Cô gái 31 tuổi nhảy cầu Bãi Cháy do trầm cảm may mắn được cứu sống

Bệnh nhân N.T.H (31 tuổi) trú tại phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh, nhảy cầu Bãi Cháy, may mắn được người dân cứu và đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân tiếp xúc chậm, đau toàn thân, hạn chế vận động, khó thở nhiều, sưng nề, bầm tím nhiều vùng trên cơ thể.

Dựng hình 3D phần gãy phức tạp cánh xương cùng. Ảnh: BVCC

Người bệnh được khẩn trương cấp cứu, hội chẩn các chuyên khoa thăm khám tổng quát và chụp cắt lớp toàn thân đánh giá. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân H. bị sốc đa chấn thương: chấn thương ngực kín gãy 4 xương sườn trái, đụng dập phổi, lún đốt sống ngực T3; chấn thương ổ bụng vỡ gan; chấn thương khung chậu gãy phức tạp cánh xương cùng phải, gãy ngành trên và ngành dưới xương mu phải do ngã cao.

Người bệnh được chuyển khoa Hồi sức tích cực để điều trị ổn định tuần hoàn và hô hấp, đảm bảo thể trạng đủ điều kiện thực hiện phẫu thuật. Sau 5 ngày hồi sức tích cực, bệnh nhân được chuyển khoa Phẫu thuật Thần kinh – Cột sống để thực hiện phẫu thuật.

Kíp mổ do BS.CKI Đinh Văn Triệu, Phó khoa Phẫu thuật Thần kinh – Cột sống thực hiện phẫu thuật nắn chỉnh và cố định cánh xương cùng bên phải bằng cấu hình nẹp vít hình tam giác nhằm ổn định khung chậu, giảm đau và giúp bệnh nhân sớm hồi phục vận động.

Bệnh nhân sau phẫu thuật được bác sĩ hướng dẫn tập vận động, tập đi lại bằng khung tập đi. Ảnh: BVCC

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ với kíp gây mê hồi sức, ca mổ trong 1,5 tiếng diễn ra thuận lợi, lượng máu mất ít, các tổn thương được xử trí hiệu quả. Sau phẫu thuật 2 ngày, bệnh nhân đã có thể ngồi dậy và tập đi lại sau 5 ngày dưới sự hỗ trợ của nhân viên y tế. Các chấn thương khác được điều trị bảo tồn và tiếp tục theo dõi.

Không chỉ nỗ lực cứu sống bằng chuyên môn, đội ngũ y bác sĩ thường xuyên động viên, khích lệ tinh thần để bệnh nhân vượt qua cơn đau, lấy lại niềm tin và suy nghĩ tích cực sau biến cố. Chính sự tận tâm trong điều trị và chăm sóc đã giúp người bệnh từng bước ổn định sức khỏe thể chất và hồi phục cả về tinh thần, sẵn sàng trở lại cuộc sống.

"Trong ranh giới sinh tử, tôi đau đớn tưởng như không thể vượt qua. Các bác sĩ ở đây rất nhiệt tình, điều trị tận tâm, trách nhiệm và luôn động viên tôi mỗi ngày, giúp tôi có thêm niềm tin để hồi phục", bệnh nhân H. tâm sự.