Con gái Hà Kiều Anh làm thiện nguyện với mẹ, nhan sắc và thần thái gây ngỡ ngàng

Thứ sáu, 19:00 03/10/2025 | Giải trí
GĐXH - Hoa hậu Hà Kiều Anh vừa có chuyến thiện nguyện cùng con gái Viann. Ngoài nghĩa cử ý nghĩa này, công chúng còn dành nhiều lời khen ngợi cho thần thái của ái nữ nhà hoa hậu.

Con gái Hoa hậu Hà Kiều Anh làm thiện nguyện , nhan sắc gây ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Hà Kiều Anh vừa chia sẻ những hình ảnh về việc làm ý nghĩa của con gái Viann tới dành cho các bạn nhỏ trong chuyến thiện nguyện vừa qua. Ái nữ nhà hoa hậu ăn vận giản dị, đồng điệu cùng mẹ, tóc tết hai bên vô cùng duyên dáng. Thần thái rạng rỡ của hai mẹ con cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. "Có những điều giản dị nhưng mang sức mạnh thay đổi cả một cuộc đời - Đó là tri thức và tình yêu thương" - Hoa hậu Hà Kiều Anh mở đầu bài viết.

Con gái Hoa hậu Hà Kiều Anh làm thiện nguyện , nhan sắc gây ngỡ ngàng - Ảnh 2.

Theo chia sẻ đầy xúc động của Hà Kiều Anh, trong chuyến đi thiện nguyện cùng con gái Viann, Hà Kiều Anh càng thấm thía hơn ý nghĩa của việc trao cho các em nhỏ cơ hội học tập. Bởi đây không chỉ là một món quà hay một cuốn sách mà còn là một ngọn lửa thắp sáng ước mơ. Mỗi ánh mắt trong veo, mỗi nụ cười hồn nhiên của các em là lời nhắc nhở rằng giáo dục chính là hành trang lớn nhất mà chúng ta có thể trao gửi.

Con gái Hoa hậu Hà Kiều Anh làm thiện nguyện , nhan sắc gây ngỡ ngàng - Ảnh 3.

Hà Kiều Anh tin rằng khi một em nhỏ được nâng bước thì cả một tương lai cũng được đổi thay. Ước mong tình yêu thương và tri thức sẽ mãi được lan tỏa để mọi đứa trẻ đều có cơ hội viết nên câu chuyện của riêng mình bằng niềm tin và những giấc mơ thật đẹp.

Con gái Hoa hậu Hà Kiều Anh làm thiện nguyện , nhan sắc gây ngỡ ngàng - Ảnh 4.

Được biết, hoạt động thiện nguyện của Hà Kiều Anh và con gái nhân dịp Ngày khuyến học Việt Nam (2/10). Hoa hậu Hà Kiều Anh cùng con gái Viann tới thăm hỏi, tặng quà, động viên các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Con gái Hoa hậu Hà Kiều Anh làm thiện nguyện , nhan sắc gây ngỡ ngàng - Ảnh 5.

Hành động ý nghĩa của hai mẹ con Hoa hậu Hà Kiều Anh được nhiều bạn bè, người thân và người yêu mến cô khen ngợi. Bởi không chỉ giúp đỡ, động viên tới các em nhỏ khác mà thông qua chuyến thiện nguyện cũng là dịp để cả hai mẹ con Hà Kiều Anh cũng như những người khác luôn trân trọng tri thức và thắp sáng ước mơ trong cuộc sống.

Con gái Hoa hậu Hà Kiều Anh làm thiện nguyện , nhan sắc gây ngỡ ngàng - Ảnh 6.

Ngoài hành động ý nghĩa, cộng đồng mạng cũng đặc biệt quan tâm tới thần thái bé Viann, cô bé được khen ngày càng duyên dáng.

Con gái Hoa hậu Hà Kiều Anh làm thiện nguyện , nhan sắc gây ngỡ ngàng - Ảnh 7.

Nổi tiếng xinh đẹp từ nhỏ, càng lớn, con gái Viann của hoa hậu Hà Kiều Anh càng được chú ý về nhan sắc. Dù mới 10 tuổi, bé đã ra dáng thiếu nữ, vóc dáng mảnh mai. Nhiều người nhận xét bé Viann càng lớn càng xinh xắn, tương lai thành "hoa hậu" hay mỹ nhân của showbiz.

Con gái Hoa hậu Hà Kiều Anh làm thiện nguyện , nhan sắc gây ngỡ ngàng - Ảnh 8.

Hà Kiều Anh mong muốn con phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ, nên cho con học nghệ thuật, thể thao. Được mẹ cho làm quen với ống kính từ nhỏ, Viann luôn dạn dĩ, biết làm duyên khi chụp hình.

(Ảnh: FB nhân vật)

Con gái Hoa hậu Hà Kiều Anh làm thiện nguyện , nhan sắc gây ngỡ ngàng - Ảnh 10.Ca sĩ Ngọc Sơn bỏ nhậu nhẹt từ khi ăn chay, tuổi U60 có cuộc sống ra sao?

GĐXH - Ca sĩ Ngọc Sơn - "ông hoàng nhạc sến" tuổi U60 dù độc thân vẫn luôn sống khỏe mạnh, giọng hát ổn định và tích cực biểu diễn nhờ chăm chỉ tập luyện và ăn chay trường.

Con gái Hoa hậu Hà Kiều Anh làm thiện nguyện , nhan sắc gây ngỡ ngàng - Ảnh 11.Hiền Thục ăn chay trường gián đoạn từ nhiều năm nay, tuổi U50 nhan sắc như gái đôi mươi

GĐXH - Ca sĩ Hiền Thục từng chia sẻ, một trong những bí quyết giúp cô có cân nặng lý tưởng cùng vẻ ngoài tươi sáng đó là do đã ăn chay nhiều năm qua.

Thanh Hà
Tòa soạn Quảng cáo
Top