Có nên mua nhà trong ngõ, không sổ đỏ, giá rẻ, có khả năng cao làm được sổ không?

Luật Đất đai 2024 sẽ giúp cho việc cấp sổ đỏ trở nên thuận lợi hơn

Theo Điều 138, Luật Đất đai 2024 đã mở rộng, cho phép cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ, sổ hồng) cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ trước ngày 1/7/2014 mà không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp giao đất trái thẩm quyền, được UBND cấp xã xác nhận không có tranh chấp thì được công nhận quyền sử dụng đất. Tức Luật Đất đai sửa đổi đã nới thêm 10 năm so với Luật Đất đai 2013.

Điều luật này chủ yếu giải quyết cho các trường hợp đất cha ông, tổ tiên để lại, đã được sử dụng lâu đời hoặc do người dân thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, do hiểu biết pháp luật còn hạn chế. Cũng có thể do người dân chưa có nhu cầu chuyển nhượng đất nên không đi đăng ký để cấp sổ đỏ.

Nhiều người có tâm lý muốn mua nhà giá rẻ, không có sổ đỏ

Thị trường bất động sản nửa đầu năm 2024 tăng cao khiến cho giấc mơ có nhà của nhiều người càng trở nên xa vời, đặc biệt là những người, những hộ gia đình không có tiềm lực kinh tế. Điều này khiến cho nhiều người vẫn lựa chọn phương án đầy rủi ro là mua nhà, đất không có sổ đỏ .

Khảo sát trên nhiều trang mua bán nhà đất tại địa bàn Hà Nội, các loại hình mua bán nhà nhất không có sổ, mua bán vi bằng vẫn diễn ra liên tục. Những căn nhà không sổ thường có giá rẻ bằng nửa những căn nhà có sổ trên cùng 1 địa bàn.

Ông Hoàng Trường Sơn (58 tuổi) vừa mua căn nhà không sổ đỏ ở Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội với giá 3,5 tỉ đồng, diện tích 40m2, xây 5 tầng. Được biết căn nhà này chỉ rẻ bằng hơn nửa thị trường, lại không ở trong ngõ sâu như căn nhà cũ. Đặc biệt, sống gần khu đất không giấy tờ ở Tứ Liên đã gần 20 năm, ông Sơn nhận thấy rằng nhiều người mua nhà không có sổ đã ở được một thời gian dài cũng chưa thấy xảy ra vấn đề gì, kiểm tra lại không vướng quy hoạch nên ông quyết định mua bán qua hình thức vi bằng.

Cẩn thận kẻo trắng tay

Giống như ông Sơn, hiện này cũng có rất nhiều người lựa chọn mua nhà bằng hình thức này. Thậm chí, có nhiều người còn hy vọng khi Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực sẽ giúp việc cấp sổ đỏ trở nên thuận lợi hơn, những căn nhà giá rẻ, không sổ đỏ trong ngõ này có thể có cơ hội làm được sổ.

Theo các chuyên gia, việc mua bán nhà đất thông qua hình thức lập vi bằng gặp nhiều rủi ro và nguy cơ bị thiệt hại rất lớn. Một số thiệt hại có thể xảy ra đối với người mua nhà đất thông qua hình thức lập vi bằng, như là: bên bán đã mang nhà đất đó thế chấp cho ngân hàng nhưng nay tiếp tục bán thông qua hình thức lập vi bằng; chỉ một nhà đất nhưng lại bán thông qua hình thức lập vi bằng cho nhiều người nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản...