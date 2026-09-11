Hai con trai của Hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hoài Nam: Anh học tài chính, em mê tốc độ

Thứ sáu, 19:00 11/09/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hoài Nam tự hào về hai con trai: Nam Khánh theo học tài chính, trong khi Nam Anh đam mê thể thao tốc độ.

Hai con trai của Hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hoài Nam: Anh học tài chính, em mê tốc độ - Ảnh 1.Hoa khôi Thu Hương: 'Gia đình tôi không có khái niệm con riêng - con chung'

GĐXH - "Nam Thanh sống cùng mẹ ở bên Mỹ và vào những dịp đặc biệt con luôn ở bên các em. Trong tâm trí Tom Ben, anh Nam Thanh là anh cả, chúng tôi không có khái niệm con riêng - con chung...", Hoa khôi Thu Hương chia sẻ.

Hai con trai hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hòai Nam theo đuổi đam mê riêng - Ảnh 1.

Hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hoài Nam có 2 con trai Nam Khánh (tên thân mật là Tom) và Nam Anh (tên thân mật là Ben). 

Hai con trai hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hòai Nam theo đuổi đam mê riêng - Ảnh 2.

Thu Hương tự hào khi 2 con đã lớn và có hướng đi riêng của mình: "Nam Khánh thì thích kinh doanh, thích đầu tư và tài chính giống ba Nam. Còn Nam Anh thì thích nghiên cứu khoa học, thể thao tốc độ, kiên trì và sâu sắc".

Hai con trai hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hòai Nam theo đuổi đam mê riêng - Ảnh 3.

"Tôi không có con gái nên tôi vui vì con trai đều nhận được sự ảnh hưởng tích cực từ cha. Tôi nghĩ, đàn ông giỏi thể thao, đầu tư, tài chính sẽ là điểm tựa tốt cho gia đình nhỏ của các con sau này", Thu Hương chia sẻ.

Hai con trai hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hòai Nam theo đuổi đam mê riêng - Ảnh 4.
Hai con trai hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hòai Nam theo đuổi đam mê riêng - Ảnh 5.

Hai con trai hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hòai Nam theo đuổi đam mê riêng - Ảnh 6.
Hai con trai hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hòai Nam theo đuổi đam mê riêng - Ảnh 7.

Nam Khánh nhà Thu Hương đã bước sang năm thứ 2 tại Northeastern University. Theo Thu Hương, con trai sẽ có 3 năm học tại Boston chuyên ngành Tài chính - Kinh Doanh và bắt đầu bước vào hành trình vừa học vừa làm. Cô tự hào vì con giống ba Nam: "Tôi nghĩ, đàn ông giỏi đầu tư, tài chính sẽ là điểm tựa tốt cho gia đình nhỏ của các con sau này".

Hai con trai hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hòai Nam theo đuổi đam mê riêng - Ảnh 8.

Nam Anh là con trai thứ hai của doanh nhân Nguyễn Hoài Nam và Hoa khôi thể thao 1995 Nguyễn Thu Hương. Cậu vừa đỗ đại học Purdue, chuyên ngành Motorsports Engineering (kỹ thuật xe đua). Đây là một trong những đại học công lập hàng đầu tại Mỹ, nổi tiếng về các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và khoa học ứng dụng.

Hai con trai hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hòai Nam theo đuổi đam mê riêng - Ảnh 9.
Hai con trai hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hòai Nam theo đuổi đam mê riêng - Ảnh 10.
Hai con trai hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hòai Nam theo đuổi đam mê riêng - Ảnh 11.
Hai con trai hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hòai Nam theo đuổi đam mê riêng - Ảnh 12.

Khi còn đang học lớp 11 ở một trường quốc tế tại TP HCM, con trai Thu Hương thích tìm tòi, nghiên cứu, chế tạo xe đua, cải tiến tốc độ cho các loại xe hay làm thí nghiệm liên quan tới khí động học. Nam Anh theo đuổi bộ môn đua xe vào tháng 12/2024 khi nhận được thư mời từ cuộc đua Go Kart tại Trường đua Đại Nam (Bình Dương) và đoạt giải nhất. Cậu mơ ước được làm việc trong các đội đua xe thể thao thế giới.

Hai con trai hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hòai Nam theo đuổi đam mê riêng - Ảnh 13.

Năm 2024, con trai hoa khôi gia nhập BlackArts Racing - đội đua có trụ sở ở Hong Kong từng gặt hái nhiều thành công ở các giải F3, F4 khu vực châu Á - để tranh tài giải đua xe công thức 4 Đông Nam Á 2025. Cậu lọt vào top 3 chung cuộc, giành giải nhì tay đua trẻ tài năng.

Hai con trai hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hòai Nam theo đuổi đam mê riêng - Ảnh 14.

Cuối năm ngoái, con trai hoa khôi tiếp tục tham gia đấu trường F4 Formula Trophy Abu Dhabi 2025 và lọt vào top 16. Trong các chặng đường thi đấu quốc tế, người thân, bố mẹ (phải) cậu luôn bên cạnh để đồng hành, hỗ trợ tinh thần.

Hai con trai hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hòai Nam theo đuổi đam mê riêng - Ảnh 15.

Thu Hương cho biết trong ba năm qua, vợ chồng cô tập trung đầu tư cho tương lai của con. Bên cạnh lịch học tập tại trường quốc tế, hàng ngày Nam Anh dành vài tiếng luyện cùng đồng đội trên máy đua xe mô phỏng tại nhà.

Hai con trai hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hòai Nam theo đuổi đam mê riêng - Ảnh 16.

Để đảm bảo sức khỏe, thể lực cho Nam Anh, hoa khôi cho con ăn uống theo chế độ của vận động viên đua xe với chất xơ, đạm thực vật, đạm động vật và tinh bột, xen kẽ trái cây các loại cho bữa phụ nhằm bổ sung vitamin, khoáng chất. Bên cạnh đó, cậu cũng được luyện tập tăng cơ bắp cùng huấn luyện viên.

Hai con trai hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hòai Nam theo đuổi đam mê riêng - Ảnh 17.

Ngoài việc phát triển sự nghiệp thi đấu, con trai Thu Hương mong muốn đồng hành cùng FIA Việt Nam trong các chương trình xây dựng sân chơi motorsport an toàn, chuyên nghiệp cho giới trẻ.

Hai con trai hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hòai Nam theo đuổi đam mê riêng - Ảnh 18.

Theo hoa khôi, Nam Anh có tính cách giống bố, biết cách chăm sóc phụ nữ trong gia đình, quản lý công việc, suy nghĩ độc lập. "Tôi và chồng luôn trao đổi và thống nhất cách nuôi dạy con, trang bị kỹ năng tốt nhất cho Nam Anh tự tin bước vào cánh cửa đại học", Thu Hương nói.


 

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