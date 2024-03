Cô Mai Nga với ước mơ đưa cảm thụ âm nhạc đến với hàng triệu em bé Việt

Chương trình Cảm thụ âm nhạc giáo dục sớm được sinh ra từ một tấm lòng trọn vẹn với âm nhạc dành cho trẻ em, đào tạo những giáo viên kế cận bằng tấm lòng yêu thương. Cô Mai Nga với hành trình lan tỏa yêu thương, lan tỏa tri thức, lan tỏa đi niềm đam mê với khát vọng đưa cảm thụ âm nhạc đến với tất cả em bé Việt.



Khởi nguồn chính từ trái tim người mẹ

Bắt đầu từ hành trình là một giáo viên dạy đàn piano với rất nhiều năm miệt mài cùng công việc, khi được tiếp xúc với quan điểm giáo dục sớm lại đúng thời điểm những đứa con của mình được sinh ra và đều có niềm yêu thích âm nhạc. Cô Mai Nga đã bắt đầu dành thời gian nghiên cứu để dạy và chơi với con bằng âm nhạc, nghĩ ra các trò chơi với nhạc cụ, các đồ dùng xung quanh cuộc sống cùng với các tiết tấu, nhịp điệu trong âm nhạc để âm nhạc gần gũi hơn với các bạn nhỏ mà khởi đầu chính là với những đứa con của mình. Cô Mai Nga – Chuyên gia cảm thụ âm nhạc giáo dục sớm – Viện nghiên cứu giáo dục phát triển tiềm năng con người IPD chia sẻ: "Tôi biết đến giáo dục sớm từ những cuốn sách nước ngoài, sau đó tôi nghiên cứu tìm hiểu và trên nền tảng âm nhạc để đưa ra khaí niệm cảm thụ âm nhạc giáo dục sớm. Từ những thời điểm đầu khi tôi đăng ký bản quyền tác giả với chương trình cảm thụ âm nhạc Happy Music Kids thì cảm thụ âm nhạc vẫn còn rất mới mẻ ở Việt Nam. Từ việc nghiên cứu và dạy chính những đứa con của mình, dạy các lớp học sinh mầm non có sự gắn kết của phụ huynh, chương trình cảm thụ âm nhạc đã dần dần trở nên quen thuộc với nhiều trường mầm non, các cô giáo mầm non và bắt đầu đến với nhiều tỉnh thành trong cả nước"

Cô Mai Nga với em bé Cây là con trai út

Trong những bạn nhỏ của Cô Mai Nga, có bạn trai út tên yêu thường gọi là bé Cây, dù sinh ra không được may mắn như những đứa trẻ khác khi con có Hội chứng Down, nhưng qua cảm thụ âm nhạc giáo dục sớm mà con đã có những phát triển đáng nể. Ngoài khả năng âm nhạc được bộc lộ từ rất sớm như đúng nhịp, phách, tiết tấu và cao độ nên con có thể tự mình phiêu cùng rất nhiều thể loại nhạc khác nhau rất thần thái và có hồn, có thể nghe và tự mình chơi lại 1 số giai điệu quen thuộc trên đàn piano từ lúc 6 tuổi... thì con cũng có đam về và thể hiện năng khiếu về hội họa, về thể thao... Điều này khiến cho rất nhiều chuyên gia giáo dục sớm và những học viên là những cô giáo mầm non khi học cùng Cô Mai Nga bất ngờ.

Từ chính trái tim của người mẹ, từ chính tình yêu với từng nốt nhạc, Chuyên gia cảm thụ âm nhạc giáo dục sớm Mai Nga đã làm cho bộ môn cảm thụ âm nhạc trở nên gần gũi qua giáo trình bài bản, những bài giảng đầy sáng tạo, nhạc cụ phối hợp hấp dẫn và dù lớp học có bao nhiêu giáo viên, lớp học có bao nhiêu em bé thì đó cũng là một môi trường đầy sự hứng khởi, đầy niềm vui trong không gian âm nhạc hạnh phúc.

Hành trình truyền nghề đầy cảm hứng với cảm thụ âm nhạc

Cô Mai Nga trong một chương trình đào tạo giáo viên cảm thụ âm nhạc tại Nghệ An

Nhiều giáo viên mầm non đến với chương trình cảm thụ âm nhạc trong khi chưa có nền tảng về nhạc lý và âm nhạc nhưng từ cách truyền dạy đầy cảm hứng, các giáo viên mầm non được Cô Mai Nga đào tạo đều có thể trở thành những giáo viên cảm thụ âm nhạc và truyền năng lượng tích cực thông qua âm nhạc, tình yêu thông qua những trò chơi, bài hát tới hàng triệu em bé trong giai đoạn vàng. Cô Khổng Yến, học viên K7 của khóa Truyền nghề giáo viên cảm thụ âm nhạc Giáo dục sớm đã chia sẻ: "Em là một giáo viên mầm non và trước khi gặp cô Mai Nga em chưa biết về nhạc, chưa biết đánh đàn, nhưng khi thấy cô Mai Nga dạy các bạn nhỏ, em thấy hay quá nên xin học. Sau một thời gian được cô Mai Nga đào tạo đầy tâm huyết cùng với rất nhiều cô giáo khác, bây giờ em đã có thể đánh đàn cho học sinh nhảy và hát, tự làm góc âm nhạc, tự chuẩn bị nhạc cụ để dạy học. Em biết ơn cô Mai Nga rất nhiều vì cho em cơ hội trở thành giáo viên cảm thụ âm nhạc, khi hòa mình vào âm nhạc em luôn cảm thấy thật tự tin thoải mái, và dạy học với tất cả niềm đam mê cũng như yêu thương như cô Mai Nga"

Trong những năm vừa qua, từ việc trực tiếp dạy cảm thụ âm nhạc cho các em bé trong giai đoạn từ 0 tuổi cùng với sự trải nghiệm với phụ huynh, những năm gần đây Chuyên gia cảm thụ âm nhạc giáo dục sớm Mai Nga đã đào tạo hàng ngàn giáo viên mầm non trên cả nước và hướng tới sẽ mở rộng đào tạo để có thêm những cánh tay nối dài đưa cảm thụ âm nhạc đến với hàng triệu em bé Việt. Cô giáo Lê Hồng Nhật ở Hà Nội – Học viên khóa học truyền nghề K16 đã chia sẻ: "Trước khi đến với khóa đào tạo dành cho giáo viên của Cô Mai Nga, tôi đã là giáo viên âm nhạc và cũng tham gia một số khóa học, nhưng chỉ đến khi được học Cô Mai Nga tôi mới thật sự hiểu rõ làm thế nào để tiếp cận cảm thụ âm nhạc đúng nghĩa, làm thế nào để dạy được các bạn nhỏ cảm thụ âm nhạc. Cô Mai Nga đã trang bị cho chúng tôi nền tảng âm nhạc vững chắc qua các chương trình đào tạo bài bản, kiến thức nhạc lý chuyên sâu, kỹ năng tự chuẩn bị nhạc cụ trong rất nhiều môi trường và tình huống nhưng quan trọng nhất tôi cũng như hàng ngàn giáo viên mầm non nhận được ở Cô Mai Nga một trái tim đầy yêu thương, yêu nghề, đam mê, sáng tạo không ngừng và năng lượng luôn tràn đầy. Tôi biết ơn hành trình đó và sẽ tiếp tục cùng cô Mai Nga lan tỏa cảm thụ âm nhạc"

Cô Mai Nga và các giáo viên mầm non trong buổi đào tạo

Hàng ngàn giáo viên khi được tham gia lớp học truyền nghề với Chuyên gia Cảm thụ âm nhạc giáo dục sớm Mai Nga đều tiếp tục là những đại sứ của cảm thụ âm nhạc để những em bé được học cảm thụ âm nhạc, để những trò chơi âm nhạc, những nốt nhạc được nối dài mãi trong bản nhạc hạnh phúc và yêu thương của cảm thụ âm nhạc.

Với hành trình gần 15 năm chương trình cảm thụ âm nhạc Happy Music Kids của Chuyên gia cảm thụ âm nhạc giáo dục sớm Mai Nga đã, đang và sẽ đồng hành với hàng triệu giáo viên mầm non trên cả nước để thực hiện khát vọng đưa cảm thụ âm nhạc đến với tất cả em bé Việt.

Những hành trình từ yêu thương sẽ chạm đến cảm xúc yêu thương

Sự bền bỉ đầy đam mê cùng những kiến thức chuyên sâu, bài giảng thú vị, hấp dẫn đầy chuyên môn nhưng luôn gần gũi và dễ hiểu

Âm nhạc không biên giới sẽ xóa mọi khoảng cách về địa lý và thời gian để Chuyên gia cảm thụ âm nhạc giáo dục sớm Mai Nga sẽ đưa được Happy Music Kids đến với hàng triệu em bé trên khắp Việt Nam trong giai đoạn từ 0 tuổi với tất cả tình yêu, với những cánh tay nối dài, cùng những trái tim đồng điệu và trải mình trong những bản nhạc đầy cung bậc hạnh phúc và sắc màu.

Đó là hành trình ý nghĩa và hội tụ tâm huyết của hàng triệu giáo viên ở khắp tỉnh thành trong cả nước, quyết tâm lan tỏa và đưa cảm thụ âm nhạc đi muôn nơi.