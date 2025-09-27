Bộ Y tế đề xuất gì về thực hiện miễn viện phí, khám sức khoẻ định kỳ cho người dân?

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Dự thảo do Bộ Y tế chủ trì xây dựng.

Dự thảo nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân . Đồng thời sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 tới đây.

Trên cơ sở rà soát các vướng mắc, khó khăn, bất cập của lĩnh vực y tế hiện nay, dự thảo Nghị quyết dự kiến sẽ tập trung giải quyết các vấn đề mạng tính đột phá, chiến lược để kịp thời thể chế hóa Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và để phát triển lĩnh vực y tế.

Khoảng 6.000 tỉ đồng/năm để khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần từ năm 2026

Về các giải pháp từng bước giảm chi phí y tế cho người dân, dự thảo đề xuất thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm 01 lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên.

Khám sàng lọc ung thư vú cho người cao tuổi tại Bệnh viện K.

Từ năm 2026, tiếp tục triển khai hoạt động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho các đối tượng theo quy định của pháp luật; ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí thông qua Quỹ BHYT để thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 01 lần cho các đối tượng chưa được pháp luật quy định về nguồn kinh phí bảo đảm cho việc khám sức khỏe định kỳ.

Theo tờ trình dự thảo Nghị quyết, trước mắt sẽ thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu.

Dự kiến số lượng khoảng 20 triệu người và ngân sách nhà nước ước khoảng 6.000 tỉ đồng/năm, sẽ thực hiện tăng dần đối tượng theo lộ trình.

Theo Bộ Y tế, nội dung này nhằm thể chế hóa nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Đồng thời hiện nay Luật BHYT không cho phép thanh toán đối với khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, nên cần phải có nghị quyết của Quốc hội mới có thể thực hiện được.

Đồng thời không quy định về khám sàng lọc do nội dung đã được quy định trong Luật Phòng bệnh, nguồn kinh phí đã được bố trí trong chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2030.

Miễn viện phí thực hiện thế nào?

Đề xuất miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi BHYT theo lộ trình, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Từ năm 2027, thực hiện tăng mức hưởng trong phạm vi quyền lợi BHYT từ 95% lên 100% cho đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo và người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Nội dung này, theo cơ quan soạn thảo, cũng nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ được giao tại nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.

Hiện nay, theo cơ quan soạn thảo, mức hưởng đang được quy định tại điều 22 Luật BHYT, nên cần phải có nghị quyết của Quốc hội mới có thể thực hiện được.

Cơ quan soạn thảo cũng nêu rõ việc này sẽ thực hiện đối với một số nhóm đối tượng, và thực hiện theo lộ trình đối với các nhóm đối tượng còn lại theo quy định của Chính phủ..

Dự thảo tờ trình Nghị quyết cũng đề xuất cho phép thực hiện thí điểm, đa dạng hóa các gói BHYT, BHYT bổ sung theo nhu cầu của người dân.

Bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng và dược sĩ được xếp lương từ bậc 2, nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề

Về giải pháp về chế độ, chính sách về tiền lương và phụ cấp cho nhân viên y tế, nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ được giao tại nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, ban soạn thảo dự thảo Nghị quyết quy định theo hướng từ năm 2026: Bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng và dược sĩ được xếp lương từ bậc 2;

Nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề cho người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng; người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn thuộc lĩnh vực tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề ở mức 100%.

Người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề ở mức: 100% đối với khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, biển đảo; Tối thiểu 70% đối với các trường hợp không thuộc đối tượng trên.

Ước tính tổng kinh phí để thực hiện khoảng 4.481,1 tỷ đồng trong đó: Kinh phí chi cho các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế là khoảng 136.6 tỷ đồng tương ứng khoảng 3,0% tổng kinh phí; Kinh phí chi cho các đơn vị thuộc các địa phương là khoảng 4.344,4 đồng tương ứng 97,0% tổng kinh phí.

Cũng nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ được giao tại nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, dự thảo đề xuất, ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hỗ trợ phụ cấp hằng tháng cho nhân viên y tế thôn, tổ dân phố, cô đỡ thôn bản, cộng tác viên dân số. Ước khoảng 1.651 tỷ đồng/năm.