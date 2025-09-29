Bệnh viện E chính thức triển khai hồ sơ bệnh án điện tử

Ngày 29/9/2025, Bệnh viện E tổ chức chính thức công bố triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Ban Giám đốc Bệnh viện E đã "ấn nút" triển khai hồ sơ bệnh án điện tử trên toàn Bệnh viện thay thế hồ sơ bệnh án giấy. Theo đánh giá của Ban Giám đốc Bệnh viện, Bệnh án điện tử là bước tiến trong chuyển đổi số tại Bệnh viện E.

TS.BS Nguyễn Công Hựu – Giám đốc Bệnh viện E khẳng định: Vấn đề triển khai bệnh án điện tử luôn được bệnh viện chú trọng, đầu tư cách đây 2 năm. Bệnh viện E đã triển khai quyết liệt các hoạt động chuyển đổi số, hiện tay tập trung triển khai bệnh án điện tử thay cho bệnh án giấy. Đây được xem là bước tiến quan trọng, nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Đến nay, Bệnh viện E đã được hội đồng thẩm định đủ điều kiện triển khai bệnh án điện tử toàn bệnh viện.

TS.BS Nguyễn Công Hựu – Giám đốc Bệnh viện E

Việc số hóa bệnh án không chỉ giúp giảm bớt khối lượng giấy tờ, thủ tục hành chính mà còn tạo ra một môi trường khám chữa bệnh minh bạch, chính xác và an toàn hơn. Thông qua hồ sơ bệnh án điện tử, toàn bộ lịch sử điều trị, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và toa thuốc của bệnh nhân được lưu trữ tập trung, dễ dàng truy xuất, đồng thời đảm bảo tính bảo mật theo quy định pháp luật.

Bệnh viện E sẽ triển khai song song bệnh án điện tử thay thế hoàn toàn bệnh án giấy từ nay đến hết tháng 11/2025, nhằm khắc phục toàn bộ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai. Phòng Công nghệ thông tin trực 24/24 để cùng các khoa giải quyết vướng mắc khi triển khai tại các khoa, phòng chức năng.

Để thực hiện bệnh án điện tử toàn bệnh viện: Bệnh viện đã nâng cấp đường truyền công nghệ thông tin lên gấp hàng chục lần. Triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại Bệnh viện E bao gồm hồ sơ bệnh án nội trú, hồ sơ bệnh án ngoại trú và các loại hồ sơ bệnh án khác theo quy định của Bộ Y tế.

Nội dung của hồ sơ bệnh án điện tử gồm đầy đủ các trường thông tin theo mẫu của hồ sơ bệnh án sử dụng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế. Thực hiện sử dụng chữ ký số, chữ ký điện tử trong hồ sơ bệnh án điện tử… Hồ sơ bệnh án điện tử giúp bác sĩ khai thác bệnh sử nhanh chóng, cập nhật kịp thời các kết quả xét nghiệm, các kết quả của chẩn đoán hình ảnh để quyết định điều trị kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Sau khi xây dựng kế hoạch, đầu tư hạ tầng kỹ thuật và đào tạo nhân lực, Bệnh viện đã đạt các tiêu chí theo quy định như: Quy trình lưu trữ và chia sẻ thông tin đảm bảo tính bảo mật và liên thông từ khâu tiếp nhận đến điều trị. Truyền tải hình ảnh sắc nét, phục vụ cho công tác điều trị nhanh chóng mà không cần in phim như trước. Bệnh án điện tử đã được liên thông với hệ thống bảo hiểm y tế giúp giảm các thủ tục giấy tờ. Đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng đã được tập huấn sử dụng phần mềm, nhập dữ liệu và khai thác thông tin từ hệ thống.

TS Hựu hy vọng, sau khi áp dụng bệnh án điện tử đã thúc đẩy việc chuyển đổi số tại Bệnh viện E thành công thì tiến tới xây dựng đề án bệnh viện thông minh: phần mềm tài chính, phần mềm tổ chức cán bộ... sẽ giúp hoạt động của Bệnh viện thông suốt, nhanh chóng, đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ, tránh thất thoát.

Với người bệnh, thay vì phải mang nhiều loại giấy tờ khác nhau như: Căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế…thì nay chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh đăng ký khám trực tuyến hoặc thẻ căn cước công dân để đăng ký khám trên cây lấy số tự động.

Quá trình khám chữa bệnh được lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử, thanh toán không tiền mặt hoàn phí online, thực hiện tự động tại các phòng khám đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ, tránh thất thoát.

Công khai thuốc, vật tư tiêu hao hàng ngày, nhận kết quả online, người bệnh chủ động tra cứu tóm tắt bệnh án, giấy ra viện, phiếu phẫu thuật, giấy hẹn khám lại… ngay trên App Bệnh viện E.

Trước đây muốn nắm bắt toàn bộ thông tin bệnh án của bệnh nhân điều trị trong khoa thì khó. Toàn bộ dữ liệu của người bệnh như: Phim chụp, kết quả xét nghiệm, bệnh án đều là bản giấy. Trước đây mỗi buổi sáng điều dưỡng phải tổng hợp y lệnh rồi lên phiếu tổng hợp sẽ mất rất nhiều thời gian và dễ xảy ra sai sót. Đối với bệnh án điệu tử thì tất cả các y lệnh đều thực hiện số hóa, điều dưỡng chỉ cần mở điện thoại hoặc máy tính bảng thì có thể thực hiện được. Bệnh án điện tử giúp rút ngắn thời gian để dành nhiều thời gian chăm sóc cho người bệnh.

Khi triển khai bệnh án điện tử, đối với bác sĩ có thể tra cứu tiền sử của bệnh nhân, các kết quả như xét nghiệm và các chẩn đoán hình ảnh được thực hiện chỉ với vài thao tác trên máy tính. Toàn bộ quá trình điều trị được lưu giữ chính xác, dễ dàng truy xuất để phục vụ cho việc hội chẩn bệnh.

Lợi ích khi Bệnh viện E triển khai hồ sơ bệnh án điện tử bao gồm việc tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm thiểu thủ tục rườm rà nhờ việc thay thế hồ sơ bệnh án giấy.

Đối với người bệnh, bệnh án điện tử giúp dễ dàng truy cập thông tin, theo dõi sức khỏe, giảm nguy cơ làm mất giấy tờ và hỗ trợ chẩn đoán chính xác hơn.

Đối với Bệnh viện, bệnh án điện tử tối ưu hóa quy trình quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc, tăng cường an toàn và bảo mật thông tin, đồng thời hỗ trợ công tác nghiên cứu và quản lý sức khỏe cộng đồng...