Hai con trai của Hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hoài Nam: Anh học tài chính, em mê tốc độ
GĐXH - Hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hoài Nam tự hào về hai con trai: Nam Khánh theo học tài chính, trong khi Nam Anh đam mê thể thao tốc độ.
Nam Khánh nhà Thu Hương đã bước sang năm thứ 2 tại Northeastern University. Theo Thu Hương, con trai sẽ có 3 năm học tại Boston chuyên ngành Tài chính - Kinh Doanh và bắt đầu bước vào hành trình vừa học vừa làm. Cô tự hào vì con giống ba Nam: "Tôi nghĩ, đàn ông giỏi đầu tư, tài chính sẽ là điểm tựa tốt cho gia đình nhỏ của các con sau này".
Khi còn đang học lớp 11 ở một trường quốc tế tại TP HCM, con trai Thu Hương thích tìm tòi, nghiên cứu, chế tạo xe đua, cải tiến tốc độ cho các loại xe hay làm thí nghiệm liên quan tới khí động học. Nam Anh theo đuổi bộ môn đua xe vào tháng 12/2024 khi nhận được thư mời từ cuộc đua Go Kart tại Trường đua Đại Nam (Bình Dương) và đoạt giải nhất. Cậu mơ ước được làm việc trong các đội đua xe thể thao thế giới.
Tin sao 11/9: Đoàn Thiên Ân ngọt ngào bên Nguyễn Cao Kỳ Duyên, ca sĩ Chi Pu ngày càng gợi cảmGiải trí -
GĐXH - Đoàn Thiên Ân và Nguyễn Cao Kỳ Duyên có những trải nghiệm thú vị khi tham quan vườn lê tại Hàn Quốc, trong khi đó Chi Pu gây chú ý với nhan sắc gợi cảm.
Văn Mai Hương xúc động kể chuyện bà nội là liệt sĩ, ông nội là thương binhGiải trí -
GĐXH - Văn Mai Hương đã kể về truyền thống quân nhân của gia đình cô với niềm yêu thương và tự hào.
Hai anh em nhạc sĩ Hoài An ra mắt MV ấn tượng về Sài GònXem - nghe - đọc -
GĐXH - Ca khúc "Những Ngày Sài Gòn" của nhạc sĩ Hoài An phổ thơ Lâm Xuân Thi vừa có phiên bản MV mới, với mục tiêu đưa tác phẩm đến gần hơn với khán giả trẻ.
Khoảnh khắc Quang Minh tuổi U70 bịn rịn chia tay con trai nhỏ đi công tácGiải trí -
GĐXH - Quang Minh ở tuổi U70 vẫn có niềm vui khiến nhiều khán giả rất ghen tị. Đó là khoảnh khắc anh khoe bịn rịn chia tay con trai nhỏ khi đi công tác.
Hồng Đăng gây chú ý khi gọi Mạnh Trường là 'em gái'Giải trí -
GĐXH - Hồng Đăng gây chú ý khi gọi Mạnh Trường là 'em gái' trong bài đăng chúc sinh nhật. Hai nam diễn viên cùng bà xã có màn tương tác thú vị khiến fan thích thú.
Khánh Thi khoe sắc vóc con trai, Phan Hiển cảm thấy áp lựcGiải trí -
GĐXH - Khánh Thi chia sẻ con trai Kubi ở 11 tuổi đã lộ rõ vẻ điển trai, nam tính cùng khí chất con nhà nghệ sĩ. Trước những hình ảnh này, Phan Hiển cho biết anh cảm thấy áp lực trước con trai.
Hé lộ Đào chính là cầu thủ đội tuyển tỉnh đã giải nghệXem - nghe - đọc -
GĐXH - Sau lớp vỏ một cô gái làm nghề giao hàng, hóa ra Đào lại là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.
Sau nỗ lực giữ lại sân bóng, Minh gian nan tìm thành viên đội bóng nữ làng XuânXem - nghe - đọc -
GĐXH - Đội bóng nữ làng Xuân của Minh đã giữ được sân bóng làm nơi tập luyện và có thành viên đầu tiên là chị Tâm.
Con trai Đàm Vĩnh Hưng thân thiết với Mỹ TâmGiải trí -
GĐXH - Polo - con trai Đàm Vĩnh Hưng đã có cuộc gặp với ca sĩ Mỹ Tâm và bày tỏ tình cảm yêu mến với nữ ca sĩ xinh đẹp.
'Tổng tài' Tỉnh Bách Nhiên gây sốt màn ảnh, ít ai biết tuổi thơ nhiều biến cốThế giới showbiz -
Tỉnh Bách Nhiên đang gây chú ý với vai “tổng tài” trong "Đầu xuân tươi sáng", nhưng ít người biết nam diễn viên từng trải qua tuổi thơ thiếu thốn, sớm tự lập.