'Bông hồng lai' duy nhất tại Hoa hậu Việt Nam 2026
GĐXH - Lisa Gouband, bông hồng lai Việt - Pháp, gây ấn tượng tại Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô là sinh viên đa tài, thông thạo ba ngôn ngữ và từng là vận động viên thể thao.
Lisa Gouband, mang hai dòng máu Việt - Pháp, là một trong 25 cô gái vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. "Hành trình tại Hoa hậu Việt Nam 2026 chính thức bước sang cột mốc quyết định: Tiến vào đêm Chung kết", cô nàng chia sẻ.
Vẻ đẹp lai giúp cô nổi bật khi trình diễn bikini tại đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam diễn ra ngày 10/10 ở Hải Phòng vừa qua. Cô cao 1m7, số đo vòng eo 59 cm. "Cảm ơn gia đình, bạn bè và quý vị khán giả đã luôn dành sự yêu thương, tiếp thêm động lực cho Lisa mỗi ngày. Lisa sẽ bước vào đêm Chung kết với sự tập trung và bản lĩnh cao nhất. Cảm ơn mọi người đã cùng Lisa viết nên hành trình tuyệt vời này!", cô cho biết.
Cô sinh năm 2007, là sinh viên chương trình cử nhân Khoa học Quản lý tại trường Kinh doanh và Quản lý Emlyon Business School (Pháp). Người đẹp nói thành thạo ba thứ tiếng Pháp, Anh và Việt Nam.
Gouband Lisa mới đây diện áo dài cách tân trong buổi chụp hình tại đền Kiếp Bạc, TP Hải Phòng. “Áo dài nhẹ nhàng, mặc thoải mái mà vẫn giữ được nét đẹp truyền thống. Đứng ở một nơi cổ kính và đẹp như thế này, tôi cảm thấy rất đặc biệt”, Lisa nói.
Trước khi thi Hoa hậu Việt Nam 2026, cô từng thi Miss Cosmo TP HCM hồi tháng 6, vào top 10.
Trước khi sang Pháp du học, Lisa có nhiều năm thi đấu rugby (bóng bầu dục) ở cấp độ quốc tế và đạt thành tích cao. 'Bông hồng lai' có chứng chỉ trọng tài rugby quốc gia của Pháp. Khi còn thi đấu, cô từng giành chức vô địch và ngôi á quân giải Thể thao các trường Pháp ngữ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Sau chấn thương mắt cá chân buộc phải dừng thi đấu, cô chuyển sang bóng đá và được trao danh hiệu 'Nữ thủ môn xuất sắc' tại Thể thao các trường Pháp ngữ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.
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