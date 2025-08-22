Mới nhất
Gửi 200 triệu đồng ở Vietcombank, Agribank, Vietinbank, BIDV 6 tháng lãi ra sao?

Thứ sáu, 13:31 22/08/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank dao động từ 1,6%/năm đến 4,8%/năm cho hình thức trả lãi cuối kỳ, áp dụng tại quầy cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 1-36 tháng.

2 ngân hàng có lãi suất 12 tháng cao hơn 7,6%: Gửi tiết kiệm 200 triệu đồng nhận tiền lãi bao nhiêu?2 ngân hàng có lãi suất 12 tháng cao hơn 7,6%: Gửi tiết kiệm 200 triệu đồng nhận tiền lãi bao nhiêu?

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,9 - 9%.

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Gửi 200 triệu đồng ở Vietcombank, Agribank, Vietinbank, BIDV 6 tháng lãi ra sao? - Ảnh 2.

Lãi suất ngân hàng nào ưu đãi nhất tháng 8/2025?

Báo cáo về diễn biến thị trường ngoại tệ và thị trường liên ngân hàng trong tuần mới nhất (11-15/8) do Ngân hàng Nhà nước vừa công bố, lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần, 2 tuần đều giảm so với tuần trước đó.

Theo đó, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong tuần bằng VND đạt xấp xỉ 2.807.150 tỷ đồng, bình quân 561.430 tỷ đồng/ngày, giảm 2.408 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 705.049 tỷ đồng, bình quân 141.010 tỷ đồng/ngày, tăng 2.830 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Về lãi suất bình quân, lãi suất bình quân có xu hướng giảm mạnh ở hầu hết kỳ hạn chủ chốt so với tuần trước đó.

Cụ thể, lãi suất bình quân các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng giảm lần lượt 1,14%/năm, 0,94%/năm và 0,49%/năm xuống lần lượt các mức 4,67%/năm, 4,70%/năm và 4,88%/năm.

Đối với các giao dịch bằng USD, lãi suất bình quân có xu hướng ít biến động so với tuần trước. Cụ thể, lãi suất bình quân USD kỳ hạn qua đêm không thay đổi và tiếp tục giữ ở mức 4,29%/năm, lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm nhẹ 0,01%/năm xuống mức 4,29%/năm.

Tại các ngân hàng thương mại, lãi suất huy động gần như không thay đổi đáng kể từ đầu tháng 8.

Hiện lãi suất ngân hàng cao nhất, theo công bố của các ngân hàng thương mại trong nước là 6,1%/năm, do HDBank niêm yết cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 18 tháng. Ngoài ra, HDBank cũng niêm yết lãi suất tiền gửi 6%/năm cho tiền gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 15 tháng.

6%/năm cũng là mức lãi suất tiết kiệm cao nhất được Vikki Bank niêm yết cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn từ 13 tháng.

Đối với lãi suất tiết kiệm kỳ hạn dưới 6 tháng, nhóm các ngân hàng như BaoViet Bank, VietBank, Vikki Bank, MBV, VCBNeo, Eximbank đang niêm yết lãi suất cao nhất, phổ biến từ 4,1-4,7%/năm nếu gửi tiền từ 1-5 tháng.

Một số ngân hàng thương mại, dù không tăng lãi suất huy động một cách chính thức, nhưng có chính sách tặng thêm lãi suất cho người gửi tiền trong một thời hạn nhất định.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 21/8/2025 (%/NĂM)
NGÂN HÀNG1 THÁNG3 THÁNG6 THÁNG9 THÁNG12 THÁNG18 THÁNG
AGRIBANK2,433,73,74,84,8
BIDV22,33,33,34,74,7
VIETINBANK22,33,33,34,74,7
VIETCOMBANK1,61,92,92,94,64,6
ABBANK3,13,85,35,45,65,4
ACB3,13,54,24,34,9
BAC A BANK3,84,15,255,355,55,8
BAOVIETBANK3,54,355,455,55,85,9
BVBANK3,954,155,155,35,65,9
EXIMBANK4,34,54,94,95,25,7
GPBANK3,954,055,655,755,955,95
HDBANK3,853,955,35,35,66,1
KIENLONGBANK3,73,75,15,25,55,45
LPBANK3,63,95,15,15,45,4
MB3,53,84,44,44,94,9
MBV4,14,45,55,65,85,9
MSB3,93,9555,65,6
NAM A BANK3,844,95,25,55,6
NCB44,25,355,455,65,6
OCB3,94,1555,15,2
PGBANK3,43,854,95,45,8
PVCOMBANK3,33,64,54,75,15,8
SACOMBANK3,63,94,84,85,35,5
SAIGONBANK3,33,64,84,95,65,8
SCB1,61,92,92,93,73,9
SEABANK2,953,453,954,154,75,45
SHB3,53,84,955,35,5
TECHCOMBANK3,454,255,154,655,354,85
TPBANK3,744,955,35,6
VCBNEO4,354,555,65,455,55,55
VIB3,73,84,74,74,95,2
VIET A BANK3,745,15,35,65,8
VIETBANK4,14,45,45,45,85,9
VIKKI BANK4,154,355,655,655,956
VPBANK3,73,84,74,75,25,2

Trong đó, MB tặng thêm lãi suất 0,3%/năm cho người gửi tiền kỳ hạn 1-6 tháng; Techcombank tặng thêm 1%/năm lãi suất khi gửi từ 100 triệu đồng với kỳ hạn 3, 6, 12 tháng từ 1-15/8.

Đáng chú ý, Viet A Bank công bố lãi suất mới đối với các sản phẩm: Tiết kiệm Đắc Lộc với lãi suất huy động cao nhất lên đến 6,3%/năm; Tiết kiệm Đắc Lợi cao nhất là 6,4%/năm và Tiết kiệm Đắc Tài cao nhất là 6,8%/năm.

Cùng với đó, Eximbank công bố mở rộng sản phẩm tiết kiệm "Combo Casa" với tiền gửi trực tuyến, lãi suất tiết kiệm cao nhất là 6%/năm với kỳ hạn 18-36 tháng áp dụng cho khách hàng Infinite.

Lãi suất ngân hàng Vietcombank, Agribank, Vietinbank, BIDV mới nhất

Lãi suất huy động nhóm Big4 (gồm Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank) dao động từ 1,6%/năm đến 4,8%/năm cho hình thức trả lãi cuối kỳ, áp dụng tại quầy cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 1-36 tháng.

Agribank tiếp tục là ngân hàng có lãi suất tiết kiệm cao nhất nhóm Big4 ở tất cả các kỳ hạn ngắn và trung hạn. Ngân hàng áp dụng mức lãi suất 2,1%/năm cho kỳ hạn 1-2 tháng, trong khi ba ngân hàng còn lại giữ ở mức 1,6%/năm. Với kỳ hạn 3-5 tháng, Agribank niêm yết 2,4%/năm, cao hơn hẳn mức 1,9%/năm của VietinBank, Vietcombank, BIDV. Ở kỳ hạn 6-11 tháng, Agribank cũng dẫn đầu với 3,5%/năm, vượt mức 2,9-3%/năm tại các ngân hàng còn lại.

Riêng kỳ hạn 12 tháng, Vietcombank đang áp dụng 4,6%/năm, thấp hơn mức 4,7%/năm của ba ngân hàng cùng nhóm. Từ 24 tháng trở lên, Vietcombank vẫn neo ở mức 4,7%/năm, còn BIDV, VietinBank và Agribank đều ở mức 4,8%/năm.

Gửi 200 triệu đồng ở Vietcombank, Agribank, Vietinbank, BIDV 6 tháng lãi ra sao?

Một trong những câu hỏi được nhiều khách hàng quan tâm là: Nếu gửi 200 triệu đồng tại Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV, kỳ hạn 6 tháng, thì sẽ nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Theo biểu lãi suất hiện hành, gửi tiết kiệm 3 tháng tại quầy dành cho khách hàng cá nhân được hưởng 1,9%/năm. Số tiền lãi được tính theo công thức:

Tiền lãi = Tiền gửi x Lãi suất (%/năm) / 12 x Số tháng gửi.

Áp dụng công thức trên:

200 triệu đồng x 3%/12 x 6  = 3 triệu đồng.

Như vậy, sau 6 tháng gửi tiết kiệm tại Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV với số tiền 200 triệu đồng, khách hàng sẽ nhận về 203.000.000 đồng (gồm cả gốc và lãi).

Với mức lãi suất hiện tại, dù con số lãi chưa thực sự cao, song gửi tiết kiệm vẫn được xem là kênh đầu tư an toàn, phù hợp cho những khách hàng muốn bảo toàn vốn trong bối cảnh thị trường tài chính còn nhiều biến động.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.

K.N (th)
Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
