Chuyên gia tư vấn cách phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ nhỏ trong kỳ nghỉ lễ

Trẻ từ 1-5 tuổi dễ có nguy cơ gặp tai nạn thương tích

Theo BSCKII. Nguyễn Tân Hùng, Phó trưởng khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương, tai nạn thương tích ở trẻ em có xu hướng gia tăng và ngày càng đa dạng về hình thức, xuất phát từ nhiều nguyên nhân như môi trường sống không được kiểm soát, trẻ tiếp xúc sớm với thiết bị điện tử, phương tiện giao thông, khu vui chơi và các nguy cơ ngay trong gia đình.

Trẻ nhỏ từ 1-5 tuổi là nhóm dễ gặp tai nạn thương tích. Ảnh minh họa.

Thực tế các nghiên cứu cho thấy trẻ nhỏ, đặc biệt trẻ từ 1-5 tuổi, thường là nhóm dễ gặp tai nạn thương tích nhất. Theo BS Hùng, đây là giai đoạn trẻ bắt đầu biết đi, rất hiếu động, tò mò và thích khám phá thế giới xung quanh. Tuy nhiên, khả năng tự nhận biết các nguy cơ để bảo vệ bản thân của trẻ vẫn còn hạn chế.

Trong khi đó, người lớn đôi khi có tâm lý chủ quan, cho rằng chỉ cần nhắc nhở hoặc trông chừng trẻ là đủ. Nhưng nguy cơ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu, kể cả trong những không gian vốn được xem là an toàn như ngôi nhà.

Dịp nghỉ lễ, trẻ dễ gặp những tai nạn nào?

Theo BSCKII. Nguyễn Tân Hùng, trong các dịp nghỉ lễ, những tai nạn thương tích phổ biến ở trẻ gồm té ngã, đuối nước, tai nạn giao thông, bỏng, hóc dị vật và ngộ độc.

Trong kỳ nghỉ lễ, đặc biệt là những kỳ nghỉ dài ngày, trẻ thường có nhiều thời gian vui chơi hơn. Phạm vi sinh hoạt cũng được mở rộng với các hoạt động như đi chơi, đi lại, đến khu vui chơi, bãi biển hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời.

Đây đều là những môi trường không quen thuộc như ở nhà. Trong khi đó, người lớn cũng có thể có các hoạt động khác, dẫn đến khó duy trì việc giám sát trẻ thường xuyên. Vì vậy, nguy cơ tai nạn thương tích có thể gia tăng nếu cha mẹ không có sự chuẩn bị từ trước.

Cha mẹ cần làm gì để phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ?

BSCKII. Nguyễn Tân Hùng cho rằng, phần lớn tai nạn thương tích ở trẻ có thể phòng ngừa nếu cha mẹ chủ động nhận diện và loại bỏ các nguy cơ trong môi trường sinh hoạt hàng ngày.

Một số biện pháp cha mẹ cần lưu ý gồm:

- Để các vật sắc nhọn, thuốc, hóa chất, chất tẩy rửa và những đồ vật có nguy cơ gây nguy hiểm ngoài tầm với của trẻ.

- Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trong nhà, chẳng hạn lắp cửa chắn tại khu vực cầu thang, bếp; sử dụng lưới chắn cửa sổ, miếng bảo vệ cạnh cửa và bọc các góc, cạnh sắc nhọn.

- Luôn quan sát, giám sát trẻ, đặc biệt khi trẻ vui chơi ngoài trời hoặc tại những khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn.

- Lựa chọn đồ chơi, trò chơi và hoạt động phù hợp với độ tuổi, khả năng của trẻ, đồng thời hướng dẫn trẻ cách chơi an toàn.

- Khi cho trẻ vui chơi dưới nước, cần chủ động trang bị phao và các dụng cụ hỗ trợ phù hợp; luôn giám sát trẻ tại các địa điểm vui chơi. Các hồ bơi cần được rào chắn, có người trông coi hoặc lựa chọn những khu vui chơi, bể bơi có người cứu hộ được đào tạo.

- Tuân thủ các biện pháp an toàn giao thông cho trẻ.

Theo các bác sĩ, bên cạnh việc phòng ngừa, cha mẹ cũng cần trang bị cho trẻ những kỹ năng cơ bản và khả năng chủ động ứng phó để trẻ có thể tự bảo vệ bản thân trước các tình huống nguy hiểm.