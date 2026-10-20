'Bông hồng lai' duy nhất tại Hoa hậu Việt Nam 2026

Thứ ba, 13:11 20/10/2026 | Giải trí
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GĐXH - Lisa Gouband, bông hồng lai Việt - Pháp, gây ấn tượng tại Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô là sinh viên đa tài, thông thạo ba ngôn ngữ và từng là vận động viên thể thao.

'Bông hồng lai' duy nhất tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 1.Giọt nước mắt lẫn nụ cười của 28 thí sinh dừng chân tại Hoa hậu Việt Nam 2026

GĐXH - Sau chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, 28 thí sinh đã dừng chân với những giọt nước mắt và nụ cười. Họ đã trải qua hành trình đáng nhớ, học hỏi và trưởng thành.

Bông hồng lai Lisa Gouband nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 1.
Bông hồng lai Lisa Gouband nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 2.

Lisa Gouband, mang hai dòng máu Việt - Pháp, là một trong 25 cô gái vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. "Hành trình tại Hoa hậu Việt Nam 2026 chính thức bước sang cột mốc quyết định: Tiến vào đêm Chung kết", cô nàng chia sẻ.

Bông hồng lai Lisa Gouband nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 3.
Bông hồng lai Lisa Gouband nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 4.

Vẻ đẹp lai giúp cô nổi bật khi trình diễn bikini tại đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam diễn ra ngày 10/10 ở Hải Phòng vừa qua. Cô cao 1m7, số đo vòng eo 59 cm. "Cảm ơn gia đình, bạn bè và quý vị khán giả đã luôn dành sự yêu thương, tiếp thêm động lực cho Lisa mỗi ngày. Lisa sẽ bước vào đêm Chung kết với sự tập trung và bản lĩnh cao nhất. Cảm ơn mọi người đã cùng Lisa viết nên hành trình tuyệt vời này!", cô cho biết.

Bông hồng lai Lisa Gouband nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 5.
Bông hồng lai Lisa Gouband nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 6.
Bông hồng lai Lisa Gouband nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 7.

Cô sinh năm 2007, là sinh viên chương trình cử nhân Khoa học Quản lý tại trường Kinh doanh và Quản lý Emlyon Business School (Pháp). Người đẹp nói thành thạo ba thứ tiếng Pháp, Anh và Việt Nam.

Bông hồng lai Lisa Gouband nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 8.
Bông hồng lai Lisa Gouband nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 9.

Gouband Lisa mới đây diện áo dài cách tân trong buổi chụp hình tại đền Kiếp Bạc, TP Hải Phòng. “Áo dài nhẹ nhàng, mặc thoải mái mà vẫn giữ được nét đẹp truyền thống. Đứng ở một nơi cổ kính và đẹp như thế này, tôi cảm thấy rất đặc biệt”, Lisa nói.

Bông hồng lai Lisa Gouband nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 10.
Bông hồng lai Lisa Gouband nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 11.
Bông hồng lai Lisa Gouband nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 12.

Trước khi thi Hoa hậu Việt Nam 2026, cô từng thi Miss Cosmo TP HCM hồi tháng 6, vào top 10.

Bông hồng lai Lisa Gouband nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 13.
Bông hồng lai Lisa Gouband nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 14.

Trước khi sang Pháp du học, Lisa có nhiều năm thi đấu rugby (bóng bầu dục) ở cấp độ quốc tế và đạt thành tích cao. 'Bông hồng lai' có chứng chỉ trọng tài rugby quốc gia của Pháp. Khi còn thi đấu, cô từng giành chức vô địch và ngôi á quân giải Thể thao các trường Pháp ngữ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Sau chấn thương mắt cá chân buộc phải dừng thi đấu, cô chuyển sang bóng đá và được trao danh hiệu 'Nữ thủ môn xuất sắc' tại Thể thao các trường Pháp ngữ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

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