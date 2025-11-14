Nhan sắc khi chơi gameshow truyển hình của Chi Pu

Chi Pu trong gameshow "Sao nhập ngũ" chỉ makeup giản dị. Đặc biệt, trong tập gameshow gần nhất, cô khiến khán giả khá chú ý khi để lộ dáng ngồi lúc giải lao. Theo đó, khác xa với hình ảnh chỉn chu thẳng lưng, tạo dáng ở sự kiện, dáng ngồi tại "Sao nhập ngũ" của cô có phần thoải mái khiến vóc dáng và gương mặt bị "cứng tuổi".