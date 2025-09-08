Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Cô gái 31 tuổi nhảy cầu Bãi Cháy do trầm cảm may mắn được cứu sống

Thứ hai, 11:08 08/09/2025 | Y tế
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhảy cầu Bãi Cháy do trầm cảm, cô gái nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương nghiêm trọng, được các bác sĩ điều trị tích cực, giúp người bệnh dần hồi phục về sức khỏe và tinh thần.

Bệnh nhân N.T.H (31 tuổi) trú tại phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh, nhảy cầu Bãi Cháy, may mắn được người dân cứu và đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân tiếp xúc chậm, đau toàn thân, hạn chế vận động, khó thở nhiều, sưng nề, bầm tím nhiều vùng trên cơ thể.

Cô gái 31 tuổi nhảy cầu Bãi Cháy do trầm cảm may mắn được cứu sống - Ảnh 1.

Dựng hình 3D phần gãy phức tạp cánh xương cùng. Ảnh: BVCC

Người bệnh được khẩn trương cấp cứu, hội chẩn các chuyên khoa thăm khám tổng quát và chụp cắt lớp toàn thân đánh giá. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân H. bị sốc đa chấn thương: chấn thương ngực kín gãy 4 xương sườn trái, đụng dập phổi, lún đốt sống ngực T3; chấn thương ổ bụng vỡ gan; chấn thương khung chậu gãy phức tạp cánh xương cùng phải, gãy ngành trên và ngành dưới xương mu phải do ngã cao.

Người bệnh được chuyển khoa Hồi sức tích cực để điều trị ổn định tuần hoàn và hô hấp, đảm bảo thể trạng đủ điều kiện thực hiện phẫu thuật. Sau 5 ngày hồi sức tích cực, bệnh nhân được chuyển khoa Phẫu thuật Thần kinh – Cột sống để thực hiện phẫu thuật.

Kíp mổ do BS.CKI Đinh Văn Triệu, Phó khoa Phẫu thuật Thần kinh – Cột sống thực hiện phẫu thuật nắn chỉnh và cố định cánh xương cùng bên phải bằng cấu hình nẹp vít hình tam giác nhằm ổn định khung chậu, giảm đau và giúp bệnh nhân sớm hồi phục vận động.

Cô gái 31 tuổi nhảy cầu Bãi Cháy do trầm cảm may mắn được cứu sống - Ảnh 2.

Bệnh nhân sau phẫu thuật được bác sĩ hướng dẫn tập vận động, tập đi lại bằng khung tập đi. Ảnh: BVCC

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ với kíp gây mê hồi sức, ca mổ trong 1,5 tiếng diễn ra thuận lợi, lượng máu mất ít, các tổn thương được xử trí hiệu quả. Sau phẫu thuật 2 ngày, bệnh nhân đã có thể ngồi dậy và tập đi lại sau 5 ngày dưới sự hỗ trợ của nhân viên y tế. Các chấn thương khác được điều trị bảo tồn và tiếp tục theo dõi.

Không chỉ nỗ lực cứu sống bằng chuyên môn, đội ngũ y bác sĩ thường xuyên động viên, khích lệ tinh thần để bệnh nhân vượt qua cơn đau, lấy lại niềm tin và suy nghĩ tích cực sau biến cố. Chính sự tận tâm trong điều trị và chăm sóc đã giúp người bệnh từng bước ổn định sức khỏe thể chất và hồi phục cả về tinh thần, sẵn sàng trở lại cuộc sống.

"Trong ranh giới sinh tử, tôi đau đớn tưởng như không thể vượt qua. Các bác sĩ ở đây rất nhiệt tình, điều trị tận tâm, trách nhiệm và luôn động viên tôi mỗi ngày, giúp tôi có thêm niềm tin để hồi phục", bệnh nhân H. tâm sự.

Báo động trầm cảm, lo âu: Gần 15 triệu người Việt "vật lộn" với rối loạn tâm thầnBáo động trầm cảm, lo âu: Gần 15 triệu người Việt 'vật lộn' với rối loạn tâm thần

GĐXH - Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, phụ nữ có nguy cơ stress cao gấp 2,7 lần nam giới; nhóm tuổi 21-40 và người có trình độ học vấn cao chịu áp lực lớn hơn, dễ stress hơn.

M.H (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Báo động trầm cảm, lo âu: Gần 15 triệu người Việt 'vật lộn' với rối loạn tâm thần

Báo động trầm cảm, lo âu: Gần 15 triệu người Việt 'vật lộn' với rối loạn tâm thần

Người Nhật Bản ăn gì để giảm trầm cảm?

Người Nhật Bản ăn gì để giảm trầm cảm?

Lý do những bà mẹ bị trầm cảm sau sinh cần được tăng cường kết nối mẹ - con

Lý do những bà mẹ bị trầm cảm sau sinh cần được tăng cường kết nối mẹ - con

Bị kỳ thị về ngoại hình, người phụ nữ rơi vào trầm cảm

Bị kỳ thị về ngoại hình, người phụ nữ rơi vào trầm cảm

Trầm cảm ở tuổi vị thành niên: 'Ngòi nổ' âm thầm hủy hoại tâm hồn trẻ

Trầm cảm ở tuổi vị thành niên: 'Ngòi nổ' âm thầm hủy hoại tâm hồn trẻ

Cùng chuyên mục

Cấp cứu thành công ngư dân nguy kịch sau 3 lần lặn sâu 40 mét tại Trường Sa

Cấp cứu thành công ngư dân nguy kịch sau 3 lần lặn sâu 40 mét tại Trường Sa

Y tế - 1 ngày trước

Một người đàn ông rơi vào tình trạng giảm áp típ 2, tổn thương đa cơ quan với biến chứng ngừng hô hấp tuần hoàn sau 3 lần lặn sâu 40 mét, mỗi lần hơn 2 giờ.

Một học sinh ở Hà Nội được BHYT trả phí khám chữa bệnh gần 1 tỷ đồng

Một học sinh ở Hà Nội được BHYT trả phí khám chữa bệnh gần 1 tỷ đồng

Y tế - 3 ngày trước

Mắc căn bệnh bạch cầu dạng nguyên bào, một số bệnh võng mạc, viêm phổi..., một học sinh ở Hà Nội được quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh tới gần 1 tỷ đồng chỉ trong 7 tháng đầu năm 2025.

Người phụ nữ đi cấp cứu với cẳng chân bị đứt rời

Người phụ nữ đi cấp cứu với cẳng chân bị đứt rời

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Trong lúc làm nương rẫy, bệnh nhân không may bị lưỡi máy cắt cỏ văng trúng và cắt đứt rời cẳng chân, phải nhập viện cấp cứu khẩn.

Người đàn ông suýt chết vì vết xước nhỏ ở đùi

Người đàn ông suýt chết vì vết xước nhỏ ở đùi

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Sau khi bị gai đâm, vùng đùi phải của bệnh nhân hoại tử đen, nổi nhiều bọng nước. Tại bệnh viện, bệnh nhân phải dùng kháng sinh liều cao, vận mạch, lọc máu liên tục và hỗ trợ thở máy.

Nam kỹ sư liệt tứ chi vì sai lầm khi nhậu cùng bạn

Nam kỹ sư liệt tứ chi vì sai lầm khi nhậu cùng bạn

Y tế - 1 tuần trước

Nam kỹ sư trẻ được người thân đưa đến viện trên băng ca với tình trạng liệt tứ chi, nẹp cổ và mất ngôn ngữ do tai nạn sau bữa nhậu với bạn.

Xúc động câu chuyện con trai 19 tuổi hiến một phần gan cứu bố

Xúc động câu chuyện con trai 19 tuổi hiến một phần gan cứu bố

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Cuối tháng 8, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện thành công 5 ca ghép gan từ người hiến sống, cứu sống. Trong đó xúc động nhất là câu chuyện chàng trai 19 tuổi hiến một phần gan cứu bố.

Cô gái 20 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện vì sai lầm khi đeo kính áp tròng

Cô gái 20 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện vì sai lầm khi đeo kính áp tròng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Sau 4 năm thường xuyên đeo kính áp tròng cả ngày, chỉ tháo ra khi ngủ, bệnh nhân được chẩn đoán loét giác mạc.

Đau bụng dữ dội khi mang thai, người phụ nữ được phát hiện mắc viêm tụy cấp

Đau bụng dữ dội khi mang thai, người phụ nữ được phát hiện mắc viêm tụy cấp

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, viêm tụy cấp do triglycerid tăng quá cao có thể dẫn đến sốc, suy đa tạng, tắc mạch.., ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh và thai nhi.

Báo động đỏ toàn viện cứu nam thanh niên 17 tuổi đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông

Báo động đỏ toàn viện cứu nam thanh niên 17 tuổi đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một ca đa chấn thương cực kỳ nguy kịch, nếu không được xử trí kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong trong thời gian ngắn.

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 62 tuổi bị đục thủy tinh thể và cườm nước nặng không còn đáp ứng điều trị nội khoa

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 62 tuổi bị đục thủy tinh thể và cườm nước nặng không còn đáp ứng điều trị nội khoa

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Đây là bệnh nhân vừa bị đục thủy tinh thể, vừa bị glaucoma nặng không còn đáp ứng với điều trị nội khoa được phẫu thuật thành công nhờ phương pháp đặt PGI.

Xem nhiều

Lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình: Bệnh viện tiếp nhận 15 người cấp cứu trong đêm, 1 nạn nhân tử vong

Lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình: Bệnh viện tiếp nhận 15 người cấp cứu trong đêm, 1 nạn nhân tử vong

Y tế

GĐXH - Chỉ trong vài giờ sau trận lốc xoáy, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam đã tiếp nhận 15 ca cấp cứu khẩn, trong đó có 1 nạn nhân tử vong.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế
Báo động đỏ toàn viện cứu nam thanh niên 17 tuổi đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông

Báo động đỏ toàn viện cứu nam thanh niên 17 tuổi đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông

Y tế
Cô gái 20 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện vì sai lầm khi đeo kính áp tròng

Cô gái 20 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện vì sai lầm khi đeo kính áp tròng

Y tế
Đau bụng dữ dội khi mang thai, người phụ nữ được phát hiện mắc viêm tụy cấp

Đau bụng dữ dội khi mang thai, người phụ nữ được phát hiện mắc viêm tụy cấp

Y tế

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top