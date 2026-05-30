Chuyên gia cảnh báo 8 vật dụng trong nhà bẩn hơn cả bồn cầu
GĐXH - Khi nhắc đến nơi chứa nhiều vi khuẩn nhất trong nhà, phần lớn mọi người thường nghĩ ngay đến bồn cầu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia vệ sinh, có không ít vật dụng quen thuộc trong gia đình còn bẩn hơn cả nhà vệ sinh vì được sử dụng liên tục nhưng hiếm khi được làm sạch đúng cách.
VTC dẫn lời từ ông Esosa Igbinenikaro, chuyên gia thuộc MyBuilder, cho biết nhiều gia đình có thói quen cọ rửa nhà tắm rất kỹ nhưng lại bỏ quên những món đồ được chạm tay hàng chục lần mỗi ngày. Chính điều này khiến vi khuẩn dễ dàng tích tụ và phát triển.
Điện thoại di động: Vật dụng bẩn hàng đầu trong gia đình
Theo chuyên gia, điện thoại di động là một trong những vật dụng chứa nhiều vi khuẩn nhất trong nhà. Thiết bị này thường xuyên được mang theo khắp nơi, đặt lên nhiều bề mặt khác nhau và ít khi được vệ sinh.
Nhiều người còn có thói quen vừa ăn uống vừa dùng điện thoại hoặc mang điện thoại vào nhà vệ sinh. Điều này khiến vi khuẩn dễ bám lại trên bề mặt máy. Các chuyên gia cảnh báo lượng vi khuẩn trên điện thoại thậm chí có thể cao gấp nhiều lần bồn cầu nếu không được khử trùng định kỳ.
Miếng rửa bát và khăn lau bếp là “ổ vi khuẩn” ít ai ngờ
Trong căn bếp, miếng bọt biển rửa bát và khăn lau chén đĩa cũng được xem là nơi tích tụ vi khuẩn cực lớn. Môi trường ẩm ướt kết hợp với cặn thức ăn và dầu mỡ tạo điều kiện lý tưởng cho vi sinh vật sinh sôi.
Theo các chuyên gia, chỉ sau khoảng hai tuần sử dụng, một miếng rửa bát có thể chứa tới hàng triệu vi khuẩn nếu không được thay mới hoặc khử trùng thường xuyên. Không ít gia đình dùng chung một chiếc khăn để lau tay, lau bàn ăn và lau dụng cụ nấu nướng, vô tình làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo.
Điều khiển tivi và tay cầm chơi game cũng rất mất vệ sinh
Điều khiển tivi hay tay cầm chơi game là những món đồ được cả gia đình sử dụng mỗi ngày nhưng hiếm khi được lau chùi. Nhiều người vừa ăn vừa xem tivi, khiến dầu mỡ, vụn thức ăn và vi khuẩn tích tụ trên bề mặt.
Chuyên gia cho biết đây là những vật dụng dễ trở thành nơi lưu trú của vi khuẩn vì liên tục được cầm nắm bằng tay chưa rửa sạch.
Tay nắm tủ lạnh tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm chéo
Một vị trí khác trong nhà bếp thường bị bỏ quên là tay nắm tủ lạnh. Trong lúc sơ chế thực phẩm sống như thịt, cá hay hải sản, nhiều người mở tủ lạnh bằng tay chưa rửa sạch. Điều này khiến vi khuẩn từ thực phẩm sống bám lại trên bề mặt tay nắm và tiếp tục lây sang các vật dụng khác.
Theo chuyên gia, đây là một trong những nguyên nhân phổ biến gây nhiễm khuẩn chéo trong gia đình.
Máy pha cà phê và túi mua sắm tái sử dụng cũng không “an toàn”
Nhiều người nghĩ máy pha cà phê sạch sẽ vì bên ngoài luôn sáng bóng. Tuy nhiên, môi trường bên trong máy thường ấm và ẩm, rất thuận lợi cho nấm mốc, men và vi khuẩn phát triển nếu không được vệ sinh định kỳ. Trong khi đó, túi mua sắm tái sử dụng cũng có nguy cơ mất vệ sinh cao. Vi khuẩn từ bao bì thịt sống hoặc thực phẩm rò rỉ có thể tồn tại trong túi suốt thời gian dài. Nếu không giặt thường xuyên, vi khuẩn sẽ tiếp tục lây sang các loại thực phẩm khác mỗi lần sử dụng.
Những vật dụng nhỏ nhưng bị chạm vào liên tục
Ngoài những món đồ kể trên, các chuyên gia còn cảnh báo nhiều vị trí quen thuộc như tay nắm cửa, công tắc đèn hay thớt cắt thực phẩm cũng là nơi chứa rất nhiều vi khuẩn.
Điểm chung của các vật dụng này là bị chạm tay liên tục nhưng ít khi được vệ sinh đúng cách. Đặc biệt trong gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi, nguy cơ lây lan vi khuẩn càng cao hơn.
Chuyên gia khuyến cáo thay đổi thói quen vệ sinh trong nhà
Theo Esosa Igbinenikaro, việc giữ nhà cửa sạch sẽ không chỉ nằm ở chuyện cọ rửa bồn cầu hay lau sàn nhà. Điều quan trọng hơn là cần chú ý vệ sinh thường xuyên những vật dụng được sử dụng hàng ngày.
Các chuyên gia khuyến cáo nên lau điện thoại định kỳ, thay miếng rửa bát thường xuyên, vệ sinh điều khiển tivi, tay nắm cửa và giặt túi mua sắm tái sử dụng để hạn chế nguy cơ tích tụ vi khuẩn.
Bởi đôi khi, những món đồ nhìn có vẻ sạch sẽ nhất lại chính là nơi chứa nhiều vi khuẩn nhất trong gia đình mà chúng ta không hề nhận ra.
