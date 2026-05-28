Người đàn ông suýt mất mạng vì một thói quen trong ăn uống mà nhiều người mắc phải

Thứ năm, 16:28 28/05/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Nhiều người có thói quen xem ngăn đá tủ lạnh như một “chiếc két an toàn” có thể bảo quản thực phẩm mãi mãi. Thịt, cá, hải sản hay đồ ăn thừa cứ thế được tích trữ hết tháng này sang tháng khác với suy nghĩ chỉ cần còn đông đá là vẫn ăn được.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đây là quan niệm cực kỳ nguy hiểm, bởi thực phẩm đông lạnh quá lâu hoàn toàn có thể trở thành nguồn gây nhiễm trùng nặng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Phụ nữ mới dẫn chứng một trường hợp mới đây tại Thâm Quyến, Quảng Đông (Trung Quốc) được đăng tải trên Sohu đã khiến nhiều người giật mình. Một cụ ông 79 tuổi bất ngờ sốt cao gần 40 độ C, chân tay co cứng, run rẩy rồi nhanh chóng rơi vào trạng thái lơ mơ, tiêu chảy và tiểu tiện không tự chủ. Khi nhập viện cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán ông bị viêm màng não mủ – một biến chứng nhiễm trùng cực kỳ nguy hiểm.

Điều khiến các bác sĩ lo ngại hơn cả lại nằm ở thói quen sinh hoạt của bệnh nhân. Theo người nhà, ông là người rất tiết kiệm, gần như không bao giờ bỏ thức ăn thừa hay thực phẩm quá hạn. Các loại thịt, cá, hải sản được ông tích trữ trong ngăn đá từ vài tháng đến cả năm trời. Thậm chí, nhiều sản phẩm đã hết hạn sử dụng vẫn tiếp tục được đem ra ăn.

Khi kiểm tra tủ lạnh gia đình, các bác sĩ phát hiện bên trong có nhiều thực phẩm biến chất, ngăn đông bám bẩn và xuất hiện nấm mốc. Các chuyên gia nhận định vi khuẩn đã xâm nhập qua đường tiêu hóa, sau đó đi vào máu rồi tấn công lên não, gây viêm màng não mủ. May mắn là bệnh nhân được cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng.

Tủ đông không phải “vũ khí vạn năng” giữ đồ ăn mãi mãi

Nhiều người nghĩ rằng nhiệt độ đông lạnh có thể tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn. Trên thực tế, tủ đông chỉ làm chậm hoạt động của vi sinh vật chứ không khiến chúng biến mất hoàn toàn. Khi thực phẩm được rã đông, vi khuẩn có thể phát triển mạnh trở lại nếu đồ ăn đã để quá lâu hoặc bảo quản không đúng cách.

Theo bác sĩ Nhan Tông Hải, Giám đốc Trung tâm Độc chất học thuộc Bệnh viện Trường Canh Lâm Khẩu (Đài Loan, Trung Quốc), mỗi loại thực phẩm đều có “tuổi thọ” riêng trong ngăn đá. Nếu vượt quá thời gian khuyến nghị, nguy cơ biến chất và nhiễm khuẩn sẽ tăng lên đáng kể.

Chẳng hạn, xúc xích hay thịt nguội chỉ nên để đông từ 1–2 tháng. Các loại cá béo như cá hồi, cá thu chỉ bảo quản tốt khoảng 2–3 tháng do chứa nhiều dầu, dễ bị oxy hóa. Thịt xay, thịt băm cũng chỉ nên dùng trong vòng 3–4 tháng. Trong khi đó, gà nguyên con có thể bảo quản tối đa khoảng một năm nếu được cấp đông sâu liên tục.

Đáng chú ý, nhiều gia đình có thói quen để thực phẩm trong túi nilon đơn giản, không ghi ngày cấp đông hoặc mở ra đóng vào nhiều lần. Điều này càng khiến vi khuẩn dễ phát triển và làm giảm chất lượng thực phẩm nhanh hơn.

Nguy cơ không chỉ dừng ở đau bụng hay tiêu chảy

Các chuyên gia cho biết, ngộ độc thực phẩm do đồ đông lạnh quá hạn thường bắt đầu bằng các triệu chứng quen thuộc như đau bụng, buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy hoặc sốt. Tuy nhiên, với người lớn tuổi, trẻ nhỏ hoặc người có hệ miễn dịch yếu, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Khi vi khuẩn vượt qua hàng rào bảo vệ của hệ tiêu hóa và xâm nhập vào máu, người bệnh có thể bị nhiễm trùng huyết. Nếu vi khuẩn tiếp tục tấn công lên não, nguy cơ viêm màng não mủ sẽ xuất hiện, tỷ lệ tử vong rất cao nếu không cấp cứu kịp thời.

Ngoài ra, mỗi nhóm thực phẩm còn tiềm ẩn những loại vi khuẩn đặc trưng khác nhau. Thịt và trứng dễ nhiễm Salmonella – loại vi khuẩn gây nhiễm trùng đường ruột nguy hiểm. Trong khi đó, hải sản có thể chứa Vibrio parahaemolyticus, tác nhân gây viêm ruột cấp tính và tiêu chảy nặng.

Sai lầm phổ biến khiến nhiều gia đình tự “nuôi vi khuẩn” trong tủ lạnh

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, sai lầm lớn nhất của nhiều gia đình hiện nay là tâm lý tiếc của. Không ít người nghĩ rằng chỉ cần thực phẩm chưa có mùi lạ hoặc vẫn còn đông đá thì vẫn có thể sử dụng.

Tuy nhiên, quá trình oxy hóa, biến chất và phát triển vi sinh vật đôi khi diễn ra âm thầm mà mắt thường không dễ nhận biết. Đặc biệt, việc rã đông rồi cấp đông lại nhiều lần còn làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn gấp nhiều lần.

Ngoài ra, tủ lạnh nếu không vệ sinh định kỳ cũng có thể trở thành môi trường lý tưởng cho nấm mốc và vi khuẩn sinh sôi. Những loại vi sinh vật này rất dễ lây nhiễm chéo sang thực phẩm khác trong quá trình bảo quản.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên thay đổi thói quen tích trữ quá mức, chỉ mua lượng thực phẩm vừa đủ dùng. Thực phẩm trước khi cấp đông nên được chia nhỏ theo khẩu phần, ghi rõ ngày bảo quản và sử dụng theo nguyên tắc “đồ cũ dùng trước”.

Quan trọng hơn, nếu thực phẩm đã để quá lâu, có dấu hiệu đổi màu, chảy nước, có mùi lạ hoặc không nhớ rõ thời gian bảo quản, tốt nhất nên bỏ đi thay vì tiếc rẻ. Bởi đôi khi, một bữa ăn tưởng như tiết kiệm lại có thể phải trả giá bằng sức khỏe, thậm chí cả tính mạng.

Có nên rửa thịt gà trước khi nấu? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ

GĐXH - Rửa thịt gà trước khi nấu là thói quen rất phổ biến trong nhiều gia đình Việt. Không ít người cho rằng phải xối nước thật kỹ mới loại bỏ được vi khuẩn, bụi bẩn hay mùi tanh còn sót lại trên thịt sống. Tuy nhiên, các chuyên gia an toàn thực phẩm lại cảnh báo đây có thể là sai lầm khiến vi khuẩn phát tán khắp gian bếp mà nhiều người không hề hay biết.

13 mâm cơm gia đình mùa hè chỉ 150.000 đồng của mẹ đảm ở Hà Nội vô cùng bổ dưỡng, 'nhìn là muốn ăn'

Người bị đau lưng nên ăn và kiêng ăn gì để tránh nguy cơ thoát vị đĩa đệm?

Đang đi nắng về, thấy thèm nước lạnh đến mấy cũng phải 'nhịn' vì lý do này kẻo rước họa vào thân

Có nên rửa thịt gà trước khi nấu? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ

Ngày nóng nuốt cơm không trôi cứ làm ngay 3 món này, nấu cả mâm cơm chỉ mất 15 phút mà ngon không cưỡng nổi

7 mâm cơm gia đình đơn giản mà đủ chất cho nhà 4 người

GĐXH - Là một người yêu bếp và đam mê nấu ăn, chị Jun Nguyễn thường xuyên chia sẻ những món ăn, mâm cơm gia đình của mình với cộng đồng yêu bếp trên mạng xã hội.

GĐXH - Những ngày nắng nóng gay gắt tại miền Bắc với nền nhiệt ngoài trời có thời điểm vượt 40 độ C đang khiến món thịt ba chỉ một nắng trở thành “hot trend” trên mạng xã hội.

Đây là nguyên liệu quen thuộc, có sẵn trong bếp của mỗi gia đình người Việt.

Với nhiều người mẹ, việc cân đối dinh dưỡng hàng ngày cho cả gia đình thường là một thử thách không nhỏ. Khi mỗi thành viên đều có những nhu cầu sức khỏe khác nhau, trong khi quỹ thời gian bận rộn khiến việc lên kế hoạch cho từng bữa ăn cân bằng trở nên khó khăn.

GĐXH - Mùa hè với cái nắng gay gắt không chỉ khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe nếu không giữ đủ nước và làm mát cơ thể đúng cách. Dưới đây là những loại đồ uống mang theo khi trời nắng bạn không nên bỏ qua.

GĐXH - Có 3 loại "cỏ dại" được nhắc đến nhiều nhất, hiện nay vẫn rất dễ tìm ở chợ Việt.

GĐXH - Món canh chua mực trở thành cứu tinh cho ngày bận rộn, mà vẫn ngon cơm, cuốn hút cả nhà ngày hè nóng nực.

GĐXH - Có những ngày cơ thể thèm một ly nước mát lành, và giữ trưa hè ly nước mướp đắng với cách kết hợp đúng nguyên liệu giúp bạn nhẹ người, hạ nhiệt rất dễ chịu, còn giúp làm đẹp da.

13 mâm cơm gia đình mùa hè chỉ 150.000 đồng của mẹ đảm ở Hà Nội vô cùng bổ dưỡng, 'nhìn là muốn ăn'

GĐXH - Khám phá 13 mâm cơm gia đình mùa hè chỉ với 150.000 đồng từ chị Vũ Thu Hương (Hà Nội). Những món ăn thanh mát, bổ dưỡng và dễ làm, chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng và không phải 'đau đầu' để đổi vị mỗi ngày cho cả nhà.

GĐXH - Dưới đây là một số loại thực phẩm có lợi cho người bị đau lưng, có triệu chứng thoát vị đĩa đệm. Người bệnh nên tham khảo, cân nhắc và thêm vào thực đơn hàng ngày.

13 mâm cơm gia đình mùa hè chỉ 150.000 đồng của mẹ đảm ở Hà Nội vô cùng bổ dưỡng, 'nhìn là muốn ăn'

GĐXH - Khám phá 13 mâm cơm gia đình mùa hè chỉ với 150.000 đồng từ chị Vũ Thu Hương (Hà Nội). Những món ăn thanh mát, bổ dưỡng và dễ làm, chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng và không phải 'đau đầu' để đổi vị mỗi ngày cho cả nhà.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

