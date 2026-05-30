Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Chuyên gia cảnh báo 8 vật dụng trong nhà bẩn hơn cả bồn cầu

Thứ bảy, 14:31 30/05/2026 | Không gian sống
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Khi nhắc đến nơi chứa nhiều vi khuẩn nhất trong nhà, phần lớn mọi người thường nghĩ ngay đến bồn cầu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia vệ sinh, có không ít vật dụng quen thuộc trong gia đình còn bẩn hơn cả nhà vệ sinh vì được sử dụng liên tục nhưng hiếm khi được làm sạch đúng cách.

VTC dẫn lời từ ông Esosa Igbinenikaro, chuyên gia thuộc MyBuilder, cho biết nhiều gia đình có thói quen cọ rửa nhà tắm rất kỹ nhưng lại bỏ quên những món đồ được chạm tay hàng chục lần mỗi ngày. Chính điều này khiến vi khuẩn dễ dàng tích tụ và phát triển.

8 Vật dụng trong nhà bẩn hơn cả bồn cầu mà bạn không hề biết - Ảnh 1.

Chuyên gia Esosa Igbinenikaro.

Điện thoại di động: Vật dụng bẩn hàng đầu trong gia đình

8 Vật dụng trong nhà bẩn hơn cả bồn cầu mà bạn không hề biết - Ảnh 2.

Theo chuyên gia, điện thoại di động là một trong những vật dụng chứa nhiều vi khuẩn nhất trong nhà. Thiết bị này thường xuyên được mang theo khắp nơi, đặt lên nhiều bề mặt khác nhau và ít khi được vệ sinh.

Nhiều người còn có thói quen vừa ăn uống vừa dùng điện thoại hoặc mang điện thoại vào nhà vệ sinh. Điều này khiến vi khuẩn dễ bám lại trên bề mặt máy. Các chuyên gia cảnh báo lượng vi khuẩn trên điện thoại thậm chí có thể cao gấp nhiều lần bồn cầu nếu không được khử trùng định kỳ.

Miếng rửa bát và khăn lau bếp là “ổ vi khuẩn” ít ai ngờ

8 Vật dụng trong nhà bẩn hơn cả bồn cầu mà bạn không hề biết - Ảnh 3.

Trong căn bếp, miếng bọt biển rửa bát và khăn lau chén đĩa cũng được xem là nơi tích tụ vi khuẩn cực lớn. Môi trường ẩm ướt kết hợp với cặn thức ăn và dầu mỡ tạo điều kiện lý tưởng cho vi sinh vật sinh sôi.

Theo các chuyên gia, chỉ sau khoảng hai tuần sử dụng, một miếng rửa bát có thể chứa tới hàng triệu vi khuẩn nếu không được thay mới hoặc khử trùng thường xuyên. Không ít gia đình dùng chung một chiếc khăn để lau tay, lau bàn ăn và lau dụng cụ nấu nướng, vô tình làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo.

Điều khiển tivi và tay cầm chơi game cũng rất mất vệ sinh

8 Vật dụng trong nhà bẩn hơn cả bồn cầu mà bạn không hề biết - Ảnh 4.

Điều khiển tivi hay tay cầm chơi game là những món đồ được cả gia đình sử dụng mỗi ngày nhưng hiếm khi được lau chùi. Nhiều người vừa ăn vừa xem tivi, khiến dầu mỡ, vụn thức ăn và vi khuẩn tích tụ trên bề mặt.

Chuyên gia cho biết đây là những vật dụng dễ trở thành nơi lưu trú của vi khuẩn vì liên tục được cầm nắm bằng tay chưa rửa sạch.

Tay nắm tủ lạnh tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm chéo

8 Vật dụng trong nhà bẩn hơn cả bồn cầu mà bạn không hề biết - Ảnh 5.

Một vị trí khác trong nhà bếp thường bị bỏ quên là tay nắm tủ lạnh. Trong lúc sơ chế thực phẩm sống như thịt, cá hay hải sản, nhiều người mở tủ lạnh bằng tay chưa rửa sạch. Điều này khiến vi khuẩn từ thực phẩm sống bám lại trên bề mặt tay nắm và tiếp tục lây sang các vật dụng khác.

Theo chuyên gia, đây là một trong những nguyên nhân phổ biến gây nhiễm khuẩn chéo trong gia đình.

Máy pha cà phê và túi mua sắm tái sử dụng cũng không “an toàn”

8 Vật dụng trong nhà bẩn hơn cả bồn cầu mà bạn không hề biết - Ảnh 6.

Nhiều người nghĩ máy pha cà phê sạch sẽ vì bên ngoài luôn sáng bóng. Tuy nhiên, môi trường bên trong máy thường ấm và ẩm, rất thuận lợi cho nấm mốc, men và vi khuẩn phát triển nếu không được vệ sinh định kỳ. Trong khi đó, túi mua sắm tái sử dụng cũng có nguy cơ mất vệ sinh cao. Vi khuẩn từ bao bì thịt sống hoặc thực phẩm rò rỉ có thể tồn tại trong túi suốt thời gian dài. Nếu không giặt thường xuyên, vi khuẩn sẽ tiếp tục lây sang các loại thực phẩm khác mỗi lần sử dụng.


Những vật dụng nhỏ nhưng bị chạm vào liên tục

Ngoài những món đồ kể trên, các chuyên gia còn cảnh báo nhiều vị trí quen thuộc như tay nắm cửa, công tắc đèn hay thớt cắt thực phẩm cũng là nơi chứa rất nhiều vi khuẩn.

Điểm chung của các vật dụng này là bị chạm tay liên tục nhưng ít khi được vệ sinh đúng cách. Đặc biệt trong gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi, nguy cơ lây lan vi khuẩn càng cao hơn.

Chuyên gia khuyến cáo thay đổi thói quen vệ sinh trong nhà

Theo Esosa Igbinenikaro, việc giữ nhà cửa sạch sẽ không chỉ nằm ở chuyện cọ rửa bồn cầu hay lau sàn nhà. Điều quan trọng hơn là cần chú ý vệ sinh thường xuyên những vật dụng được sử dụng hàng ngày.

Các chuyên gia khuyến cáo nên lau điện thoại định kỳ, thay miếng rửa bát thường xuyên, vệ sinh điều khiển tivi, tay nắm cửa và giặt túi mua sắm tái sử dụng để hạn chế nguy cơ tích tụ vi khuẩn.

Bởi đôi khi, những món đồ nhìn có vẻ sạch sẽ nhất lại chính là nơi chứa nhiều vi khuẩn nhất trong gia đình mà chúng ta không hề nhận ra.

8 Vật dụng trong nhà bẩn hơn cả bồn cầu mà bạn không hề biết - Ảnh 7.Người đàn ông suýt mất mạng vì một thói quen trong ăn uống mà nhiều người mắc phải

GĐXH - Nhiều người có thói quen xem ngăn đá tủ lạnh như một “chiếc két an toàn” có thể bảo quản thực phẩm mãi mãi. Thịt, cá, hải sản hay đồ ăn thừa cứ thế được tích trữ hết tháng này sang tháng khác với suy nghĩ chỉ cần còn đông đá là vẫn ăn được.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Phơi thịt ba chỉ một nắng giữa trời 40 độ có thực sự an toàn? Chuyên gia cảnh báo nguy cơ nhiều người bỏ qua

Phơi thịt ba chỉ một nắng giữa trời 40 độ có thực sự an toàn? Chuyên gia cảnh báo nguy cơ nhiều người bỏ qua

Vì sao người xưa dặn 'mùa hè ăn 3 loại cỏ, cả mùa ít gặp bác sĩ'?

Vì sao người xưa dặn 'mùa hè ăn 3 loại cỏ, cả mùa ít gặp bác sĩ'?

Có nên rửa thịt gà trước khi nấu? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ

Có nên rửa thịt gà trước khi nấu? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ

Ngọc Loan gây choáng váng với căn bếp chuẩn phú bà

Ngọc Loan gây choáng váng với căn bếp chuẩn phú bà

Cùng chuyên mục

Quạt và máy lạnh cái nào tốn điện hơn? Câu trả lời khiến 90% người giật mình

Quạt và máy lạnh cái nào tốn điện hơn? Câu trả lời khiến 90% người giật mình

Không gian sống - 5 giờ trước

GĐXH - Chắc hẳn bạn cũng từng băn khoăn quạt và máy lạnh cái nào tốn điện hơn. Bài viết này sẽ giúp bạn so sánh chi tiết để tìm ra thiết bị vừa mát mẻ, vừa tiết kiệm điện tối đa.

Bật quạt giải nhiệt mùa hè: 5 lỗi chí mạng 90% người Việt đang mắc phải

Bật quạt giải nhiệt mùa hè: 5 lỗi chí mạng 90% người Việt đang mắc phải

- 20 giờ trước

GĐXH - Quạt điện là thiết bị gia dụng không thể thiếu trong gia đình, nhất là vào những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, không ít người vẫn mắc phải sai lầm khi sử dụng quạt dẫn đến những hệ lụy không tốt cho sức khỏe.

Sai lầm khi cài đặt nhiệt độ tủ lạnh mùa hè khiến tiền điện tăng phi mã hơn cả điều hòa

Sai lầm khi cài đặt nhiệt độ tủ lạnh mùa hè khiến tiền điện tăng phi mã hơn cả điều hòa

- 1 ngày trước

GĐXH - Tủ lạnh là thiết bị hoạt động liên tục trong gia đình và cũng là một trong những nguyên nhân khiến hóa đơn tiền điện tăng cao nếu sử dụng không đúng cách.

Đi nắng về mà bật quạt, điều hòa phả thẳng vào mặt: Rước họa "liệt mặt", đột quỵ lúc nào không hay!

Đi nắng về mà bật quạt, điều hòa phả thẳng vào mặt: Rước họa "liệt mặt", đột quỵ lúc nào không hay!

- 2 ngày trước

GĐXH - Thời tiết mùa hè nắng nóng cho nên quạt trở thành thiết bị làm mát không thể thiếu với mỗi gia đình. Khi sử dụng có nên phả thẳng gió quạt điều hòa, quạt vào mặt không? Hãy đọc bài viết sau.

5 cây phong thủy mini "hút tài lộc, lọc bức xạ" hoàn hảo cho bàn làm việc

5 cây phong thủy mini "hút tài lộc, lọc bức xạ" hoàn hảo cho bàn làm việc

- 2 ngày trước

GĐXH - Cây cảnh mini để bàn làm việc không chỉ mang lại không gian xanh mát mà còn có khả năng thanh lọc không khí và cân bằng phong thủy. Việc lựa chọn cây phù hợp có thể giúp bạn cải thiện sức khỏe, tinh thần và thu hút tài lộc, may mắn.

Sai lầm "chí mạng" nhiều người mắc khi tưới nước khiến cây kim ngân bị thối rễ, chết dần

Sai lầm "chí mạng" nhiều người mắc khi tưới nước khiến cây kim ngân bị thối rễ, chết dần

- 2 ngày trước

GĐXH - Một số người trồng cây kim ngân thì lá lại bị vàng úa, rũ xuống, không có sức sống, thậm chí là nhanh chết. Nếu gặp phải tình trạng này, có lẽ là do bạn đang mắc phải một trong những sai lầm dưới đây khi chăm sóc cây kim ngân.

Nhà hướng Tây nóng như "lò thiêu": 7 mẹo hạ nhiệt cực nhanh giúp phòng mát rượi không cần bật điều hòa

Nhà hướng Tây nóng như "lò thiêu": 7 mẹo hạ nhiệt cực nhanh giúp phòng mát rượi không cần bật điều hòa

- 3 ngày trước

GĐXH - Với một số trường hợp khách quan buộc phải xây nhà hướng Tây, nên có các cách chống nóng để khắc phục sự bất tiện này. Trong bài viết này, sẽ đề cập 7 mẹo hạ nhiệt cực nhanh giúp phòng mát không cần bật điều hòa.

Nấu nướng không còn là gánh nặng với 5 nguyên tắc vàng cho nhà bếp

Nấu nướng không còn là gánh nặng với 5 nguyên tắc vàng cho nhà bếp

- 3 ngày trước

GĐXH - Việc dọn dẹp và bài trí bếp núc luôn là nỗi ám ảnh của người nội trợ bận rộn. Áp dụng ngay 5 nguyên tắc vàng cho nhà bếp dưới đây sẽ giúp không gian nấu nướng của bạn luôn gọn gàng, tràn đầy cảm hứng.

"Tiền mất tật mang" với 5 sai lầm khi triển khai giải pháp đồng bộ nhà bếp

"Tiền mất tật mang" với 5 sai lầm khi triển khai giải pháp đồng bộ nhà bếp

- 4 ngày trước

GĐXH - Hãy cùng chỉ ra 5 sai lầm khi triển khai giải pháp đồng bộ nhà bếp dưới đây để chủ động kiến tạo một không gian nấu nướng thông minh, khoa học nhất.

"Nâng tầm" căn hộ chung cư nhờ những ý tưởng thiết kế nội thất phòng khách này

"Nâng tầm" căn hộ chung cư nhờ những ý tưởng thiết kế nội thất phòng khách này

- 4 ngày trước

GĐXH - Phòng khách được coi là "bộ mặt" của cả căn nhà, nơi thể hiện rõ nét gu thẩm mỹ và phong cách sống của gia chủ. Hãy khám phá những thiết kế nội thất phòng khách chung cư đẹp và tối ưu không gian sống dưới đây để sẵn sàng làm mới tổ ấm của bạn.

Xem nhiều

5 cây phong thủy mini "hút tài lộc, lọc bức xạ" hoàn hảo cho bàn làm việc

5 cây phong thủy mini "hút tài lộc, lọc bức xạ" hoàn hảo cho bàn làm việc

GĐXH - Cây cảnh mini để bàn làm việc không chỉ mang lại không gian xanh mát mà còn có khả năng thanh lọc không khí và cân bằng phong thủy. Việc lựa chọn cây phù hợp có thể giúp bạn cải thiện sức khỏe, tinh thần và thu hút tài lộc, may mắn.

Hơn 500 nghìn người nhìn phú bà Ngọc Loan cắm atiso khổng lồ, xuýt xoa vì gu quá đỉnh

Hơn 500 nghìn người nhìn phú bà Ngọc Loan cắm atiso khổng lồ, xuýt xoa vì gu quá đỉnh

Nấu nướng không còn là gánh nặng với 5 nguyên tắc vàng cho nhà bếp

Nấu nướng không còn là gánh nặng với 5 nguyên tắc vàng cho nhà bếp

Gợi ý các mẫu bàn thờ phòng khách chung cư nhỏ gọn, chuẩn phong thủy dẫn đầu xu hướng 2026

Gợi ý các mẫu bàn thờ phòng khách chung cư nhỏ gọn, chuẩn phong thủy dẫn đầu xu hướng 2026

Không gian sống
Thiết kế nhà bếp: 6 sai lầm phổ biến ai cũng dễ mắc phải và cách tránh

Thiết kế nhà bếp: 6 sai lầm phổ biến ai cũng dễ mắc phải và cách tránh

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top