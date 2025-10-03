Con gái Hà Kiều Anh làm thiện nguyện với mẹ, nhan sắc và thần thái gây ngỡ ngàng

Theo chia sẻ đầy xúc động của Hà Kiều Anh, trong chuyến đi thiện nguyện cùng con gái Viann, Hà Kiều Anh càng thấm thía hơn ý nghĩa của việc trao cho các em nhỏ cơ hội học tập. Bởi đây không chỉ là một món quà hay một cuốn sách mà còn là một ngọn lửa thắp sáng ước mơ. Mỗi ánh mắt trong veo, mỗi nụ cười hồn nhiên của các em là lời nhắc nhở rằng giáo dục chính là hành trang lớn nhất mà chúng ta có thể trao gửi.