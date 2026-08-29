Chuyên gia tư vấn cách phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ nhỏ trong kỳ nghỉ lễ

| Sống khỏe
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Kỳ nghỉ lễ dài ngày là thời điểm trẻ có nhiều thời gian vui chơi, đi lại và khám phá thế giới xung quanh. Tuy nhiên, đây cũng là lúc nguy cơ tai nạn thương tích gia tăng nếu trẻ không được giám sát và bảo vệ đúng cách.

Trẻ từ 1-5 tuổi dễ có nguy cơ gặp tai nạn thương tích

Theo BSCKII. Nguyễn Tân Hùng, Phó trưởng khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương, tai nạn thương tích ở trẻ em có xu hướng gia tăng và ngày càng đa dạng về hình thức, xuất phát từ nhiều nguyên nhân như môi trường sống không được kiểm soát, trẻ tiếp xúc sớm với thiết bị điện tử, phương tiện giao thông, khu vui chơi và các nguy cơ ngay trong gia đình.

Chuyên gia tư vấn cách phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ nhỏ trong kỳ nghỉ lễ - Ảnh 1.

Trẻ nhỏ từ 1-5 tuổi là nhóm dễ gặp tai nạn thương tích. Ảnh minh họa. 

Thực tế các nghiên cứu cho thấy trẻ nhỏ, đặc biệt trẻ từ 1-5 tuổi, thường là nhóm dễ gặp tai nạn thương tích nhất. Theo BS Hùng, đây là giai đoạn trẻ bắt đầu biết đi, rất hiếu động, tò mò và thích khám phá thế giới xung quanh. Tuy nhiên, khả năng tự nhận biết các nguy cơ để bảo vệ bản thân của trẻ vẫn còn hạn chế.

Trong khi đó, người lớn đôi khi có tâm lý chủ quan, cho rằng chỉ cần nhắc nhở hoặc trông chừng trẻ là đủ. Nhưng nguy cơ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu, kể cả trong những không gian vốn được xem là an toàn như ngôi nhà.

Dịp nghỉ lễ, trẻ dễ gặp những tai nạn nào?

Theo BSCKII. Nguyễn Tân Hùng, trong các dịp nghỉ lễ, những tai nạn thương tích phổ biến ở trẻ gồm té ngã, đuối nước, tai nạn giao thông, bỏng, hóc dị vật và ngộ độc.

Chuyên gia tư vấn cách phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ nhỏ trong kỳ nghỉ lễ - Ảnh 2.

Trong kỳ nghỉ lễ, đặc biệt là những kỳ nghỉ dài ngày, trẻ thường có nhiều thời gian vui chơi hơn. Phạm vi sinh hoạt cũng được mở rộng với các hoạt động như đi chơi, đi lại, đến khu vui chơi, bãi biển hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời.

Đây đều là những môi trường không quen thuộc như ở nhà. Trong khi đó, người lớn cũng có thể có các hoạt động khác, dẫn đến khó duy trì việc giám sát trẻ thường xuyên. Vì vậy, nguy cơ tai nạn thương tích có thể gia tăng nếu cha mẹ không có sự chuẩn bị từ trước.

Cha mẹ cần làm gì để phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ?

BSCKII. Nguyễn Tân Hùng cho rằng, phần lớn tai nạn thương tích ở trẻ có thể phòng ngừa nếu cha mẹ chủ động nhận diện và loại bỏ các nguy cơ trong môi trường sinh hoạt hàng ngày.

Một số biện pháp cha mẹ cần lưu ý gồm:

- Để các vật sắc nhọn, thuốc, hóa chất, chất tẩy rửa và những đồ vật có nguy cơ gây nguy hiểm ngoài tầm với của trẻ. 

- Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trong nhà, chẳng hạn lắp cửa chắn tại khu vực cầu thang, bếp; sử dụng lưới chắn cửa sổ, miếng bảo vệ cạnh cửa và bọc các góc, cạnh sắc nhọn. 

- Luôn quan sát, giám sát trẻ, đặc biệt khi trẻ vui chơi ngoài trời hoặc tại những khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn. 

- Lựa chọn đồ chơi, trò chơi và hoạt động phù hợp với độ tuổi, khả năng của trẻ, đồng thời hướng dẫn trẻ cách chơi an toàn. 

- Khi cho trẻ vui chơi dưới nước, cần chủ động trang bị phao và các dụng cụ hỗ trợ phù hợp; luôn giám sát trẻ tại các địa điểm vui chơi. Các hồ bơi cần được rào chắn, có người trông coi hoặc lựa chọn những khu vui chơi, bể bơi có người cứu hộ được đào tạo. 

- Tuân thủ các biện pháp an toàn giao thông cho trẻ.

Theo các bác sĩ, bên cạnh việc phòng ngừa, cha mẹ cũng cần trang bị cho trẻ những kỹ năng cơ bản và khả năng chủ động ứng phó để trẻ có thể tự bảo vệ bản thân trước các tình huống nguy hiểm.

Chuyên gia tư vấn cách phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ nhỏ trong kỳ nghỉ lễ - Ảnh 1.Chưa nghỉ hè đã nhiều trẻ nhập viện do tai nạn thương tích

Thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, Khoa Ngoại nhi tổng hợp – Bệnh viện liên tục tiếp nhận những trường nhập viện do tai nạn thương tích ở trẻ.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam: Mãn kinh không chỉ là sự kết thúc chức năng sinh sản

Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam: Mãn kinh không chỉ là sự kết thúc chức năng sinh sản

Sống khỏe -

GĐXH - Theo GS.TS Trần Thị Phương Mai, Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam, mãn kinh không chỉ là dấu mốc kết thúc chức năng sinh sản mà còn là điểm chuyển đổi trong tiến trình tiếp theo của sức khỏe phụ nữ. Với hàng triệu phụ nữ bước vào thời kỳ này, chủ động hiểu đúng, chăm sóc toàn diện từ dinh dưỡng, vận động, giấc ngủ đến kiểm soát các yếu tố nguy cơ sẽ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống trong 30–40 năm sau mãn kinh.

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.