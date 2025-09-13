Cô gái 26 tuổi tử vong sau khi ăn lẩu có tiền sử mắc căn bệnh này

Theo một nguồn tin, vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Trịnh Châu (thành phố Chương Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) cho biết đã tiếp nhận bệnh nhân là cô gái đã ăn lẩu cay với bạn bè sau giờ làm.

Sau khi ăn, cô cảm thấy cổ họng khó chịu nhưng nghĩ rằng chỉ bị viêm họng thông thường nên về nhà. Tuy nhiên, cơn đau trở nên tồi tệ hơn vào sáng hôm sau, khiến cô khó thở và phải nhập viện.

Chỉ 10 phút sau khi vào bệnh viện, cô đột ngột gục xuống. Nhân viên y tế cố gắng hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân nhưng không thành, cô được xác nhận là đã qua đời ngay sau đó.

Các bác sĩ chẩn đoán cô gái mắc viêm nắp thanh quản cấp tính. Đây là tình trạng viêm của một bộ phận ở phía sau cổ họng, có thể gây tử vong do tắc nghẽn luồng khí vào phổi.

Viêm nắp thanh quản là gì?

Nắp thanh quản được hình thành từ sụn, hoạt động như một van có tác dụng ngăn thức ăn và chất lỏng đi vào đường dẫn khí khi thực hiện các hoạt động ăn uống.

Viêm nắp thanh quản là tình trạng viêm sưng biểu mô ở dưới đáy lưỡi. Các biểu mô nắp thanh quản khi bị viêm sưng có thể gây ra nhiễm trùng, thậm chí gây tắc nghẽn đường thở. Chính vì vậy, viêm nắp thanh quản có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng nếu không có các biện pháp điều trị kịp thời.

Ai có nguy cơ bị viêm nắp thanh quản

Bất kỳ ai cũng có thể mắc viêm nắp thanh quản nếu không được phòng ngừa. Những đối tượng có nguy cơ cao gặp phải tình trạng viêm nắp thanh quản bao gồm:

Trẻ em: Theo báo cáo của tổ chức y tế thế giới (WHO), trẻ em dưới 12 tháng tuổi có nguy cơ cao mắc viêm nắp thanh quản, chiếm tỷ lệ khoảng 6%.

Nam giới: Nam giới có khả năng bị viêm nắp thanh quản cao hơn so với nữ giới. Tuy nhiên, đây mới chỉ là số liệu thống kê và chưa có bất cứ nghiên cứu cụ thể nào về vấn đề này.

Người thường xuyên tiếp xúc với môi trường ô nhiễm: Môi trường ô nhiễm cũng là một trong số những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ra viêm nắp thanh quản. Thường xuyên tiếp xúc với môi trường ô nhiễm hay hóa chất độc hại sẽ làm cơ thể tăng khả năng mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp.

Người có hệ miễn dịch suy giảm: Hệ thống miễn dịch suy yếu của cơ thể sẽ rất khó để chống lại tình trạng nhiễm trùng, khiến cho bệnh viêm nắp thanh quản dễ phát triển hơn bình thường.

Ngoài ra, những người bị bệnh tiểu đường, viêm khớp thấp, HIV… là những ví dụ điển hình.

Viêm nắp thanh quản có nguy hiểm không?

Viêm nắp thanh quản tuy là tình trạng nhiễm trùng hiếm gặp, có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng. Không những vậy, viêm nắp thanh quản còn để lại những biến chứng nặng nề nếu không được điều trị đúng cách, bao gồm:

Suy hô hấp cấp

Biểu mô nắp thanh quản hoạt động như van giúp ngăn đồ ăn hay chất lỏng không rơi vào khí quản khi ăn. Nếu vùng nắp thanh quản bị viêm, chức năng của nó sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến lượng oxy trong máu suy giảm đột ngột, kéo theo nồng độ carbon dioxide tăng quá mức dẫn đến suy hô hấp.

Nhiễm trùng lan rộng

Các tác nhân gây viêm nắp thanh quản có thể gây nên tình trạng nhiễm trùng ở nhiều vị trí khác trong cơ thể, chẳng hạn như viêm màng não, viêm phổi… hoặc nguy hiểm hơn có thể dẫn đến nhiễm trùng máu.

Phòng ngừa viêm nắp thanh quản

Viêm nắp thanh quản là bệnh lý cấp tính. Tuy nhiên có thể ngăn ngừa được bằng những biện pháp cụ thể sau:

- Tiêm phòng vaccin Hib cho trẻ em từ 2 tháng tuổi. Trẻ cần được tiêm 1 mũi Hib từ tháng 2, 4, 6 và tiêm 1 mũi tăng cường vào tháng thứ 12.

- Vệ sinh tay thường xuyên và đúng cách nhằm ngăn ngừa sự xâm nhập của vi khuẩn.

- Không nên sử dụng chung những đồ dùng cá nhân như ly uống nước, bàn chải đánh răng…

- Duy trì sức khỏe bằng chế độ ăn uống khoa học và đầy đủ chất dinh dưỡng.

- Đi khám sức khỏe định kỳ.