Hai con trai của Hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hoài Nam: Anh học tài chính, em mê tốc độ

Khi còn đang học lớp 11 ở một trường quốc tế tại TP HCM, con trai Thu Hương thích tìm tòi, nghiên cứu, chế tạo xe đua, cải tiến tốc độ cho các loại xe hay làm thí nghiệm liên quan tới khí động học. Nam Anh theo đuổi bộ môn đua xe vào tháng 12/2024 khi nhận được thư mời từ cuộc đua Go Kart tại Trường đua Đại Nam (Bình Dương) và đoạt giải nhất. Cậu mơ ước được làm việc trong các đội đua xe thể thao thế giới.