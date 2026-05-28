Người đàn ông suýt mất mạng vì một thói quen trong ăn uống mà nhiều người mắc phải

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đây là quan niệm cực kỳ nguy hiểm, bởi thực phẩm đông lạnh quá lâu hoàn toàn có thể trở thành nguồn gây nhiễm trùng nặng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Phụ nữ mới dẫn chứng một trường hợp mới đây tại Thâm Quyến, Quảng Đông (Trung Quốc) được đăng tải trên Sohu đã khiến nhiều người giật mình. Một cụ ông 79 tuổi bất ngờ sốt cao gần 40 độ C, chân tay co cứng, run rẩy rồi nhanh chóng rơi vào trạng thái lơ mơ, tiêu chảy và tiểu tiện không tự chủ. Khi nhập viện cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán ông bị viêm màng não mủ – một biến chứng nhiễm trùng cực kỳ nguy hiểm.

Điều khiến các bác sĩ lo ngại hơn cả lại nằm ở thói quen sinh hoạt của bệnh nhân. Theo người nhà, ông là người rất tiết kiệm, gần như không bao giờ bỏ thức ăn thừa hay thực phẩm quá hạn. Các loại thịt, cá, hải sản được ông tích trữ trong ngăn đá từ vài tháng đến cả năm trời. Thậm chí, nhiều sản phẩm đã hết hạn sử dụng vẫn tiếp tục được đem ra ăn.

Khi kiểm tra tủ lạnh gia đình, các bác sĩ phát hiện bên trong có nhiều thực phẩm biến chất, ngăn đông bám bẩn và xuất hiện nấm mốc. Các chuyên gia nhận định vi khuẩn đã xâm nhập qua đường tiêu hóa, sau đó đi vào máu rồi tấn công lên não, gây viêm màng não mủ. May mắn là bệnh nhân được cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng.

Tủ đông không phải “vũ khí vạn năng” giữ đồ ăn mãi mãi

Nhiều người nghĩ rằng nhiệt độ đông lạnh có thể tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn. Trên thực tế, tủ đông chỉ làm chậm hoạt động của vi sinh vật chứ không khiến chúng biến mất hoàn toàn. Khi thực phẩm được rã đông, vi khuẩn có thể phát triển mạnh trở lại nếu đồ ăn đã để quá lâu hoặc bảo quản không đúng cách.

Theo bác sĩ Nhan Tông Hải, Giám đốc Trung tâm Độc chất học thuộc Bệnh viện Trường Canh Lâm Khẩu (Đài Loan, Trung Quốc), mỗi loại thực phẩm đều có “tuổi thọ” riêng trong ngăn đá. Nếu vượt quá thời gian khuyến nghị, nguy cơ biến chất và nhiễm khuẩn sẽ tăng lên đáng kể.

Chẳng hạn, xúc xích hay thịt nguội chỉ nên để đông từ 1–2 tháng. Các loại cá béo như cá hồi, cá thu chỉ bảo quản tốt khoảng 2–3 tháng do chứa nhiều dầu, dễ bị oxy hóa. Thịt xay, thịt băm cũng chỉ nên dùng trong vòng 3–4 tháng. Trong khi đó, gà nguyên con có thể bảo quản tối đa khoảng một năm nếu được cấp đông sâu liên tục.

Đáng chú ý, nhiều gia đình có thói quen để thực phẩm trong túi nilon đơn giản, không ghi ngày cấp đông hoặc mở ra đóng vào nhiều lần. Điều này càng khiến vi khuẩn dễ phát triển và làm giảm chất lượng thực phẩm nhanh hơn.

Nguy cơ không chỉ dừng ở đau bụng hay tiêu chảy

Các chuyên gia cho biết, ngộ độc thực phẩm do đồ đông lạnh quá hạn thường bắt đầu bằng các triệu chứng quen thuộc như đau bụng, buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy hoặc sốt. Tuy nhiên, với người lớn tuổi, trẻ nhỏ hoặc người có hệ miễn dịch yếu, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Khi vi khuẩn vượt qua hàng rào bảo vệ của hệ tiêu hóa và xâm nhập vào máu, người bệnh có thể bị nhiễm trùng huyết. Nếu vi khuẩn tiếp tục tấn công lên não, nguy cơ viêm màng não mủ sẽ xuất hiện, tỷ lệ tử vong rất cao nếu không cấp cứu kịp thời.

Ngoài ra, mỗi nhóm thực phẩm còn tiềm ẩn những loại vi khuẩn đặc trưng khác nhau. Thịt và trứng dễ nhiễm Salmonella – loại vi khuẩn gây nhiễm trùng đường ruột nguy hiểm. Trong khi đó, hải sản có thể chứa Vibrio parahaemolyticus, tác nhân gây viêm ruột cấp tính và tiêu chảy nặng.

Sai lầm phổ biến khiến nhiều gia đình tự “nuôi vi khuẩn” trong tủ lạnh

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, sai lầm lớn nhất của nhiều gia đình hiện nay là tâm lý tiếc của. Không ít người nghĩ rằng chỉ cần thực phẩm chưa có mùi lạ hoặc vẫn còn đông đá thì vẫn có thể sử dụng.

Tuy nhiên, quá trình oxy hóa, biến chất và phát triển vi sinh vật đôi khi diễn ra âm thầm mà mắt thường không dễ nhận biết. Đặc biệt, việc rã đông rồi cấp đông lại nhiều lần còn làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn gấp nhiều lần.

Ngoài ra, tủ lạnh nếu không vệ sinh định kỳ cũng có thể trở thành môi trường lý tưởng cho nấm mốc và vi khuẩn sinh sôi. Những loại vi sinh vật này rất dễ lây nhiễm chéo sang thực phẩm khác trong quá trình bảo quản.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên thay đổi thói quen tích trữ quá mức, chỉ mua lượng thực phẩm vừa đủ dùng. Thực phẩm trước khi cấp đông nên được chia nhỏ theo khẩu phần, ghi rõ ngày bảo quản và sử dụng theo nguyên tắc “đồ cũ dùng trước”.

Quan trọng hơn, nếu thực phẩm đã để quá lâu, có dấu hiệu đổi màu, chảy nước, có mùi lạ hoặc không nhớ rõ thời gian bảo quản, tốt nhất nên bỏ đi thay vì tiếc rẻ. Bởi đôi khi, một bữa ăn tưởng như tiết kiệm lại có thể phải trả giá bằng sức khỏe, thậm chí cả tính mạng.