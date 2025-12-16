Những đối tượng này sẽ nhận được hơn 1,16 triệu suất quà Hà Nội dự kiến tặng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
GĐXH - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, thành phố Hà Nội dự kiến tặng 1.165.878 suất quà tới các đối tượng chính sách, người có công, người hưởng lương hưu và trợ cấp xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo cùng nhiều nhóm yếu thế khác, với tổng kinh phí hơn 574,4 tỷ đồng.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 341/KH-UBND ngày 15/12/2025, quy định cụ thể việc thăm hỏi, tặng quà Tết nhằm bảo đảm mọi người dân đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm.
Theo kế hoạch, việc tặng quà phải được thực hiện đúng đối tượng, đầy đủ chế độ, kịp thời, tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý tài chính – ngân sách. Thành phố đồng thời yêu cầu huy động tối đa các nguồn lực xã hội với hình thức đa dạng, thiết thực để chăm lo tốt hơn cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.
Mức quà tặng cụ thể đối với cá nhân
2.000.000 đồng/người đối với các đối tượng như: Bà mẹ Việt Nam anh hùng; anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động thời kỳ kháng chiến; thương binh, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cao; người hoạt động cách mạng trước năm 1945; thân nhân liệt sĩ; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hằng tháng…
1.000.000 đồng/người đối với: con đẻ người nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp; đại diện thờ cúng liệt sĩ; quân nhân, công an tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
1.000.000 đồng/người đối với nữ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không hưởng trợ cấp hằng tháng.
Quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi: mức từ 700.000 đồng đến 1.500.000 đồng/người, tùy theo độ tuổi.
Tặng quà các đơn vị, cá nhân tiêu biểu
Tặng quà 73 đơn vị, mỗi suất trị giá từ 6–16 triệu đồng, gồm các trung tâm nuôi dưỡng người có công, cơ sở bảo trợ xã hội, các tổ chức hội, đơn vị tiêu biểu.
Tặng 150 suất quà cho cá nhân tiêu biểu, mỗi suất 6 triệu đồng (gồm 5 triệu đồng tiền mặt và 1 triệu đồng túi quà), dành cho lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ trí thức, gia đình chính sách, công nhân lao động, gương "người tốt, việc tốt" tiêu biểu.
500.000 đồng/người để bồi dưỡng cho cán bộ, nhân viên trực tiếp phục vụ trong dịp Tết và bổ sung tiền ăn cho các đối tượng đang được chữa trị, nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở trực thuộc Sở Nội vụ, Sở Y tế và Công an thành phố.
