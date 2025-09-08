Cô gái 31 tuổi nhảy cầu Bãi Cháy do trầm cảm may mắn được cứu sống
GĐXH - Nhảy cầu Bãi Cháy do trầm cảm, cô gái nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương nghiêm trọng, được các bác sĩ điều trị tích cực, giúp người bệnh dần hồi phục về sức khỏe và tinh thần.
Bệnh nhân N.T.H (31 tuổi) trú tại phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh, nhảy cầu Bãi Cháy, may mắn được người dân cứu và đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân tiếp xúc chậm, đau toàn thân, hạn chế vận động, khó thở nhiều, sưng nề, bầm tím nhiều vùng trên cơ thể.
Người bệnh được khẩn trương cấp cứu, hội chẩn các chuyên khoa thăm khám tổng quát và chụp cắt lớp toàn thân đánh giá. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân H. bị sốc đa chấn thương: chấn thương ngực kín gãy 4 xương sườn trái, đụng dập phổi, lún đốt sống ngực T3; chấn thương ổ bụng vỡ gan; chấn thương khung chậu gãy phức tạp cánh xương cùng phải, gãy ngành trên và ngành dưới xương mu phải do ngã cao.
Người bệnh được chuyển khoa Hồi sức tích cực để điều trị ổn định tuần hoàn và hô hấp, đảm bảo thể trạng đủ điều kiện thực hiện phẫu thuật. Sau 5 ngày hồi sức tích cực, bệnh nhân được chuyển khoa Phẫu thuật Thần kinh – Cột sống để thực hiện phẫu thuật.
Kíp mổ do BS.CKI Đinh Văn Triệu, Phó khoa Phẫu thuật Thần kinh – Cột sống thực hiện phẫu thuật nắn chỉnh và cố định cánh xương cùng bên phải bằng cấu hình nẹp vít hình tam giác nhằm ổn định khung chậu, giảm đau và giúp bệnh nhân sớm hồi phục vận động.
Nhờ sự phối hợp chặt chẽ với kíp gây mê hồi sức, ca mổ trong 1,5 tiếng diễn ra thuận lợi, lượng máu mất ít, các tổn thương được xử trí hiệu quả. Sau phẫu thuật 2 ngày, bệnh nhân đã có thể ngồi dậy và tập đi lại sau 5 ngày dưới sự hỗ trợ của nhân viên y tế. Các chấn thương khác được điều trị bảo tồn và tiếp tục theo dõi.
Không chỉ nỗ lực cứu sống bằng chuyên môn, đội ngũ y bác sĩ thường xuyên động viên, khích lệ tinh thần để bệnh nhân vượt qua cơn đau, lấy lại niềm tin và suy nghĩ tích cực sau biến cố. Chính sự tận tâm trong điều trị và chăm sóc đã giúp người bệnh từng bước ổn định sức khỏe thể chất và hồi phục cả về tinh thần, sẵn sàng trở lại cuộc sống.
"Trong ranh giới sinh tử, tôi đau đớn tưởng như không thể vượt qua. Các bác sĩ ở đây rất nhiệt tình, điều trị tận tâm, trách nhiệm và luôn động viên tôi mỗi ngày, giúp tôi có thêm niềm tin để hồi phục", bệnh nhân H. tâm sự.
Cấp cứu thành công ngư dân nguy kịch sau 3 lần lặn sâu 40 mét tại Trường SaY tế - 1 ngày trước
Một người đàn ông rơi vào tình trạng giảm áp típ 2, tổn thương đa cơ quan với biến chứng ngừng hô hấp tuần hoàn sau 3 lần lặn sâu 40 mét, mỗi lần hơn 2 giờ.
Một học sinh ở Hà Nội được BHYT trả phí khám chữa bệnh gần 1 tỷ đồngY tế - 3 ngày trước
Mắc căn bệnh bạch cầu dạng nguyên bào, một số bệnh võng mạc, viêm phổi..., một học sinh ở Hà Nội được quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh tới gần 1 tỷ đồng chỉ trong 7 tháng đầu năm 2025.
Người phụ nữ đi cấp cứu với cẳng chân bị đứt rờiY tế - 3 ngày trước
GĐXH - Trong lúc làm nương rẫy, bệnh nhân không may bị lưỡi máy cắt cỏ văng trúng và cắt đứt rời cẳng chân, phải nhập viện cấp cứu khẩn.
Người đàn ông suýt chết vì vết xước nhỏ ở đùiY tế - 3 ngày trước
GĐXH - Sau khi bị gai đâm, vùng đùi phải của bệnh nhân hoại tử đen, nổi nhiều bọng nước. Tại bệnh viện, bệnh nhân phải dùng kháng sinh liều cao, vận mạch, lọc máu liên tục và hỗ trợ thở máy.
Nam kỹ sư liệt tứ chi vì sai lầm khi nhậu cùng bạnY tế - 1 tuần trước
Nam kỹ sư trẻ được người thân đưa đến viện trên băng ca với tình trạng liệt tứ chi, nẹp cổ và mất ngôn ngữ do tai nạn sau bữa nhậu với bạn.
Xúc động câu chuyện con trai 19 tuổi hiến một phần gan cứu bốY tế - 1 tuần trước
GĐXH - Cuối tháng 8, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện thành công 5 ca ghép gan từ người hiến sống, cứu sống. Trong đó xúc động nhất là câu chuyện chàng trai 19 tuổi hiến một phần gan cứu bố.
Cô gái 20 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện vì sai lầm khi đeo kính áp tròngY tế - 1 tuần trước
GĐXH - Sau 4 năm thường xuyên đeo kính áp tròng cả ngày, chỉ tháo ra khi ngủ, bệnh nhân được chẩn đoán loét giác mạc.
Đau bụng dữ dội khi mang thai, người phụ nữ được phát hiện mắc viêm tụy cấpY tế - 1 tuần trước
GĐXH - Theo các bác sĩ, viêm tụy cấp do triglycerid tăng quá cao có thể dẫn đến sốc, suy đa tạng, tắc mạch.., ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh và thai nhi.
Báo động đỏ toàn viện cứu nam thanh niên 17 tuổi đa chấn thương nặng do tai nạn giao thôngY tế - 1 tuần trước
GĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một ca đa chấn thương cực kỳ nguy kịch, nếu không được xử trí kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong trong thời gian ngắn.
Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 62 tuổi bị đục thủy tinh thể và cườm nước nặng không còn đáp ứng điều trị nội khoaY tế - 1 tuần trước
GĐXH - Đây là bệnh nhân vừa bị đục thủy tinh thể, vừa bị glaucoma nặng không còn đáp ứng với điều trị nội khoa được phẫu thuật thành công nhờ phương pháp đặt PGI.
Lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình: Bệnh viện tiếp nhận 15 người cấp cứu trong đêm, 1 nạn nhân tử vongY tế
GĐXH - Chỉ trong vài giờ sau trận lốc xoáy, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam đã tiếp nhận 15 ca cấp cứu khẩn, trong đó có 1 nạn nhân tử vong.