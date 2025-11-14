Mới nhất
Nhan sắc khi chơi gameshow truyển hình của Chi Pu

Thứ sáu, 10:30 14/11/2025 | Thời trang
GĐXH - Chi Pu mang đến hình ảnh đời thường trong gameshow Sao nhập ngũ, khác xa với hình ảnh lộng lẫy khi đi sự kiện.

Lộ khoảnh khắc hiếm hoi của Chi Pu - Hương Giang tươi cười khi giành chiến thắng trong "Sao nhập ngũ"Lộ khoảnh khắc hiếm hoi của Chi Pu - Hương Giang tươi cười khi giành chiến thắng trong 'Sao nhập ngũ'

GĐXH - Chi Pu - Hương Giang đã giành chiến thắng trong phần thi "Hội thao đẩy thùng" của "Sao nhập ngũ". Cả 2 đều vui vẻ phấn khích trước sự nỗ lực của bản thân.

Chi Pu trong gameshow "Sao nhập ngũ" chỉ makeup giản dị. Đặc biệt, trong tập gameshow gần nhất, cô khiến khán giả khá chú ý khi để lộ dáng ngồi lúc giải lao. Theo đó, khác xa với hình ảnh chỉn chu thẳng lưng, tạo dáng ở sự kiện, dáng ngồi tại "Sao nhập ngũ" của cô có phần thoải mái khiến vóc dáng và gương mặt bị "cứng tuổi".

Nhan sắc thật khi chơi gameshow truyển hình của Chi Pu - Ảnh 3.

Nếu trên gameshow truyền hình, Chi Pu có vẻ ngoài mộc mạc thì ở các sự kiện cô luôn xuất hiện với những bộ cánh sang chảnh và gợi cảm.

Nhan sắc thật khi chơi gameshow truyển hình của Chi Pu - Ảnh 4.

Chi Pu diện váy tối màu chất liệu ren phá cách vừa cá tính mà vẫn sexy.

Hay khi đi chơi cùng bạn bè, Chi Pu mix phong cách thoải mái.

Nhan sắc thật khi chơi gameshow truyển hình của Chi Pu - Ảnh 6.

Có lúc cô nền nã với váy đen liền thân cùng gương mặt được makeup sắc nét.

Nhan sắc thật khi chơi gameshow truyển hình của Chi Pu - Ảnh 7.

Đời thực, Chi Pu lựa chọn trang phục bó sát vừa gợi cảm mà vẫn thanh lịch. Với mái tóc hồng cùng lối trang điểm sắc nét khiến khí chất Chi Pu ngày càng sang.

Nhan sắc thật khi chơi gameshow truyển hình của Chi Pu - Ảnh 8.

Chi Pu có lúc lại đằm thắm, quyến rũ với váy hoa khoe đường cong mượt mà.

Nhan sắc thật khi chơi gameshow truyển hình của Chi Pu - Ảnh 9.

Mỗi lần xuất hiện trong các sự kiện, Chi Pu tỏa sáng khi chọn đồ phù hợp với vóc dáng và makeup hoàn hảo.

Nhan sắc thật khi chơi gameshow truyển hình của Chi Pu - Ảnh 10.

Không chỉ sexy, Chi Pu còn phá cách và thử nghiệp với những bộ cánh cá tính.

Nhan sắc thật khi chơi gameshow truyển hình của Chi Pu - Ảnh 11.

Chính việc chịu khó thay đổi gu thời trang ăn mặc một cách đa dạng nên Chi Pu luôn đẹp trong mắt người hâm mộ.

Ảnh: FBNV

Chi Pu nổi bật với gu thời trang từ Việt Nam đến thảm đỏ quốc tếChi Pu nổi bật với gu thời trang từ Việt Nam đến thảm đỏ quốc tế

GĐXH - Chi Pu luôn ghi dấu bằng gu thời trang hợp xu hướng và phong thái tự tin, dù trên sân khấu, thảm đỏ hay trong đời thường.



Cùng chuyên mục

Chi tiết đôi giày bệt tinh tế trong đám cưới của 2 nàng hoa hậu họ Đỗ

Chi tiết đôi giày bệt tinh tế trong đám cưới của 2 nàng hoa hậu họ Đỗ

Thời trang - 2 ngày trước

GĐXH - Đỗ Thị Hà và Đỗ Mỹ Linh là 2 hoa hậu lấy chồng hào môn đều sử dụng giày bệt trong hôn lễ để chiều cao không quá chênh lệch với chồng.

Vẻ đẹp sexy của cô dâu tháng 11 'ma nữ Thái Lan' Mai Davika

Vẻ đẹp sexy của cô dâu tháng 11 'ma nữ Thái Lan' Mai Davika

Thời trang - 2 ngày trước

GĐXH - Mai Davika - cô dâu tháng 11 gây thương nhớ với sắc vóc không chỉ xinh đẹp mà vô cùng sexy. Mới đây, người đẹp làm đám cưới ở tuổi 33 khiến khán giả rất quan tâm.

Hồng Diễm - mỹ nhân phim 'Lằn ranh', nhan sắc đời thực khác trên phim ra sao?

Hồng Diễm - mỹ nhân phim 'Lằn ranh', nhan sắc đời thực khác trên phim ra sao?

Thời trang - 3 ngày trước

GĐXH - Hồng Diễm tiếp tục tái xuất màn ảnh qua vai Thu trong phim "Lằn ranh". Trên phim, hình ảnh của cô trưởng thành hơn các phim trước nhưng bên ngoài, người đẹp lại "hack tuổi" với gu thời trang cực chất.

Bộ sưu tập áo dài 'Tím trong tim Huế' của NTK Đức Hùng - Hành trình từ Cố đô ra thế giới

Bộ sưu tập áo dài 'Tím trong tim Huế' của NTK Đức Hùng - Hành trình từ Cố đô ra thế giới

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Bộ sưu tập áo dài "Tím Trong Tim Huế" là lời tri ân Huế của NTK Đức Hùng, kết nối di sản Việt với thế giới qua tà áo dài.

Không thể nhận ra 'bà mẹ nhí' Angela Phương Trinh xinh đẹp ngày nào

Không thể nhận ra 'bà mẹ nhí' Angela Phương Trinh xinh đẹp ngày nào

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Angela Phương Trinh được yêu mến bởi nhan sắc xinh đẹp từ nhỏ, cô còn được coi là thí sinh có tiềm năng khi dự thi Hoa hậu Việt Nam. Tuy nhiên, theo thời gian nhan sắc lẫn ngoại hình người đẹp giờ đây khiến khán giả bị sốc.

Vẻ ngoài sexy của nữ diễn viên Việt vừa lọt top 'Những nhà lãnh đạo tiên phong U35 khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025'

Vẻ ngoài sexy của nữ diễn viên Việt vừa lọt top 'Những nhà lãnh đạo tiên phong U35 khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025'

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Ninh Dương Lan Ngọc cùng với Chi Pu mới đây đã lọt vào top danh sách 'Những nhà lãnh đạo tiên phong U35 khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025'. Ngoài tài năng diễn xuất, sức ảnh hưởng trong công chúng, cô còn có nhan sắc rất xinh đẹp.

Con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vừa công khai sắp kết hôn có sắc vóc gợi cảm ra sao?

Con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vừa công khai sắp kết hôn có sắc vóc gợi cảm ra sao?

Thời trang - 2 tuần trước

GĐXH - Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đã công khai ảnh cưới khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Ngoài đời, Tiên Nguyễn gây chú ý với sắc vóc gợi cảm, sành điệu.

Vẻ đẹp ấn tượng của siêu mẫu Victoria's Secret vừa công khai yêu thiếu gia xứ Hương Cảng (Trung Quốc)

Vẻ đẹp ấn tượng của siêu mẫu Victoria's Secret vừa công khai yêu thiếu gia xứ Hương Cảng (Trung Quốc)

Thời trang - 2 tuần trước

GĐXH - Thiếu gia, tài tử Hong Kong (Trung Quốc) - Trần Vỹ Đình mới đây đã công khai có con với siêu mẫu Victoria's Secret - Hà Tuệ. Thông tin này đã khiến Cnet phấn khích và tò mò thân thế lẫn nhan sắc của chân dài đình đám này.

Gam mầu trầm ấm 'lên ngôi' xu hướng thời trang Thu Đông 2025

Gam mầu trầm ấm 'lên ngôi' xu hướng thời trang Thu Đông 2025

Thời trang - 2 tuần trước

GĐXH - Mùa lạnh năm nay là thời điểm lý tưởng để phô diễn phong cách thời trang Thu Đông qua trang phục tinh tế, nhấn mạnh vào gam trầm và chất liệu dày dặn.

Siêu mẫu Lan Khuê tỏa sáng với trang sức tiền tỷ tại sự kiện nghệ thuật

Siêu mẫu Lan Khuê tỏa sáng với trang sức tiền tỷ tại sự kiện nghệ thuật

Thời trang - 2 tuần trước

GĐXH - Mới đây, khi tham gia tham dự triển lãm nghệ thuật Nghệ Thuật Khởi Trao Hưng Vượng, siêu mẫu Lan Khuê thu hút mọi ánh nhìn với diện mạo lộng lẫy và thần thái cuốn hút.

Gam mầu trầm ấm 'lên ngôi' xu hướng thời trang Thu Đông 2025

Gam mầu trầm ấm 'lên ngôi' xu hướng thời trang Thu Đông 2025

Thời trang

GĐXH - Mùa lạnh năm nay là thời điểm lý tưởng để phô diễn phong cách thời trang Thu Đông qua trang phục tinh tế, nhấn mạnh vào gam trầm và chất liệu dày dặn.

Không thể nhận ra 'bà mẹ nhí' Angela Phương Trinh xinh đẹp ngày nào

Không thể nhận ra 'bà mẹ nhí' Angela Phương Trinh xinh đẹp ngày nào

Thời trang
Chi tiết đôi giày bệt tinh tế trong đám cưới của 2 nàng hoa hậu họ Đỗ

Chi tiết đôi giày bệt tinh tế trong đám cưới của 2 nàng hoa hậu họ Đỗ

Thời trang
Hồng Diễm - mỹ nhân phim 'Lằn ranh', nhan sắc đời thực khác trên phim ra sao?

Hồng Diễm - mỹ nhân phim 'Lằn ranh', nhan sắc đời thực khác trên phim ra sao?

Thời trang
Con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vừa công khai sắp kết hôn có sắc vóc gợi cảm ra sao?

Con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vừa công khai sắp kết hôn có sắc vóc gợi cảm ra sao?

Thời trang

