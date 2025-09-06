Côn Đảo Group và Xanh SM bắt tay kiến tạo chuẩn mực mới cho du lịch xanh
Ngày 4/9/2025, Côn Đảo Group và Xanh SM công bố hợp tác chiến lược, với sự đồng hành của VinFast và V-Green, triển khai hệ thống giao thông xanh tại nhiều điểm đến du lịch. Thỏa thuận mở ra bước tiến mới trong việc đưa xe điện vào phục vụ du khách, góp phần xây dựng hình ảnh ngành du lịch Việt Nam hiện đại, văn minh và bền vững.
Xe điện: Lời giải mới cho du lịch biển đảo
Theo kế hoạch, 1.000 ô tô điện sẽ được đưa vào khai thác dịch vụ E-Taxi, bắt đầu vận hành một phần đội xe từ tháng 9/2025 tại Côn Đảo và các địa bàn tiềm năng tại TP HCM, đồng thời mở rộng dần ra các địa bàn lân cận. Song song, 50 xe buýt điện sẽ được Côn Đảo Group triển khai theo từng giai đoạn, bắt đầu từ tháng 10/2025 dưới thương hiệu E-Bus Côn Đảo, kết nối sân bay, bến tàu, khách sạn và những điểm tham quan chính.
Điểm đáng chú ý là dịch vụ không chỉ tập trung ở những địa phương vốn đã sôi động về du lịch và dịch vụ di chuyển, mà còn hướng tới các khu vực còn hạn chế hệ thống taxi và dịch vụ gọi xe công nghệ như Cần Giờ (TP HCM), Phú Quốc (An Giang), hay Phan Thiết và Phú Quý (Lâm Đồng).
Trong thỏa thuận, Côn Đảo Group đảm nhận vận hành trực tiếp, gắn liền dịch vụ với nhu cầu thực tế tại địa phương. Xanh SM cung cấp nền tảng công nghệ gọi xe và phương tiện; VinFast đồng hành phát triển hệ thống đại lý phân phối, xưởng hậu mãi; còn V-Green đầu tư 1.000 trụ sạc để bảo đảm hoạt động vận hành bền vững.
Với taxi điện, khách hàng có thể đặt xe nhanh chóng qua ứng dụng Xanh SM, đón tại sân bay, khách sạn, bến tàu hoặc gọi trực tiếp trên đường. Với xe buýt điện, hành khách đón xe tại các trạm quy hoạch sẵn, thuận tiện cho việc di chuyển trong nội đảo.
Mạng lưới này được kỳ vọng sẽ tạo nên một chuẩn mực mới: vừa nâng cao trải nghiệm cho du khách, vừa giúp giảm tải áp lực hạ tầng giao thông truyền thống.
Du lịch xanh: Gìn giữ vẻ đẹp biển đảo nguyên sơ, nâng tầm trải nghiệm du khách
Những địa phương như Côn Đảo, Cần Giờ hay Phú Quý vốn nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên nguyên sơ, trong lành và yên bình. Đây cũng là yếu tố tạo nên sức hút đặc biệt cho nhiều phân khúc du khách: giới trẻ tìm kiếm trải nghiệm mới mẻ, các gia đình mong muốn kỳ nghỉ trọn vẹn hay những người lớn tuổi hướng tới hành trình tri ân lịch sử, tâm linh.
Tuy nhiên, áp lực từ lượng khách ngày càng tăng đòi hỏi phải có giải pháp cân bằng giữa phát triển và bảo tồn. Việc triển khai phương tiện xanh vì thế không chỉ mang ý nghĩa nâng cấp dịch vụ, mà còn là lựa chọn chiến lược để gìn giữ lợi thế cạnh tranh bền vững cho ngành du lịch.
Ông Nguyễn Đăng Khoa – Tổng giám đốc Côn Đảo Group, nhấn mạnh: "Du lịch Việt Nam muốn bứt phá không thể chỉ dựa vào phát triển điểm đến, mà cần một hệ sinh thái di chuyển xanh, hiện đại và bền vững. Sự hợp tác với Xanh SM và các đối tác chiến lược mở ra hướng đi mới, khi phương tiện điện vừa phục vụ du khách, vừa bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc. Đây sẽ là nền tảng để Việt Nam khẳng định vị thế điểm đến văn minh, thân thiện và đón đầu xu thế du lịch xanh toàn cầu".
Sự kết hợp giữa am hiểu địa phương của Côn Đảo Group và năng lực vận hành của Xanh SM không chỉ mang đến một dự án giao thông mới, mà còn góp phần định hình con đường để du lịch Việt Nam tiến gần hơn tới chuẩn xanh quốc tế. Khi công nghệ, hạ tầng và môi trường song hành, du khách có thể tận hưởng hành trình hiện đại, thuận tiện mà vẫn giữ trọn vẻ đẹp nguyên sơ của biển đảo.
Những chuyến xe điện Xanh SM vì thế không chỉ đơn thuần là phương tiện di chuyển, mà còn là hình ảnh cho một xu thế phát triển bền vững đang dần định hình trong ngành du lịch Việt Nam.
