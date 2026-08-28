Ngáy to mỗi đêm, người đàn ông 36 tuổi bất ngờ phát hiện nguy cơ đột tử trong giấc ngủ

| Sống khỏe
Nguyên Vũ
Nguyên Vũ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Anh T.Đ.T., 36 tuổi thường xuyên ngáy to, ngủ không sâu, bất ngờ phát hiện mắc ngưng thở khi ngủ, mức độ nặng với 54 cơn ngưng giảm thở mỗi giờ trên nền tăng huyết áp và béo phì.

Từ tiếng ngáy kéo dài đến phát hiện 54 cơn ngưng giảm thở mỗi giờ

Theo các bác sí Bệnh viện Hồng Ngọc, trước khi đi khám, anh T.Đ.T. đã nhận thấy giấc ngủ có nhiều bất thường. Anh thường xuyên ngáy to, ngủ không sâu, có lúc tỉnh giấc giữa đêm vì cảm giác khó thở; buổi sáng thường đau đầu và ban ngày mệt mỏi.

Tại bệnh viện, từ những dấu hiệu nghi ngờ ngưng thở khi ngủ, người bệnh được chỉ định đo đa ký hô hấp để đánh giá. Kết quả ghi nhận ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn mức độ nặng, với chỉ số ngưng giảm thở (AHI) trung bình 54 cơn mỗi giờ ngủ. Người bệnh đồng thời bị giảm oxy máu nặng, mức oxy thấp nhất chỉ 57%, trong khi ở người bình thường thường trên 95%.

Để tìm các yếu tố có thể gây tắc nghẽn đường thở, người bệnh tiếp tục được bác sĩ Tai Mũi Họng thăm khám và nội soi. Kết quả ghi nhận amidan hai bên quá phát, đồng thời vùng vòm có các cụm mô lympho, làm thu hẹp đáng kể vùng hầu họng.

Ngáy to mỗi đêm, người đàn ông 36 tuổi bất ngờ phát hiện nguy cơ đột tử trong giấc ngủ - Ảnh 1.

Ca phẫu thuật giải phóng đồng thời các vị trí tắc nghẽn, giúp đường thở phía trên thông thoáng hơn. Ảnh: BVCC

ThS.BSNT. Nguyễn Thị Vân Bình, bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng của bệnh viện cho biết qua nội soi, người bệnh có tình trạng viêm quá phát tổ chức lympho vòm và viêm amidan quá phát hai bên. Đây là những yếu tố có thể làm hẹp đường thở vùng hầu họng, đặc biệt khi các cơ vùng hầu họng giãn ra trong lúc ngủ, từ đó góp phần gây tắc nghẽn đường thở và xuất hiện các cơn ngưng thở khi ngủ.

Đáng lưu ý, anh T. còn có tăng huyết áp và thiểu năng tuần hoàn não. Theo ThS.BS. Nguyễn Thị Hưởng, Trưởng Đơn nguyên Y học giấc ngủ, ở người mắc ngưng thở khi ngủ mức độ nặng, các đợt tắc nghẽn đường thở và giảm oxy máu lặp đi lặp lại trong đêm có thể gây tăng huyết áp, làm tăng gánh nặng lên hệ tim mạch và mạch máu não.

"Nếu không được phát hiện và kiểm soát, tình trạng này có thể làm gia tăng nguy cơ các biến cố tim mạch, đột quỵ, thậm chí đột tử trong khi ngủ, đặc biệt ở người có bệnh lý nền", bác sĩ Hưởng nói.

Trong khi đó, người bệnh có thể trải qua rất nhiều lần ngưng hoặc giảm thở trong đêm mà bản thân không hề hay biết. Những biểu hiện như ngáy to, ngủ không sâu, tỉnh giấc giữa đêm hoặc mệt mỏi ban ngày thường dễ bị cho là do thiếu ngủ hay căng thẳng.

Không còn ngáy to, khó thở trong đêm sau điều trị

Sau khi đánh giá mức độ ngưng thở khi ngủ và các vị trí có nguy cơ gây tắc nghẽn đường thở, người bệnh được hội chẩn giữa các bác sĩ Hô hấp, Tai Mũi Họng, Nội tiết… để xây dựng phương án điều trị.

Với tình trạng quá phát amidan hai bên và tổ chức lympho vùng vòm, bác sĩ chỉ định phẫu thuật nhằm giải phóng đường thở vùng hầu họng.

Trong ca phẫu thuật, khối amidan phì đại hai bên được xử lý bằng dao Coblator. Đồng thời, bác sĩ nội soi nạo và chỉnh hình tổ chức lympho vùng vòm, giúp đường thở phía trên thông thoáng hơn. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, không ghi nhận biến chứng.

Sau phẫu thuật, người bệnh tiếp tục được hướng dẫn giảm cân, thay đổi lối sống nhằm kiểm soát các yếu tố có thể ảnh hưởng đến tình trạng ngưng thở khi ngủ.

Gần một tháng sau, anh T. quay lại tái khám và được đo lại đa ký hô hấp. Kết quả cho thấy chỉ số ngưng giảm thở (AHI) giảm từ 54 xuống còn 10 cơn mỗi giờ ngủ, tương đương giảm khoảng 82%, đưa mức độ ngưng thở khi ngủ từ nặng xuống nhẹ.

Anh T. cho biết sau điều trị, các triệu chứng cải thiện rõ rệt, không còn ngáy to và khó thở trong đêm, giấc ngủ ngon hơn, ít tỉnh giấc giữa đêm. Ban ngày, anh cũng không còn cảm giác mệt mỏi và ù tai như trước.

Người bệnh được khuyến nghị tiếp tục theo dõi, giảm cân và kiểm soát các bệnh lý nền nhằm duy trì hiệu quả điều trị lâu dài.

Ngáy to có thể là dấu hiệu cảnh báo ngưng thở khi ngủ

Theo bác sĩ Hưởng, ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn (OSA) thường liên quan đến nhiều nguyên nhân. Với trường hợp của anh T., tình trạng này có sự kết hợp giữa béo phì và các bất thường tại vùng Tai Mũi Họng.

Người mắc OSA có thể nhiều lần ngưng hoặc giảm thở trong khi ngủ, khiến lượng oxy trong máu giảm và cơ thể phải liên tục kích hoạt các cơ chế đáp ứng để duy trì hô hấp. Nếu tình trạng kéo dài và không được kiểm soát, bệnh có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch và chất lượng cuộc sống.

Bác sĩ Hưởng khuyến cáo ngưng thở khi ngủ có thể gặp ở nhiều lứa tuổi và thường gặp hơn ở nam giới trung niên, cao tuổi. Những người thường xuyên ngáy to, thở hổn hển hoặc có cảm giác ngộp thở khi ngủ, hay tỉnh giấc, tiểu đêm nhiều lần, mệt mỏi hoặc đau đầu vào buổi sáng nên đi khám để được đánh giá, phát hiện và điều trị sớm.

Ngáy to mỗi đêm, người đàn ông 36 tuổi bất ngờ phát hiện nguy cơ đột tử trong giấc ngủ - Ảnh 2.5 BẤT THƯỜNG khi ngủ cảnh báo cơ thể có thể mắc ung thư: Nhiều người chủ quan coi nhẹ

Giấc ngủ tưởng chỉ để cơ thể nghỉ ngơi nhưng đôi khi lại âm thầm hé lộ những bất thường mà cơ thể đang trải qua, trong đó có những dấu hiệu không nên chủ quan.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam: Mãn kinh không chỉ là sự kết thúc chức năng sinh sản

Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam: Mãn kinh không chỉ là sự kết thúc chức năng sinh sản

Sống khỏe -

GĐXH - Theo GS.TS Trần Thị Phương Mai, Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam, mãn kinh không chỉ là dấu mốc kết thúc chức năng sinh sản mà còn là điểm chuyển đổi trong tiến trình tiếp theo của sức khỏe phụ nữ. Với hàng triệu phụ nữ bước vào thời kỳ này, chủ động hiểu đúng, chăm sóc toàn diện từ dinh dưỡng, vận động, giấc ngủ đến kiểm soát các yếu tố nguy cơ sẽ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống trong 30–40 năm sau mãn kinh.

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

Ủ nóng giảm mỡ đang 'gây sốt': Cân nặng giảm hơn 1kg, mỡ bụng có thực sự tan?

Ủ nóng giảm mỡ đang 'gây sốt': Cân nặng giảm hơn 1kg, mỡ bụng có thực sự tan?

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Hiện nay không ít các cơ sở làm đẹp quảng cáo các phương pháp ủ nóng, ủ cát, ủ thảo dược có thể "đánh tan mỡ", giảm vài centimet vòng eo chỉ sau một buổi. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, việc cơ thể toát mồ hôi sau khi ủ nóng không đồng nghĩa với lượng mỡ trong cơ thể được loại bỏ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.