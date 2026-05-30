Quạt và máy lạnh cái nào tốn điện hơn? Câu trả lời khiến 90% người giật mình

Thứ bảy, 10:30 30/05/2026 | Không gian sống
GĐXH - Chắc hẳn bạn cũng từng băn khoăn quạt và máy lạnh cái nào tốn điện hơn. Bài viết này sẽ giúp bạn so sánh chi tiết để tìm ra thiết bị vừa mát mẻ, vừa tiết kiệm điện tối đa.

Cách tính số điện năng tiêu thụ giữa quạt và điều hòa

Tính số điện của quạt

Thông thường, quạt sẽ có mức công suất tối thiểu ở mức từ 70 đến 85W. Và nếu bạn muốn tính số điện của quạt thì hãy theo công thức dưới đây:

Ví dụ, nếu bạn sử dụng một chiếc quạt, có công suất định mức là 70W trong khoảng 14,3h sẽ hết 1kW điện. Và mỗi ngày bạn dùng quạt 9 tiếng, thì trung bình một ngày sẽ tiêu tốn hết 0,629kW.

Từ đó bạn có thể tính được số tiền tiêu thụ điện trong 1 năm theo công thức: (365 × 0.629) x 2.536= 582.227 đồng. Trong đó, 365 sẽ là số ngày trong 1 năm, 0,629 là số giờ tiêu thụ điện trong ngày và 2.536 - giả sử đây là giá điện trên 1kW.

Như vậy, khi bạn sử dụng quạt làm mát trong 1 năm, cũng như thời gian dùng 9 tiếng mỗi ngày thì chỉ tốn khoảng 582.227 đồng tiền.

Tính số điện điều hòa

Để có thể tính được số điện của điều hòa, thì trước tiên bạn cần biết công suất của thiết bị đó. Sau khi có công suất, bạn sẽ áp dụng ngay công thức này: A= P.t - Trong đó A là lượng điện tiêu thụ trong ngày, P là công suất (đơn vị KW) và t là thời gian sử dụng (đơn vị giờ).

Ví dụ, nếu bạn sử dụng 1 máy điều hòa có công suất 1500W. Áp dụng công thức như trên (1,5 x 6=9kW) thì sẽ biết được số điện tiêu tốn sau 6 giờ sử dụng là 9kW. Đặc biệt hơn, nếu muốn tính số điện trong 1 năm thì dùng công thức: (365 x 9) x 2.536= 8.330.760 đồng.

Giữa quạt và điều hoà cái nào tốn điện hơn?

Dựa trên kết quả số điện tiêu thụ ở trên, có thể đưa ra kết luận rằng sử dụng điều hòa tốn điện hơn gấp nhiều lần so với quạt.

Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay đã có rất nhiều loại điều hòa có chức năng tiết kiệm điện Inverter, có thể tiết kiệm tối đa 40% so với các loại máy lạnh thông thường.

Nếu sử dụng điều hòa thì tinh thần sẽ thư giãn, thoải mái hơn đặc biệt là trong những ngày hè nóng bức. Thì đây chính là ''vị cứu tinh'' giúp bạn tránh không khí khó chịu vào những ngày này.

Đối với quạt, đây sẽ là sự lựa chọn an toàn cho những gia đình, hoặc sinh viên chưa có điều kiện kinh tế. Giá thành rẻ hơn so với điều hòa, khả năng tiêu thụ điện cũng thấp hơn nhưng vẫn có thể đảm bảo được nhiệm vụ làm mát cơ bản.

Mẹo tiết kiệm điện khi dùng quạt và máy lạnh

Mẹo tiết kiệm điện cho máy lạnh

Hạn chế thất thoát nhiệt: Đóng kín các cửa, che rèm để tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào phòng khiến máy phải hoạt động công suất cao hơn.

Vệ sinh định kỳ: Bụi bẩn bám vào lưới lọc làm giảm hiệu suất làm lạnh từ 5% - 15%. Nên vệ sinh lưới lọc mỗi 1 - 2 tháng/lần và bảo dưỡng toàn diện 6 tháng một lần (tùy tần suất sử dụng và môi trường xung quanh).

Không bật/tắt liên tục: Mỗi lần khởi động, máy lạnh tiêu tốn rất nhiều năng lượng để chạy máy nén. Nếu chỉ ra ngoài 15 phút, bạn nên tăng nhiệt độ thay vì tắt máy.

Sử dụng chế độ Sleep vào ban đêm: Chế độ này tự động tăng nhiệt độ lên 1°C - 2°C sau vài giờ để phù hợp với thân nhiệt khi ngủ, giúp tiết kiệm điện và tránh bị cảm lạnh.

Mẹo tiết kiệm điện cho quạt

Chọn tốc độ trung bình: Sử dụng quạt ở mức gió cao nhất không chỉ gây tốn điện hơn mà còn nhanh làm khô da và hỏng động cơ.

Rút phích cắm khi không dùng: Các thiết bị điện vẫn tiêu thụ một lượng điện năng nhỏ (điện năng chờ) nếu vẫn còn cắm phích.

Sử dụng quạt có công suất phù hợp: Đối với phòng nhỏ, một chiếc quạt lửng hoặc quạt bàn sẽ hiệu quả hơn quạt công nghiệp công suất lớn.

GĐXH - Để giúp bạn tiết kiệm thời gian hơn, hãy tham khảo ngay bài viết sau về quy trình dọn dẹp bếp thần tốc chỉ 15 phút mỗi ngày giúp bạn thảnh thơi tận hưởng cuộc sống.

