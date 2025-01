Chuyên gia giải thích 5 quan niệm sai lầm phổ biến nhất về thủ dâm

Tiến sĩ Rena Malik, bác sĩ tiết niệu chuyên về sức khỏe tình dục, tiết niệu phụ khoa, quản lý hormone và đau vùng chậu tại Beverly Hills & Irvine, California (Hoa Kỳ) giải thích về 5 quan niệm sai lầm phổ biến nhất về y khoa khi nói đến thủ dâm .

1. Thủ dâm sẽ ảnh hưởng tới sự cương cứng

Nhiều người cho rằng thủ dâm quá nhiều sẽ dẫn đến rối loạn cương dương. Tuy nhiên, không có bằng chứng khoa học nào chứng minh điều này. Tiến sĩ Rena Malik giải thích: Thủ dâm đúng cách khi dẫn đến cực khoái gây ra sự co thắt của các cơ sàn chậu và những cơ này cực kỳ quan trọng để đạt cực khoái, cũng như có thể trải nghiệm khoái cảm. Vì vậy, khi bạn tích cực rèn luyện những cơ đó, bạn sẽ đạt cực khoái tốt hơn và có thể có đời sống tình dục tốt hơn.

2. Thủ dâm quá nhiều làm giảm độ nhạy cảm

Điều này không hoàn toàn đúng, mặc dù có những trường hợp, khi một người có xu hướng thủ dâm theo cùng một cách, cơ thể có thể quen với một cảm giác cụ thể. Khi đó, việc áp dụng một loại kích thích khác có thể khiến việc đạt cực khoái trở nên khó khăn hơn. Ngoài yếu tố sinh lý, tâm lý cũng đóng vai trò quan trọng. Nếu bạn quá lo lắng về việc giảm độ nhạy cảm, điều này có thể gây ra một vòng luẩn quẩn, khiến bạn càng khó đạt được khoái cảm.

Mỗi người có một cơ địa và mức độ nhạy cảm khác nhau nên không phải ai thủ dâm nhiều cũng sẽ gặp phải vấn đề này.

Chuyên gia cũng cho rằng kể từ khi phim khiêu dâm dễ tiếp cận hơn trên mạng đã có sự gia tăng tương quan về rối loạn cương dương ở nam giới trẻ tuổi. Điều này có thể là do phim khiêu dâm tạo ra những kỳ vọng không thực tế về tình dục và một số người lạm dụng thủ dâm dẫn đến mất cảm giác với kích thích tình dục với bạn tình. Điều này đến lượt nó có thể tạo ra một loại "lo lắng về hiệu suất" trong chuyện quan hệ tình dục ngoài đời thực.

3. Không nên thủ dâm quá nhiều

Theo Tiến sĩ Malik, điều này không đúng với hầu hết mọi người. Cho đến nay, không có khuyến cáo cụ thể cho việc thủ dâm như thế nào là quá nhiều . Thực tế, tần suất thủ dâm sẽ khác nhau ở mỗi người, không có một con số chung cho tất cả. Thủ dâm đúng cách và chừng mực dường như không gây hại cho sức khỏe.

Nhưng có những trường hợp ngoại lệ hiếm hoi khi thủ dâm thường xuyên có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Nếu bạn thấy mình có nhu cầu thủ dâm mạnh mẽ đến mức không thể dừng lại hoặc bạn bỏ qua các hoạt động bình thường, thậm chí không quan hệ tình dục với bạn tình chỉ để thủ dâm, thì đây là những dấu hiệu cho thấy bạn đang thủ dâm quá thường xuyên.

4. Thủ dâm có nghĩa là bạn đang có một mối quan hệ tồi tệ

Nhiều người trong mối quan hệ đối tác bình thường nhưng vẫn có thủ dâm riêng lẻ. Theo Tiến sĩ Malik, điều này không phản ánh mức độ tình yêu mà đối tác của bạn dành cho bạn, hoặc ngược lại. Đây là một hoạt động thực sự có thể cải thiện đời sống tình dục của bạn nói chung. Việc thủ dâm thường xuyên có thể giúp làm quen với cơ thể mình, tăng cường khoái cảm và cải thiện kỹ năng quan hệ tình dục.

ThS.BSCKII Nguyễn Trần Thành cho biết: Với những nam giới có nhu cầu cao, thủ dâm có thể xem là phương pháp an toàn so với việc quan hệ tình dục không an toàn có nguy cơ lây nhiễm bệnh.

Thủ dâm giúp giải quyết nhu cầu sinh lý một cách tự nhiên, giúp giảm stress cũng như nguy cơ bị các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.

5. Thủ dâm làm giảm testosterone

Thủ dâm không liên quan gì đến ý tưởng rằng thủ dâm làm cạn kiệt testosterone trong cơ thể. Tiến sĩ Malik cho biết, đơn giản là không có dữ liệu y khoa nào chứng minh cho tuyên bố này. Trên thực tế, thủ dâm thực sự có thể khiến mức testosterone tăng lên. Sau đó, sau khi đạt cực khoái, mức testosterone chỉ đơn giản là giảm xuống mức bình thường.

Các nhà khoa học khuyến cáo, với những nam giới không phát sinh quan hệ tình dục, mỗi tuần nên thủ dâm từ 1-2 lần là phù hợp. Khi thủ dâm, nam giới không nên sử dụng các dụng cụ hỗ trợ (sextoy) với lý do nguồn gốc xuất xứ chưa được kiểm định và có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm. Nếu thủ dâm trở thành một thói quen quá mức, gây ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, công việc hoặc các mối quan hệ, thì nên xem xét đến sự giúp đỡ của chuyên gia.