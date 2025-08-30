Cô gái 19 tuổi bất ngờ phát hiện u quái buồng trứng từ dấu hiệu nhiều chị em Việt mắc phải

Sau 2 ngày đau bụng âm ỉ không dứt, cô gái trẻ 19 tuổi (quê quán Vĩnh Long) đã nhập viện cấp cứu tại BVĐK Xuyên Á Tây Ninh. Kết quả chụp MSCT bụng cho thấy cô gái có một khối u buồng trứng bên trái, kích thước khoảng 5×6 cm.

Các bác sĩ Sản – Phụ Khoa chẩn đoán đây là u quái buồng trứng (Teratoma) và quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi. Phương pháp này không chỉ giúp người bệnh hồi phục nhanh, đảm bảo tính thẩm mỹ mà còn bảo tồn tối đa chức năng sinh sản, điều vô cùng quan trọng với một cô gái trẻ.

U quái buồng trứng chứa đầy tóc và răng. Ảnh: BVCC

Dưới sự phối hợp nhịp nhàng của ekip khoa Sản – Phụ Khoa và Gây Mê Hồi Sức, ca phẫu thuật được tiến hành một cách cẩn trọng. Sau khi thám sát ổ bụng và xác định vị trí u, ekip đã tiến hành bóc tách khối u một cách khéo léo, cẩn thận để không làm ảnh hưởng đến phần buồng trứng lành lặn.

Toàn bộ khối u được lấy ra ngoài, sau khi rạch kiểm tra, cảnh tượng khiến ai cũng kinh ngạc, bên trong khối u chứa những thành phần bất thường như tóc, răng,… đặc trưng của u quái trưởng thành.

Theo BS. Đàm Lê Kim Xuyến, Khoa Sản – Phụ khoa, "Teratoma" trong tiếng Latin nghĩa là "quái vật", phản ánh đúng cấu trúc dị thường này. Khối u này được hình thành từ các tế bào mầm biệt hóa thành các mô khác nhau, có thể chứa tóc, răng, tuyến bã, mô cơ, mô xương… Dù có vẻ ngoài đáng sợ nhưng đa số các khối u quái trưởng thành là lành tính.

Chỉ sau 5 ngày, cô gái hồi phục và xuất viện, buồng trứng trái được bảo tồn, buồng trứng phải hoàn toàn khỏe mạnh. "Cô ấy vẫn có khả năng mang thai và sinh con bình thường," BS. Xuyến cho biết.

Trường hợp này là lời nhắc nhở mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc khám phụ khoa định kỳ. Theo BS. Xuyến, u nang buồng trứng có thể gặp ở bất kỳ độ tuổi nào, đặc biệt là ở phụ nữ trẻ. Nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời, khối u có thể phát triển lớn, gây ra các biến chứng nguy hiểm như xoắn, vỡ u, xuất huyết nặng, thậm chí đe dọa đến chức năng sinh sản và tính mạng. Do đó, phụ nữ, đặc biệt thanh thiếu niên trẻ nên đi khám phụ khoa định kỳ để kiểm tra rà soát xem có bướu buồng trứng không.