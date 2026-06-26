4 bí quyết giúp tuổi hưu hạnh phúc hơn mỗi ngày
GĐXH - Nghỉ hưu không chỉ là kết thúc những năm tháng làm việc mà còn là khởi đầu của một nhịp sống mới. Dù mỗi người có hoàn cảnh khác nhau nhưng vẫn có những điều giản dị giúp tuổi hưu trở nên bình yên và ý nghĩa hơn.
4 con giáp nữ được chồng hết lòng hậu thuẫn giúp sự nghiệp thăng hoaGia đình - 1 giờ trước
GĐXH - Những con giáp nữ dưới đây may mắn khi có người chồng luôn tin tưởng, động viên và sẵn sàng trở thành hậu phương vững chắc để họ phát triển sự nghiệp.
Một gia đình bắt đầu đi xuống thường có 3 dấu hiệu này: Nếu xuất hiện cả 3, đừng xem nhẹGia đình - 3 giờ trước
GĐXH - Không có gia đình nào rạn nứt chỉ sau một đêm. Những mâu thuẫn thường bắt đầu từ các thói quen rất nhỏ trong cuộc sống hằng ngày: bữa cơm thiếu tiếng nói cười, những cơn nóng giận dành cho người thân hay việc đặt tiền bạc lên trên tình cảm. Nếu nhận ra sớm và cùng thay đổi, nhiều gia đình vẫn có thể giữ được sự gắn kết.
Top 3 cung hoàng đạo nữ bộc trực, ngang bướng nhưng tình duyên cực vượngGia đình - 6 giờ trước
GĐXH - Một số cung hoàng đạo nữ sở hữu tính cách mạnh mẽ, bộc trực, đôi khi giống như "đứa trẻ hư", nhưng chính sự chân thật và cá tính ấy lại khiến họ trở nên đặc biệt hấp dẫn.
Về già, có 3 khoản tiền càng chi càng dễ mất phúc, người khôn ngoan tuyệt đối tránhGia đình - 8 giờ trước
GĐXH - Về già, người khôn ngoan không chỉ biết kiếm và tiết kiệm tiền mà còn tránh chi tiêu vào 3 "vùng cấm" để bảo vệ tài chính và tận hưởng tuổi già an nhàn.
10 thói quen của những gia đình ngày càng giàu có, nhiều người bỏ qua điều thứ 6Gia đình - 10 giờ trước
GĐXH - Nhiều người trong chúng ta vẫn thường tin rằng sự giàu có của một gia đình hoàn toàn phụ thuộc vào mức thu nhập hay những cơ hội may mắn. Thế nhưng thực tế, có những gia đình dù thu nhập không quá vượt trội nhưng cuộc sống của họ lại ngày càng vững vàng, dư dả.
Tuổi già sướng hay khổ, nhìn 3 điều một người sau tuổi 60 nắm giữ là rõGia đình - 21 giờ trước
GĐXH - Bước sang tuổi 60, nhiều người nhận ra rằng điều quý giá nhất không còn là tiền bạc hay danh vọng, mà là những giá trị giúp cuộc sống trở nên bình an và ý nghĩa hơn.
5 chi tiết giúp bạn nhận ra bản chất thật của một ngườiGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Muốn hiểu rõ một người không nhất thiết phải mất nhiều năm. Chỉ cần quan sát 5 khía cạnh quan trọng trong cuộc sống, bạn có thể phần nào nhìn thấu bản chất thật của họ.
Vừa khéo vun vén vừa giỏi kiếm tiền: 4 con giáp nữ là quý nhân của gia đìnhGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Không chỉ sở hữu năng lực nổi bật trong công việc, những phụ nữ thuộc 4 con giáp dưới đây còn được xem là chỗ dựa vững chắc cho gia đình.
Bị sếp làm bẽ mặt trước đám đông, cãi lại là dại, im lặng cũng thiệt: Người khôn ngoan chỉ làm 2 việc nàyThâm cung bí sử - 1 ngày trước
GĐXH - Trong môi trường công sở, điều khiến nhiều người khó chịu nhất không phải áp lực công việc mà là những lần bị cấp trên phê bình trước mặt đồng nghiệp. Theo các chuyên gia tâm lý, cãi lại, im lặng chịu trận hay cố thanh minh đều có thể khiến tình hình tệ hơn. Người khôn ngoan thường chọn một cách ứng xử khác để vừa giữ thể diện, vừa bảo vệ tương lai nghề nghiệp.
Nửa đời người mới thấm: Trước mặt tiểu nhân, có 2 điều càng lộ ra càng dễ bị lợi dụngThâm cung bí sử - 1 ngày trước
GĐXH - Trong cuộc sống, không phải ai cũng đối xử với bạn bằng thiện ý. Theo các chuyên gia tâm lý, nhiều người thường bị lợi dụng, tổn thương hoặc rơi vào những rắc rối không đáng có vì vô tình để lộ những "điểm yếu" trước mặt tiểu nhân. Muốn tự bảo vệ mình, có 2 điều càng kín đáo càng tốt.
Người có tâm địa xấu thường thích hỏi 3 chuyện này về bạn: Gặp kiểu người này, tránh càng xa càng tốtThâm cung bí sử
GĐXH - Trong cuộc sống, có những người vừa quen đã liên tục hỏi về các mối quan hệ, chuyện gia đình hay thu nhập của bạn. Những câu hỏi tưởng như vô tình ấy đôi khi lại tiết lộ động cơ không hề đơn giản phía sau.