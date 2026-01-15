Có nên tỉa chân nhang bàn thờ Thần tài?
GĐXH - Rút tỉa chân nhang ban thờ Thần tài là việc hệ trọng, chi phối không nhỏ đến tài lộc của gia chủ. Một vài lưu ý với nghi thức này các bạn nên đặc biệt sát sao.
Có nên tỉa chân nhang bàn thờ Thần tài?
Theo phong thủy, việc để bát hương quá đầy không chỉ khiến bát hương bị rác, bàn thờ sẽ nhanh bụi bẩn, mà còn tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn cao nếu không cẩn trọng.
Ngoài ra, để bát hương quá đầy, khi thắp những nén hương tiếp theo không chạm được vào bát hương sẽ bị chèn lên chân hương trước, như vậy việc thắp hương sẽ không còn ý nghĩa.
Phong thủy cho hay, bát hương mà có chân hương cao sẽ giống như cái cột "che mắt" thần linh, gia tiên, cũng giống như ta đang ngồi mà có vật gì chắn trước mặt sẽ cảm thấy rất khó chịu.
Vì thế, việc tỉa chân hương trên ban thờ gia tiên hay thần linh nói chung (gồm cả Thần tài) là điều cần thiết và nên làm.
Có điều cần lưu ý, bát nhang là biểu tượng tâm linh linh thiêng trên bàn thờ. Đây là cầu nối thể hiện tấm lòng tưởng niệm, tưởng nhớ cũng như ước nguyện của gia chủ với các vị thần linh, gia tiên. Vì thế, rút bớt hay tỉa chân nhang ở bàn thờ Thần tài hay bàn thờ gia tiên không phải tùy tiện, thích làm lúc nào cũng được.
Chúng ta thường lau dọn bàn thờ Thần tài, ông Địa vào ngày 13, 14 âm lịch. Các ngày gần cuối cùng trong các tháng trong năm.
Thời điểm tốt nhất để tỉa chân nhang là các ngày 23 tháng Chạp, ngày vía Thần tài, ngày Rằm tháng 7. Tuy nhiên, nên căn cứ vào tình trạng thực tế của bát hương mà gia chủ có thể tiến hành rút bớt chân nhang cho phù hợp, miễn sao làm với tấm lòng thành kính là được.
Rút chân nhang Thần tài vào ngày nào?
Thông thường, thời điểm thích hợp nhất để rút chân nhang là ngày 23 tháng chạp hàng năm. Đây lúc kết thúc một năm cũ vừa qua nên cần phải bốc lại bát hương mới.
Người Việt từ xưa đến nay vô cùng quan trọng lễ nghi, nhất là các lễ cúng hoặc nghi thức liên quan đến thần linh, do đó, ngày để rút chân nhang cần phải lựa chọn "ngày lành tháng tốt" và thông thường là vào dịp cuối năm để thực hiện.
Thế nhưng, hiện nay việc thắp nhang được chúng ta thực hiện thường xuyên, vậy nên chân nhang dày có thể gây mất thẩm mỹ, vệ sinh hoặc tệ hơn là dễ gây ra nguy cơ cháy nổ. Phong thủy đã chỉ ra rằng việc rút chân nhang bàn thờ Thần tài có thể thực hiện trong năm, chúng ta chỉ cần chọn giờ lành ngày tốt là được.
Cách tỉa chân nhang bát hương Thần tài đúng chuẩn
Khi tỉa chân nhang bát hương Thần tài, gia đình cần làm theo trình tự như sau để không phạm phải điều kiêng kỵ:
Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, mở hết các cửa trong nhà. Chuẩn bị đầy đủ đồ cúng, bao gồm nhang đèn, hoa quả, giấy cúng, gạo, muối. Gia chủ có thể dùng củ gừng còn nguyên vỏ, rửa sạch và giã nát rồi đổ vào rượu. Dùng nước rượu gừng ngấm vào khăn để dọn dẹp khu vực bàn thờ.
Thắp 1 nén nhang lên bàn thờ và khấn xin phép thần linh, tổ tiên "cho phép" việc rút chân nhang.
Hạ đồ cúng xuống sau khi nhang tàn. Đặt một cái bàn to và sạch, phủ một lớp vải hoặc giấy đỏ cạnh bàn thờ để đặt toàn bộ đồ cúng xuống. Gia chủ bắt đầu lau khu vực thờ cúng bằng rượu gừng, nên lau từng cái một, không được kẹp đồ cúng vào chân mà cần phải hết sức cẩn thận.
Bao sái và rút tỉa chân nhang. Đầu tiên, gia chủ cần rửa tay bằng rượu gừng, một tay giữ bát hương, tay kia lau sạch bụi bẩn. Sau đó, dùng 2 tay tỉa từng chân nhang cho đến khi chỉ còn số lẻ (nên để lại khoảng 5 chân nhang).
Đặt các đồ cúng về vị trí cũ, thay nước lọ hoa và lọ gạo muối. Khấn xin thần linh, tổ tiên là đã dọn dẹp xong.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
