban Chuyên án đủ căn cứ khởi tố 13 bị can liên quan đến tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia này, thu giữ 777 kg ma túy tổng hợp.
Quá trình điều tra và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án xác định đối tượng Long, tên thật là Trần Văn Quyết (40 tuổi, ở TP. Hồ Chí Minh). Quyết có 02 Quyết định truy nã của Công an TP. Hồ Chí Minh về tội mua bán trái phép chất ma túy, hiện đang lẩn trốn gần khu vực Tam giác vàng. Quá trình trốn truy nã, Trần Văn Quyết cấu kết với một số đối tượng người Việt Nam tại nước ngoài hình thành các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Tam giác vàng về Việt Nam với số lượng đặc biệt lớn, trong đó có đường dây của Chu Anh Tuấn.
