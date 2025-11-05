Vẻ ngoài sexy của nữ diễn Việt vừa lọt top 'Những nhà lãnh đạo tiên phong U35 khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025'

Năm 2017, Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục kết hợp với Ngô Thanh Vân trong dự án phim điện ảnh "Cô Ba Sài Gòn". Trong phim, Lan Ngọc hóa thân vào Như Ý - cô con gái cá tính và có phần ngỗ ngược của bà chủ tiệm áo dài nổi tiếng nhất Sài Gòn những năm 70. Tiếp đó cô còn góp mặt các dự án phim điện ảnh như: Gái già lắm chiêu phần 2, 3, 5, Cua lại vợ bầu, 1990. Ở mảng truyền hình, cô cũng góp mặt trong các phim: Vừa đi vừa khóc, Mối tình đầu của tôi...