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4 bí quyết giúp tuổi hưu hạnh phúc hơn mỗi ngày

Thứ sáu, 16:23 26/06/2026 | Gia đình
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
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GĐXH - Nghỉ hưu không chỉ là kết thúc những năm tháng làm việc mà còn là khởi đầu của một nhịp sống mới. Dù mỗi người có hoàn cảnh khác nhau nhưng vẫn có những điều giản dị giúp tuổi hưu trở nên bình yên và ý nghĩa hơn.

4 bí quyết giúp tuổi hưu hạnh phúc hơn mỗi ngày - Ảnh 1.4 điều tuổi già không nên chờ đợi ở con cháu, nhất là điều thứ tư

GĐXH - Ai làm cha mẹ cũng yêu thương con cái. Dành cả tuổi trẻ để nuôi con khôn lớn, ai cũng mong đến lúc về già sẽ có con cháu bên cạnh, quan tâm và chăm sóc. Nhưng có một điều mà nhiều người chỉ nhận ra khi tuổi đã cao. Càng chờ đợi quá nhiều, đôi khi chúng ta càng dễ thất vọng. Dưới đây là 4 điều tuổi già không nên đặt hết hy vọng vào con cháu.

4 bí quyết giúp tuổi hưu hạnh phúc hơn mỗi ngày - Ảnh 2.Có những câu nói mất vài giây nhưng khiến cha mẹ già vui cả ngày

GĐXH - Nhiều người cho rằng, cha mẹ hay ông bà cần được chăm sóc bằng vật chất. Thế nhưng, điều khiến người lớn tuổi cảm thấy hạnh phúc đôi khi lại rất giản đơn. Chỉ một lời hỏi han, một câu động viên hay sự quan tâm chân thành từ con cháu cũng có thể làm họ ấm lòng và cảm thấy mình vẫn được yêu thương, trân trọng.

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Ăn
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Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
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