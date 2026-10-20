'Bông hồng lai' duy nhất tại Hoa hậu Việt Nam 2026

Vẻ đẹp lai giúp cô nổi bật khi trình diễn bikini tại đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam diễn ra ngày 10/10 ở Hải Phòng vừa qua. Cô cao 1m7, số đo vòng eo 59 cm. "Cảm ơn gia đình, bạn bè và quý vị khán giả đã luôn dành sự yêu thương, tiếp thêm động lực cho Lisa mỗi ngày. Lisa sẽ bước vào đêm Chung kết với sự tập trung và bản lĩnh cao nhất. Cảm ơn mọi người đã cùng Lisa viết nên hành trình tuyệt vời này!", cô cho biết.