Phát động Tháng hành động vì người cao tuổi và Chương trình 'Mắt sáng cho người cao tuổi'
Ngày 27/9, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2025 với chủ đề "Phát huy vai trò người cao tuổi trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", đồng thời triển khai Chương trình nhân đạo "Mắt sáng cho người cao tuổi" giai đoạn 2025–2028.
Dự lễ phát động có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương, cùng các tổ chức quốc tế.
Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước luôn coi trọng, chăm sóc, tôn vinh và tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cho sự phát triển đất nước.
Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: "Người cao tuổi là vốn quý của dân tộc, là cây cao bóng cả", ông Đỗ Văn Chiến kêu gọi các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm hơn nữa đến công tác người cao tuổi, từ hoàn thiện chính sách, pháp luật, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đến hỗ trợ khởi nghiệp và tạo việc làm. Đồng thời, vận động cộng đồng chung tay hỗ trợ Chương trình "Mắt sáng cho người cao tuổi", đặc biệt là với các cụ ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình cho biết, đây là năm thứ 11 tổ chức Tháng hành động, với nhiều hoạt động phong phú như: thể thao, văn hóa, văn nghệ, chăm sóc sức khỏe, tư vấn pháp lý, thăm hỏi và tặng quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.
Hiện cả nước có hơn 1 triệu người cao tuổi tham gia công tác ở cơ sở, trên 9 triệu người trực tiếp lao động sản xuất, nhiều người được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.
Cả nước cũng có hơn 9.000 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và 91.000 câu lạc bộ văn hóa, thể thao, dưỡng sinh, thu hút khoảng 9 triệu lượt hội viên tham gia. Người cao tuổi còn là lực lượng nòng cốt trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Một điểm nhấn là Chương trình "Mắt sáng cho người cao tuổi", với mục tiêu đến năm 2028 có trên 90% người cao tuổi được khám, tầm soát mắt, 100% ca đục thủy tinh thể được điều trị. Giai đoạn 2020–2024, chương trình đã khám, tư vấn cho 3,6 triệu người; phẫu thuật thay thủy tinh thể cho hơn 541.000 người; tặng 258.000 kính nâng thị lực, với tổng kinh phí hơn 513 tỷ đồng.
Dịp này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao quà cho các cụ trên 90 tuổi và vinh danh những tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác chăm sóc người cao tuổi.
