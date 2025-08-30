Mới nhất
Tâm sự

Có 700 triệu trong tay, tôi muốn mua ô tô nhưng chồng lại nằng nặc đòi cho em trai mượn

Thứ bảy, 13:57 30/08/2025 | Tâm sự
Tôi hiểu, đàn ông nhiều khi nặng nghĩa anh em nhưng tôi cũng chỉ mong anh biết nghĩ cho tổ ấm nhỏ của mình trước.

Hai vợ chồng tôi đi buôn hàng tạp hóa mấy năm nay, cũng chịu thương chịu khó, tích góp từng đồng. Đợt rồi, sau khi trừ hết vốn liếng và chi phí, trong tay chúng tôi còn được chừng 700 triệu. Đối với người khác có thể chẳng là bao, nhưng với vợ chồng tôi thì đấy là cả mồ hôi, nước mắt suốt mấy năm lăn lộn.

Tôi đã nghĩ ngay đến chuyện mua một chiếc ô tô 5 chỗ vừa để chở hàng, không phải thuê xe ngoài nữa, vừa tiết kiệm, chủ động, hơn nữa, những chuyến về quê thăm bố mẹ cũng thuận tiện, không phải chen chúc xe khách, nhất là khi con cái đã lớn, ngồi trên ô tô của mình cũng đỡ khổ.

Thế nhưng chồng tôi lại không nghĩ vậy. Anh bảo em trai dưới quê vừa lấy vợ, nhà cửa dột nát, giờ muốn xây cái nhà tử tế để còn an cư. Anh nằng nặc đòi cho em mượn số tiền ấy. Tôi nghe mà sôi ruột. 700 triệu với chúng tôi đâu phải ít, đưa đi hết thì còn vốn đâu mà xoay xở? Tôi nói thẳng, đã là mượn thì chưa biết ngày nào lấy lại được, mà có khi còn thành "cho" luôn, đến lúc cần tiền thì đòi kiểu gì?

Có 700 triệu trong tay, tôi muốn mua ô tô nhưng chồng lại nằng nặc đòi cho em trai mượn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chồng tôi thì quay ra trách tôi ích kỷ. Anh bảo vợ chồng sống với nhau phải biết nghĩ đến tình cảm 2 bên gia đình, giúp đỡ khi khó khăn. Tôi nghe mà vừa buồn, vừa tủi. Tôi cũng quý em chồng nhưng thực lòng thấy cay đắng, sao lúc tôi đi đêm về hôm, dầm mưa dãi nắng bán hàng, anh em nào có mặt phụ giúp? Sao lúc nợ nần chồng chất, tôi và chồng phải gồng gánh trả từng đồng, không thấy ai san sẻ? Vậy mà giờ vừa có chút tiền dư, anh lại muốn cho mượn đi như thế.

Tối hôm đó, chúng tôi tranh cãi gay gắt. Anh giận bỏ ra ngoài, còn tôi ngồi ôm con, nước mắt cứ chực trào. Tôi hiểu, đàn ông nhiều khi nặng nghĩa anh em nhưng tôi cũng chỉ mong anh biết nghĩ cho tổ ấm nhỏ của mình trước. Nếu sau này có điều kiện, tôi chẳng tiếc gì mà không giúp em chồng. Nhưng lúc này, với số tiền ít ỏi tích góp, tôi chỉ muốn dùng nó để lo cho công việc và cuộc sống gia đình.

Nhìn con ngủ ngoan, tôi càng thấy mình phải tỉnh táo. Tôi thương chồng, thương cả nhà chồng, nhưng lỡ mai này trắng tay, liệu có ai đứng ra lo cho chúng tôi? Tôi băn khoăn mãi, giữa lý và tình, rốt cuộc tôi nên làm thế nào để vừa giữ được hòa khí, vừa bảo vệ được tương lai của gia đình nhỏ?

Tranh giành thừa kế, chị gái tiết lộ bí mật không ngờ về huyết thống của em trai

Vì tranh giành căn nhà thừa kế, chị gái đã tiết lộ bí mật không ngờ về huyết thống của người em trai.

Vì tranh giành căn nhà thừa kế, chị gái đã tiết lộ bí mật không ngờ về huyết thống của người em trai.

Ly hôn 7 tháng, tôi chết lặng khi thấy "tiểu tam" khoe con trên Facebook

Ly hôn 7 tháng, tôi chết lặng khi thấy "tiểu tam" khoe con trên Facebook

Tâm sự - 11 giờ trước

Tôi tắt điện thoại, lau khô nước mắt và bước ra khỏi quán cà phê. Bầu trời sau cơn mưa trong vắt và sạch sẽ lạ thường.

Lén đọc cuốn sổ trong chiếc hộp cũ của mẹ chồng, tôi hoang mang với phản ứng của bà sau đó

Lén đọc cuốn sổ trong chiếc hộp cũ của mẹ chồng, tôi hoang mang với phản ứng của bà sau đó

Tâm sự - 12 giờ trước

GĐXH – Nghe điều mẹ chồng nói, tôi hoang mang cực độ. Tôi biết, bản thân mình sai nhưng tôi không ngờ, mẹ chồng lại phản ứng gay gắt đến thế.

Cay đắng quyết định ly hôn khi đang mang thai vì một lý do ai nghe cũng phải xót thương

Cay đắng quyết định ly hôn khi đang mang thai vì một lý do ai nghe cũng phải xót thương

Tâm sự - 17 giờ trước

GĐXH – Tôi biết, nếu cố bám víu vào một người đàn ông không có tình cảm với mình, tôi cũng chỉ tự đày đọa mình và con sau này. Thà kết thúc sớm để tránh những rối ren về sau.

50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợ

50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợ

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH – Nhìn chiếc phong bì cùng những lời con rể nói, bố mẹ tôi tỏ vẻ ái ngại. Ông bà từ chối không nhận tiền, còn tôi thì vừa giận vừa tủi thân trước hành động của chồng.

Nghe lời bạn trai 'có bầu trước rồi cưới cho chắc', cô gái nhận cái kết ê chề

Nghe lời bạn trai 'có bầu trước rồi cưới cho chắc', cô gái nhận cái kết ê chề

Tâm sự - 3 ngày trước

Bạn trai muốn tôi có bầu trước khi cưới nhưng mẹ anh lại phản đối. Cuối cùng, cái thai trở thành lý do khiến tôi phải chịu cảnh ê chề, nhục nhã.

Hai nàng dâu và nỗi buồn sau một tháng ròng rã tận tâm chăm mẹ chồng nằm viện

Hai nàng dâu và nỗi buồn sau một tháng ròng rã tận tâm chăm mẹ chồng nằm viện

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH – Sau câu nói của mẹ chồng, tôi và em dâu chỉ biết nhìn nhau trong im lặng. Dù không nói ra nhưng chúng tôi đều tự hiểu và cùng mang một nỗi buồn khó tả.

Con dâu cả thay đổi không ngờ khi nghe tin mẹ chồng bán đất ở quê

Con dâu cả thay đổi không ngờ khi nghe tin mẹ chồng bán đất ở quê

Tâm sự - 3 ngày trước

Từ ngày về nhà chồng, tôi quen dần với việc bị so sánh với chị dâu cả – người khéo léo, hào phóng và có điều kiện hơn tôi.

Tôi cho em gái 400 triệu mua ô tô đi lại đỡ vất vả, vợ biết chuyện liền kêu trời kêu đất

Tôi cho em gái 400 triệu mua ô tô đi lại đỡ vất vả, vợ biết chuyện liền kêu trời kêu đất

Tâm sự - 3 ngày trước

Tối hôm ấy, nhà tôi ầm ĩ như có bão.

Bàng hoàng tựa sét đánh khi tôi nghe tin mẹ chồng chia tài sản

Bàng hoàng tựa sét đánh khi tôi nghe tin mẹ chồng chia tài sản

Tâm sự - 4 ngày trước

Tôi vẫn cố dặn mình rằng tình cảm mới là quan trọng, nhưng liệu có ai sống được chỉ bằng tình cảm mà không cần tài sản?

Suy sụp khi biết kế hoạch nghỉ lễ 2/9 sắp tới của chồng sẽ đi cùng ai

Suy sụp khi biết kế hoạch nghỉ lễ 2/9 sắp tới của chồng sẽ đi cùng ai

Tâm sự - 4 ngày trước

GĐXH – Đọc những dòng tin nhắn của chồng, tim tôi đập liên hồi, đầu óc choáng váng. Tôi kéo lên phía trên và càng run rẩy khi sự thật được phơi bày.

Tòa soạn Quảng cáo
Top