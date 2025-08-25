Có 100 triệu đồng gửi ở Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank 24 tháng lãi suất ra sao?

Gửi 200 triệu đồng ở Vietcombank, Agribank, Vietinbank, BIDV 6 tháng lãi ra sao? GĐXH - Lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank dao động từ 1,6%/năm đến 4,8%/năm cho hình thức trả lãi cuối kỳ, áp dụng tại quầy cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 1-36 tháng.

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Lãi suất huy động đặc biệt dành cho khách hàng VIP với số dư tiền gửi hàng trăm tỷ đồng.

Lãi suất huy động đặc biệt dành cho khách hàng VIP với số dư tiền gửi hàng trăm tỷ đồng, lãi suất huy động bậc thang khuyến khích khách hàng gửi số tiền lớn... là những chính sách được nhiều ngân hàng duy trì nhằm thu hút tiền gửi tiết kiệm.

Bên cạnh đó, chính sách cộng thêm lãi suất cho người gửi tiền cũng được một số ngân hàng duy trì.

Theo khảo sát tại các ngân hàng hiện nay, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) là hai ngân hàng cộng thêm lãi suất tiền gửi cho khách hàng tại một số kỳ hạn.

Techcombank mới đây công bố cộng thêm lãi suất 0,5%/năm cho khoản tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 3, 6, 12 tháng đầu tiên từ ngày 11/8/2025.

Đối tượng áp dụng là khách hàng cá nhân chưa nắm giữ bất kỳ khoản tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi nào tại Techcombank tính từ ngày 1/1/2025; khách hàng có khoản tiền gửi mở mới và hiệu lực đầu tiên trên hệ thống.

Ngoài lãi suất niêm yết được hưởng cho khoản tiền gửi theo quy định của Techcombank tại từng thời kỳ, khoản tiền gửi mở mới và được ghi nhận hiệu lực đầu tiên trên hệ thống được cộng 0,5%/năm lãi suất, áp dụng với sản phẩm tiết kiệm Phát Lộc, tiền gửi Phát Lộc online, tiền gửi rút gốc linh hoạt, tiết kiệm Thường lĩnh lãi cuối kỳ.

Techcombank cho biết, mức lãi suất cộng thêm đảm bảo không vượt quá 4,4%/năm với các kỳ hạn 3 tháng, 5,3%/năm với kỳ hạn 6 tháng và 5,5%/năm với kỳ hạn 12 tháng.

Theo đó, lãi suất huy động trực tuyến sau khi cộng thêm tại Techcombank với các kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng lần lượt là 4,25%/năm, 5,15%/năm và 5,35%/năm.

Trong số các ngân hàng duy trì chính sách cộng thêm lãi suất cho người gửi tiền, SeABank từ lâu đã duy trì chính sách này bằng việc cộng thêm lãi suất ưu đãi lên tới 0,5%/năm khi gửi tiền kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng, và 13 tháng khi gửi tiết kiệm trực tuyến.

Theo đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến sau khi cộng thêm lãi suất đối với kỳ hạn 6 tháng là 4,45%/năm, kỳ hạn 12-13 tháng là 5,2%/năm.

Ngoài việc tặng thêm lãi suất cho người gửi tiền ở một số kỳ hạn nhất định, nhiều ngân hàng còn duy trì chính sách lãi suất tiết kiệm bậc thang. Khách hàng gửi tiết kiệm số dư càng lớn sẽ được nhận về lãi suất tiết kiệm cao hơn so với mức gửi thông thường (dưới 100 triệu hoặc dưới 1 tỷ đồng tùy từng ngân hàng).

Các ngân hàng đang áp dụng chính sách lãi suất tiền gửi bậc thang gồm: LPBank, OCB, ACB, VPBank, Bac A Bank, VIB, GPBank, MB (tiết kiệm tại quầy) và PVCombank (tiết kiệm tại quầy).

Đáng chú ý, Techcombank mới đây đã không còn duy trì chính sách này khi niêm yết duy nhất một bảng lãi suất huy động cho các mức tiền gửi khác nhau.

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 25/8/2025 (%/năm) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 2,4 3 3,7 3,7 4,8 4,8 BIDV 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETINBANK 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETCOMBANK 1,6 1,9 2,9 2,9 4,6 4,6 ABBANK 3,1 3,8 5,3 5,4 5,6 5,4 ACB 3,1 3,5 4,2 4,3 4,9 BAC A BANK 3,8 4,1 5,25 5,35 5,5 5,8 BAOVIETBANK 3,5 4,35 5,45 5,5 5,8 5,9 BVBANK 3,95 4,15 5,15 5,3 5,6 5,9 EXIMBANK 4,3 4,5 4,9 4,9 5,2 5,7 GPBANK 3,95 4,05 5,65 5,75 5,95 5,95 HDBANK 3,85 3,95 5,3 5,3 5,6 6,1 KIENLONGBANK 3,7 3,7 5,1 5,2 5,5 5,45 LPBANK 3,6 3,9 5,1 5,1 5,4 5,4 MB 3,5 3,8 4,4 4,4 4,9 4,9 MBV 4,1 4,4 5,5 5,6 5,8 5,9 MSB 3,9 3,9 5 5 5,6 5,6 NAM A BANK 3,8 4 4,9 5,2 5,5 5,6 NCB 4 4,2 5,35 5,45 5,6 5,6 OCB 3,9 4,1 5 5 5,1 5,2 PGBANK 3,4 3,8 5 4,9 5,4 5,8 PVCOMBANK 3,3 3,6 4,5 4,7 5,1 5,8 SACOMBANK 3,6 3,9 4,8 4,8 5,3 5,5 SAIGONBANK 3,3 3,6 4,8 4,9 5,6 5,8 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 2,95 3,45 3,95 4,15 4,7 5,45 SHB 3,5 3,8 4,9 5 5,3 5,5 TECHCOMBANK 3,45 4,25 5,15 4,65 5,35 4,85 TPBANK 3,7 4 4,9 5 5,3 5,6 VCBNEO 4,35 4,55 5,6 5,45 5,5 5,55 VIB 3,7 3,8 4,7 4,7 4,9 5,2 VIET A BANK 3,7 4 5,1 5,3 5,6 5,8 VIETBANK 4,1 4,4 5,4 5,4 5,8 5,9 VIKKI BANK 4,15 4,35 5,65 5,65 5,95 6 VPBANK 3,7 3,8 4,7 4,7 5,2 5,2

Trong khi đó, một số ngân hàng có chính sách đặc biệt áp dụng cho khách hàng VIP, điển hình như ACB, MSB, Vikki, ABBank, Viet A Bank, PVCombank, LPBank, HDBank.

Mức lãi suất đặc biệt được các nhà băng áp dụng thường từ 6%/năm.

Đáng chú ý, Viet A Bank công bố lãi suất huy động dành cho sản phẩm Tiết kiệm Đắc Tài với lãi suất huy động cao nhất lên đến 6,8%/năm. Các sản phẩm Tiết kiệm Đắc Lộc, Tiết kiệm Đắc Lợi được ngân hàng này niêm yết lãi suất cao nhất lần lượt 6,3%/năm và 6,4%/năm.

Lãi suất Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank mới nhất

Trong tháng 8/2025, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 24 tháng tại 4 ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank duy trì ở mức 4,7 - 4,8%/năm, chênh lệch không lớn giữa các ngân hàng.

Cụ thể, Agribank hiện áp dụng lãi suất 4,8%/năm cho khoản tiền gửi kỳ hạn 24 tháng tại quầy.

BIDV cũng đang niêm yết mức lãi suất tương đương là 4,8%/năm cho kỳ hạn 24 tháng.

Tương tự, VietinBank áp dụng lãi suất 4,8%/năm đối với kỳ hạn 24 tháng.

Trong khi đó, Vietcombank là ngân hàng có lãi suất kỳ hạn 24 tháng thấp nhất trong nhóm Big4, với mức 4,7%/năm – thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với ba ngân hàng còn lại.

Có 100 triệu đồng gửi ở Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank 24 tháng lãi suất ra sao?

Với số tiền gửi 100 triệu đồng, gửi kỳ hạn 24 tháng tại Agribank, BIDV hoặc VietinBank (lãi suất 4,8%/năm) sẽ nhận được 9,6 triệu đồng tiền lãi sau 2 năm. Trong khi số tiền lãi tại Vietcombank với cùng số tiền gửi và kỳ hạn trên là 9,4 triệu đồng. Chênh lệch tiền lãi sau 2 năm là 200.000 đồng – một con số không lớn, nhưng cũng đáng cân nhắc nếu gửi số tiền lớn hơn hoặc nhiều sổ tiết kiệm cùng lúc, đặc biệt là khi ba ngân hàng Agribank, BIDV và VietinBank có mạng lưới rộng khắp cả nước, lớn hơn nhiều so với Vietcombank giúp giao dịch thuận tiện hơn.



