'Chuyến hàng' cuối năm và cái kết không ngờ (P1): Đường dây bí ẩn

45 phút trước

GĐXH - Ngày 28/1, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 39 người trong đường dây lừa đảo giả công an về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan này tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh đấu tranh mở rộng vụ án.