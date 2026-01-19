Mới nhất
Điện Biên: Phá thành công chuyên án 126P, bắt 01 đối tượng vận chuyển 10 bánh ma túy

Thứ hai, 14:48 19/01/2026 | Pháp luật
Nhật Tân
Nhật Tân
GĐXH - Với tinh thần quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, Công an tỉnh Điện Biên vừa lập chiến công xuất sắc khi phá thành công chuyên án 126P, bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép 10 bánh ma túy.

Ngày 19/1, Công an tỉnh Điện Biên thông tin, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Công an tỉnh Điện Biên vừa lập chiến công xuất sắc, phá thành công chuyên án 126P, bắt 01 đối tượng, tang vật thu giữ gồm 10 bánh ma túy.

Cụ thể, khoảng 05h30 ngày 17/1/2026, tại khu vực bản Mạy Hốc, xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên, Tổ công tác do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng đã phá thành công chuyên án 126P, bắt quả tang đối tượng Tráng A Páo (SN 1982, trú tại bản Huổi Khương, xã Mường Chà, tỉnh Điện Biên) đang vận chuyển trái phép số lượng lớn chất ma túy.

Công an Điện Biên phá chuyên án 126P , bắt đối tượng vận chuyển 10 bánh ma túy - Ảnh 1.

Đối tượng Tráng A Páo và số tang vật cơ quan công an thu giữ.

Tiến hành khám xét người và phương tiện, lực lượng chức năng thu giữ 10 bánh ma túy, gồm 08 bánh heroin (khối lượng khoảng 2,2kg), 02 bánh hồng phiến (chứa 12.000 viên) cùng một số tang vật liên quan.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên đang tạm giữ đối tượng, tiếp tục đấu tranh khai thác, mở rộng điều tra, làm rõ đường dây và các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

