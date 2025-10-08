Con gái Hồng Đăng gây chú ý

Hồng Đăng tái xuất VTV, phản ứng của khán giả thế nào? GĐXH - Hồng Đăng được cho là sắp tái xuất màn ảnh nhỏ sau 3 năm vướng ồn ào ở Tây Ban Nha, khán giả tranh cãi trái chiều.

Nhân dịp sinh nhật Hồng Đăng, Nhím - con gái đầu lòng của nam diễn viên đã gây chú ý khi viết một bức thư dài, thể hiện những tâm tư sâu sắc dành cho bố. Bức thư này không chỉ thể hiện tình cảm gia đình mà còn thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hồng Đăng đã không ngần ngại "khoe" nội dung bức thư hạnh phúc này trên trang cá nhân của mình.

Trong thư, Nhím bày tỏ sự biết ơn vì có bố luôn đồng hành cũng gia đình những năm tháng qua. Nhím cũng cho biết rất thương bố khi chứng kiến những gì bố đã phải trải qua. Cô bé bày tỏ tình cảm với bố và mong muốn luôn giữ được hạnh phúc của cả gia đình như những gì đã có. Nhận được thư của con gái, Hồng Đăng viết: "Yên tâm nhé con gái".

Hồng Đăng hạnh phúc "khoe" bức thư tay con gái lớn viết nhân dịp sinh nhật bố.

Nhím - con gái diễn viên Hồng Đăng được biết đến với vẻ đáng yêu, lém lỉnh trong "Bố ơi mình đi đâu thế" (2015). Sau gần một thập kỷ kể từ khi rời sóng truyền hình, Nhím hiện đang là học sinh THCS tại Hà Nội. Ở tuổi 14, cô bé trổ mã, gương mặt thanh tú, chiều cao vượt trội và gu thời trang nhẹ nhàng, hiện đại.

Ngay dưới bài đăng, Anh Đào - bà xã nam diễn viên cũng để lại bình luận bày tỏ sự tự hào về cô con gái của mình. Được biết, ái nữ nhà Hồng Đăng hiện tại 14 tuổi, đã bước vào độ tuổi dậy thì. Trong những hình ảnh được vợ chồng Hồng Đăng chia sẻ, nhiều người không khỏi ngạc nhiên trước visual xinh như hoa hậu của Nhím.

Không chỉ xinh đẹp, sống tình cảm mà ái nữ của Hồng Đăng còn học rất giỏi. Theo chia sẻ từ gia đình, Nhím là một học sinh năng động, chăm chỉ, từng tham gia đội tuyển Văn thành phố và đạt huy chương vàng tại Đại hội thể thao của trường.

Về phía Hồng Đăng, sau thời gian vắng bóng truyền hình do ồn ào ở Tây Ban Nha, được biết, sắp tới anh sẽ tái xuất phim "giờ vàng VTV" trong một dự án của đạo diễn Bùi Tiến Huy. Những hình ảnh hậu trường được rò rỉ, phim có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc như: Thanh Sơn, Hoàng Hà, NSƯT Quách Thu Phương cùng một số diễn viên trẻ. Trong đó, Thanh Sơn và Hoàng Hà được cho là cặp đôi đảm nhận vai chính. Tuy nhiên, vai trò cụ thể của Hồng Đăng hiện vẫn được giữ kín.

Gia đình nhỏ của Hồng Đăng - Anh Đào.



