Hoa khôi Thu Hương: 'Gia đình tôi không có khái niệm con riêng - con chung'

"Tôi gặp Nam Thanh lần đầu tiên khi con 9 tuổi..."

Những ngày qua, chị chia sẻ nhiều hình ảnh trong lễ đính hôn tại Mỹ của Nam Thanh - con trai riêng của chồng. Với riêng chị, điều gì khiến chị xúc động nhất trong ngày đặc biệt này?

- Tôi gặp Nam Thanh lần đầu tiên khi con 9 tuổi, tôi nhớ như in gương mặt hiền lành và ánh mắt trong sáng của con, lúc đó tôi nghĩ dù người lớn có thế nào thì con trẻ phải luôn được cảm giác yêu thương cùng sự hậu thuẫn. Vì vậy khi Nam Thanh cùng mẹ định cư bên Mỹ gia đình tôi vẫn luôn giữ liên hệ với nhau để con thấy sự đồng hành của ba trên mọi hành trình.

Lúc Nam Thanh lần đầu tiên về chơi với gia đình của ba, lúc đó con 11 tuổi và em Tom được 1 tuổi, chúng tôi đã rất hồi hộp xem sự hoà hợp của con với Tom và tôi như thế nào. Cậu bé bước vào nhà khoanh tay chào ông bà, ba và cô rồi lấy ngay hộp quà từ trong ba lô ra nói: "Mẹ con tặng cô" - cử chỉ ấy khiến cả nhà vỡ oà hạnh phúc bởi con chính là sợi dây tình cảm gắn kết hai gia đình lớn với nhau.

Từ đó tới nay đã gần 20 năm chúng tôi luôn ở bên nhau những dịp đặc biệt. Tôi coi Nam Thanh như một người con lớn của gia đình và Tom Ben rất ngưỡng mộ, yêu quý anh. Tôi thấy gia đình mình thật may mắn vì thật sự hạnh phúc khi tất cả đều yêu thương gắn bó với nhau.

Vợ chồng Thu Hương cùng hai con trai Nam Anh (bìa trái) và Nam Khánh (bìa phải) dự lễ đính hôn của Nam Thanh - con riêng doanh nhân Nguyễn Hoài Nam.

Sau lễ đính hôn của con trai, chị chia sẻ ông xã sắp được lên chức bố chồng nên càng ngày càng gương mẫu. Cụ thể, trong mắt chị, ông xã chị đã thay đổi, gương mẫu thế nào?

- Tôi viết cho vui vậy thôi chứ thực sự anh Nam là người chồng và người cha tuyệt vời. Anh luôn hết mình vì gia đình, các con có được sự định hướng, sự đầu tư rất tâm huyết từ anh. Mới đây trong lễ đính hôn của Nam Thanh & Allie, anh nói rằng lần đầu tiên nghe Allie gọi anh là "bố chồng" anh vừa bất ngờ lại vừa xúc động vì từ nay anh có thêm vai trò mới đó là "Bố chồng" và có thêm một người con nữa trong gia đình.

"Nếu chị Tần không phải vợ cũ của chồng tôi, có cơ hội gặp chúng tôi cũng sẽ thân thiết"

Có chi tiết khá đặc biệt được chị chia sẻ trong lễ đính hôn đó là hình ảnh cô dâu chụp cùng ba người mẹ và chú rể Nam Thanh chụp cùng ba người bố. Đằng sau hai bức ảnh ấy chắc hẳn là cả một câu chuyện xúc động!?

- Chúng tôi coi trọng giá trị gia đình, ở đó cha mẹ là tấm gương, là nền tảng và là người bạn lớn của các con trong từng giai đoạn của cuộc đời.

Nam Thanh may mắn khi vừa có ba yêu thương, dạy bảo, vừa có ba dượng giúp đỡ đồng hành khi con sống, học tập tại Mỹ. Và giờ đây khi lập gia đình con lại có thêm người ba vợ làm hậu thuẫn khi bắt đầu xây dựng tổ ấm của mình. Tôi nghĩ Nam Thanh sẽ học hỏi được nhiều từ 3 người cha của mình khi con bắt đầu vai trò mới đó là làm chủ một gia đình.

Với Allie cô dâu cả của gia đình đem đến cho chúng tôi thêm nguồn năng lượng mới. Ba người mẹ với kinh nghiệm sống cùng khả năng của mình sẽ đồng hành và hỗ trợ con khi cần thiết trong vai trò mới.

Hai bức ảnh đặc biệt trong lễ đính hôn ở Mỹ: Chú rể Nam Thanh chụp chung với 3 người bố, cô dâu Allie cùng 3 người mẹ.

Để những người lớn với những vai trò và mối quan hệ khác nhau cùng hiện diện, vui vẻ trong ngày quan trọng của các con như thế là điều không dễ dàng. Theo chị, điều gì quan trọng để xây dựng và giữ các mối quan hệ đặc biệt đó?

- Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là sự chân thành, tin tưởng, yêu thương thật lòng. Tôi nghĩ vợ chồng, con cái, anh chị em đều là nhân duyên trời định, không dễ gì có được, nên dù không còn là vợ chồng thì mãi là người thân, cùng giúp đỡ nhau để chăm sóc dạy dỗ các con thành người tốt, có ích cho xã hội.

Chính vì suy nghĩ ấy mà chúng tôi xây dựng được văn hoá gia đình lớn nhỏ đều rất hạnh phúc, hoà thuận khi có hội ở bên nhau, chăm sóc nhau thật lòng khi có cơ hội. Các con thấy cách cư xử của người lớn với nhau và học từ gia đình sự gắn bó, yêu thương, chân thành, tử tế.

Nhiều năm trước, chị từng chia sẻ thân thiết với vợ cũ của chồng, mẹ đẻ của Nam Thanh. Đến hiện tại, người hâm mộ vẫn rất tò mò 2 người thân thiết đến mức nào? Vì sao chị làm được điều đó?

Tôi nghĩ ngay cả chị Tần mẹ của Nam Thanh nếu không phải là vợ cũ của chồng tôi, nếu tôi có cơ hội gặp chị ở ngoài xã hội thì chắc rằng chúng tôi cũng sẽ thân thiết với nhau. Chị đẹp và có học thức lại nhân hậu nên hai chị em hợp nhau ngay từ những ngày đầu tiên gặp gỡ. Chúng tôi trò chuyện như những người phụ nữ trưởng thành, nhìn nhận về hôn nhân rất văn minh vì tất cả đều hướng tới một giá trị quan trọng nhất đó là "phải sống cuộc đời hạnh phúc".

Hai người lấy nhau khi còn quá trẻ, không hợp với nhau nên khi chia tay mỗi người đều tìm được cho mình hạnh phúc mới nhưng vẫn trân trọng nhau và cùng hỗ trợ con khi cần thiết.

Thu Hương chia sẻ về mối quan hệ với mẹ của Nam Thanh: "Chị đẹp và có học thức lại nhân hậu nên hai chị em hợp nhau ngay từ những ngày đầu tiên gặp gỡ".

"Gia đình tôi không có khái niệm con riêng - con chung"

Sau này khi gia đình có thêm Nam Khánh và Nam Anh, vợ chồng chị đã làm gì để giữa các con không tồn tại khoảng cách từ câu chuyện "con riêng – con chung"?

- Nam Thanh sống cùng mẹ ở bên Mỹ và vào những dịp đặc biệt con luôn ở bên các em. Trong tâm trí Tom Ben anh Nam Thanh là anh cả, chúng tôi không có khái niệm con riêng và con chung vì ngay từ đầu văn hoá gia đình lớn đã được xây dựng, các con luôn cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ dành cho tất cả.

Nam Thanh ảnh hưởng thế nào đến 2 em trai: Nam Khánh và Nam Anh? Điều gì ở mỗi người con khiến, chị tự hào nhất?

- Nam Thanh học từ nhỏ bên Mỹ lại lớn hơn 2 em cả 10-12 năm nên anh là người dẫn đường tuyệt vời cho 2 em trên hành trình học tập tại Mỹ.

Ba anh em thân thiết với nhau từ nhỏ, anh Nam Thanh khi Tom Ben còn bé hay tranh đồ chơi của nhau thì anh đứng ra làm trọng tài, lớn hơn chút anh lại nhắc Tom phải giảm cân, khi các em chọn trường vào Đại học anh đóng vai trò tư vấn, phản biện. Khi Ben đi đua xe F4 ở Abu Dhabi anh Nam Thanh và chị Allie đã có mặt để động viên.

Mỗi bạn phát triển một con đường riêng rất hợp với khả năng thiên phú của chính mình: Nam Thanh thể hiện bản thân là một nhà quản lý giỏi, điềm đạm và chững chạc rất giống mẹ. Nam Khánh thì thích kinh doanh, thích đầu tư và tài chính giống ba Nam. Còn Nam Anh thì thích nghiên cứu khoa học, thể thao tốc độ, kiên trì và sâu sắc.

Chúng tôi tự hào vì đã đào tạo các con đúng hướng và tin rằng các con sẽ tự xây dựng được sự nghiệp của chính mình.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Hoa khôi Thu Hương - doanh nhân Nguyễn Hoài Nam.

Thu Hương U50: "Tôi đang làm nghiên cứu sinh bằng Tiến sĩ thứ 2"

Mẹ là Hoa khôi, từng tham gia showbiz với vai trò diễn viên, MC... nhưng các con lại đam mê thể thao, tài chính. Chị có tiếc không? Có vẻ như ông xã ảnh hưởng khá nhiều đến các con?

- Tôi không có con gái nên tôi vui vì con trai đều nhận được sự ảnh hưởng tích cực từ cha. Tôi nghĩ, đàn ông giỏi thể thao, đầu tư, tài chính sẽ là điểm tựa tốt cho gia đình nhỏ của các con sau này.

Đến hiện tại nhiều người ngưỡng mộ cuộc sống tuổi U50 như "nữ hoàng" của chị: Biệt thự 200 tỷ, sự nghiệp độc lập, chồng yêu chiều, các con khôn lớn... Cá nhân chị còn cảm thấy mình thiếu điều gì nữa không?

- Tôi luôn biết ơn cuộc sống hiện nay mỗi ngày, cảm ơn sự đồng hành của chồng, con trong hành trình cùng nhau xây dựng một gia đình ấm áp, hạnh phúc và viên mãn.

Hiện tại, các con đi học Đại học là hai vợ chồng quay lại thời như thuở ban đầu, lại được cùng chồng đi khắp thế gian, nhưng ở cấp độ cao hơn gồm: tuổi nhiều hơn, độ hóng cao hơn vì bớt lo lắng cho tương lai hơn và chấp nhận sự khác biệt nhau cũng nhiều hơn.

Càng ở với nhau lâu càng nhận ra rằng có bao nhiêu con thì cuối cùng chúng cũng bay đi khắp nơi, chỉ có vợ chồng là đồng hành với nhau trên mọi hành trình vì vậy chăm sóc nhau thật kỹ để còn có người chơi với mình tới già.

Mọi thứ đều ổn định, chị có dự định trở lại với nghệ thuật không, ví dụ như phim điện ảnh chẳng hạn?

Tôi sẽ không có thời gian quay lại với nghệ thuật vì hiện nay niềm đam mê của tôi lại ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học về sức khỏe - dinh dưỡng - trẻ hoá tuổi sinh học. Tôi đang làm nghiên cứu sinh bằng Tiến sĩ thứ 2 về lĩnh vực y sinh và sức khỏe cộng đồng.

Tôi nghĩ khi gia đình đã viên mãn, giờ là lúc tôi có thể tiếp tục niềm đam mê học thuật và đóng góp cho xã hội bằng kiến thức về lối sống để có một cộng đồng khoẻ đẹp từ gốc.

Cảm ơn chia sẻ của chị!