Chuyện về sản phụ chuyển dạ giữa bão Bualoi được xe công an đưa đi cấp cứu 'vượt cạn' an toàn

Giữa thời tiết mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường Hà Nội bị ngập sâu, hành trình sinh nở đầy gian nan của sản phụ Phạm Thị Vân đã trở thành một trải nghiệm xúc động, ấm áp, mang đậm tinh thần trách nhiệm giữa người dân, chiến sĩ công an và đội ngũ y tế.

Vỡ ối giữa mưa bão, xe cấp cứu chết máy

Vào khoảng 15h30 ngày 30/9, chị Vân bắt đầu có các dấu hiệu chuyển dạ và vỡ ối tại nhà riêng khi thời tiết ngoài trời đang mưa lớn và nước dâng cao tại nhiều tuyến đường. Gia đình đã lập tức gọi xe cấp cứu để đưa chị tới bệnh viện.

Tuy nhiên, trên đường di chuyển đến bệnh viện, khi đi qua đoạn đường Lê Trọng Tấn (phường Phương Liệt), xe cấp cứu bất ngờ chết máy do ngập nước, không thể di chuyển. Các dấu hiệu chuyển dạ của sản phụ rõ rệt hơn khiến gia đình hết sức lo lắng.

Rất may mắn, vào thời điểm đó, Tổ công tác Công an phường Phương Liệt đang thực hiện nhiệm vụ phân luồng, chống úng ngập tại khu vực. Nhận thấy tình huống khẩn cấp, các chiến sĩ đã không ngần ngại dùng chính xe ô tô của đơn vị để đưa sản phụ nhanh chóng đến bệnh viện Việt Pháp Hà Nội, bất chấp mưa to và tình trạng ngập sâu.

Ảnh: Trang Facebook Công an thành phố Hà Nội

Sản phụ được đưa tới bệnh viện Việt Pháp Hà Nội lúc 18h40, hơn 3 tiếng sau khi vỡ ối. Tại đây, đội ngũ y tế đã nhanh chóng cấp cứu cho sản phụ, đồng thời trấn an, động viên tinh thần để sản phụ và gia đình bình tĩnh và yên tâm.

Dưới sự theo dõi và đỡ sinh trực tiếp của BS Ngô Ngọc Loát, Khoa Sản & Phụ khoa, ca sinh đã diễn ra thuận lợi. Em bé chào đời khoẻ mạnh trong sự xúc động vỡ òa của gia đình, bác sĩ và những người đã cùng đồng hành trên "hành trình vượt cạn" đặc biệt này. Hiện tại, sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định.

Ảnh: Trang Facebook Công an thành phố Hà Nội

Chia sẻ sau sinh, chị Vân nghẹn ngào nhớ lại: "Lúc xe cấp cứu không thể di chuyển, tôi thật sự lo lắng vô cùng, cho đến khi được các anh công an hỗ trợ, tôi mới cảm thấy được tiếp thêm hy vọng. Khi vào đến bệnh viện và được cấp cứu kịp thời, tôi mới yên tâm là đã có các bác sĩ chăm sóc cho hai mẹ con. Tôi và gia đình xin chân thành cảm ơn những người đã giúp đỡ mẹ con tôi, đội cấp cứu, đặc biệt là các anh công an phường Phương Liệt, đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Việt Pháp Hà Nội đã đồng hành và giúp tôi sinh con an toàn".

Về phía bệnh viện, Bác sĩ Ngô Ngọc Loát cũng không giấu được niềm vui: "Sản phụ nhập viện trong tình trạng vỡ ối hơn 3 tiếng đồng hồ giữa thời tiết mưa bão, chúng tôi đã nhanh chóng cấp cứu và tiến hành chuẩn bị cho ca sinh kịp thời. Em bé chào đời khỏe mạnh, mẹ và bé an toàn là phần thưởng lớn nhất với chúng tôi".

Đón nhận con yêu trong niềm hạnh phúc của người mẹ. Ảnh BVCC

Đội ngũ nữ hộ sinh, những người luôn kề cận bên chị Vân trong suốt cuộc sinh, chia sẻ: "Chúng tôi càng trân trọng hơn sự kiên cường của người mẹ cũng như cảm nhận sâu sắc niềm hạnh phúc khi bé cất tiếng khóc chào đời. Em bé đã cùng mẹ "vượt bão" để đến với cuộc sống này, các cô tin là con lớn lên sẽ mạnh mẽ, nghị lực và bản lĩnh. Chúc con hay ăn chóng lớn trong tình yêu thương, hạnh phúc và thành công trong tương lai".

"Trong thời tiết mưa bão khắc nghiệt, chị Vân vẫn lựa chọn tin tưởng gửi trọn hành trình sinh nở tại bệnh viện của chúng tôi - đó là món quà tinh thần vô giá", nữ hộ sinh Nguyễn Thị Ngọc chia sẻ.

Gia đình sản phụ gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các chiến sĩ Công an phường Phương Liệt. Sự hỗ trợ nhanh chóng và đầy trách nhiệm của các anh không chỉ góp phần bảo đảm an toàn cho sản phụ mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng Công an Thủ đô - luôn là điểm tựa vững chắc cho nhân dân.