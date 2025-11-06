Bộ sưu tập áo dài 'Tím trong tim Huế' của NTK Đức Hùng - Hành trình từ Cố đô ra thế giới

Từ cảm hứng về một vùng đất cổ kính và trầm mặc, nơi văn hoá, nghệ thuật và tâm hồn Việt giao hòa trong từng hơi thở, NTK Đức Hùng mang đến bộ sưu tập mới mang tên "Tím trong tim Huế" - một câu chuyện thời trang được kể bằng ngôn ngữ của tà áo dài, bằng màu sắc của ký ức, và bằng tình yêu với di sản Việt Nam.



Lần đầu tiên, NTK Đức Hùng dành trọn một bộ sưu tập để "kể" về Huế bằng ngôn ngữ thời trang. Cảm xúc trong anh vẫn nguyên vẹn như những ngày đầu đặt chân đến Cố đô: xúc động, bâng khuâng và đầy thương nhớ. Huế đến với ông không ồn ào, không vội vã - mà len lỏi, thấm dần, nhẹ như sương sớm trên cầu Tràng Tiền, sâu như tiếng chuông chùa Thiên Mụ bảng lảng bên dòng sông Hương.

Bộ sưu tập "Tím Trong Tim Huế" được thể hiện bởi Top 4 người mẫu đăng quang Vietnam’s Next Top Model: Quán quân Lại Mai Hoa và 3 Á quân Giang Phùng, Vũ Mỹ Ngân, Bảo Ngọc. Mỗi người mẫu khoác lên mình những thiết kế trong gam tím Huế trầm ấm, sang trọng, một hình ảnh khác đầy cuốn hút của tà áo dài, vừa thể hiện được nét truyền thống tao nhã của mảnh đất Cố đô cũng như sự khác biệt, đặc sắc của bộ sưu tập này.

Huế - nơi sắc tím trở thành biểu tượng văn hóa được tái hiện và tỏa sáng qua các mẫu thiết kế của Đức Hùng.

"Tôi đã đến Huế nhiều lần, và mỗi lần đều mang về một cảm xúc khác nhau. Nhưng điều khiến tôi day dứt, khiến tôi muốn nói thay bằng ngôn ngữ của thời trang, chính là sắc tím - màu của Huế, màu của một vùng đất đậm sâu bản sắc" - Nhà thiết kế Đức Hùng chia sẻ.

Cũng theo NTK Đức Hùng, trong dải đất hình chữ S, không có tỉnh thành nào được đặt tên cho một màu sắc, chỉ có "tím Huế". Đó là sắc tím của những buổi chiều sông Hương, của tà áo dài nữ sinh Đồng Khánh, của hoa sim, hoa bằng lăng, và của ánh nắng tím nhạt tan vào tiếng chuông chùa Thiên Mụ. Một sắc tím vừa dịu dàng, vừa kiêu sa, vừa trầm mặc, nhưng luôn khiến trái tim người ta khẽ rung.

Từ thời triều Nguyễn, màu tím đã được sử dụng trong trang phục hoàng cung, biểu trưng cho sự quý phái, đức hạnh, lòng thủy chung và tinh thần thanh tao.

"Tím trong tim Huế" - Sự hòa quyện giữa truyền thống và đương đại.

Đức Hùng xem đây là hành trình tìm về di sản - nơi sắc tím trở thành cầu nối giữa quá khứ cung đình và hơi thở hiện đại. Trên nền tà áo dài Việt Nam - biểu tượng của sự mềm mại, thanh khiết và duyên dáng, anh lựa chọn khai thác những chất liệu truyền thống như lụa, nhung, gấm, taffta, lưới- mỗi loại chất liệu được xử lý tinh tế để thể hiện những sắc độ khác nhau của màu tím.



Nhung mang lại sự đằm thắm, sang trọng; lụa gợi nên nét mềm mại, bay bổng; gấm và taffta tạo điểm nhấn quý phái, kiêu kỳ - như chính những tầng lớp văn hóa được dệt nên từ quá khứ cố đô.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của lưới phá cách tạo nên những khoảng thở đương đại, gợi cảm hứng giao thoa giữa vẻ đẹp kín đáo, e lệ của Huế và nét phóng khoáng, cởi mở của thế hệ hôm nay. Những chi tiết đắp vải, kết hoa, đính cườm tinh xảo được xử lý thủ công tỉ mỉ, như những điểm nhấn lấp lánh trên nền tím Huế trầm - gợi hình ảnh sương lam bảng lảng trên Ngự Bình, ánh nắng loang trên dòng Hương Giang, hay sắc hoàng cung phản chiếu nơi mái ngói rêu phong.

Hành trình tìm về di sản - nơi sắc tím trở thành cầu nối giữa quá khứ cung đình và hơi thở hiện đại qua thiết kế của Đức Hùng.

Mỗi hạt cườm, mỗi đường kim - như một nhịp thở của Huế: kiên nhẫn, sâu sắc, nhẹ mà thấm, phản ánh tâm tính người Cố đô - thanh lịch, tinh tế, yêu cái đẹp.

Các thiết kế không bó buộc trong khuôn phép truyền thống, mà được chấm phá bằng phom dáng hiện đại, chi tiết tinh xảo và kỹ thuật xử lý chất liệu khác biệt, để mỗi tà áo trở thành một tác phẩm giao thoa giữa di sản và thời đại.

Bộ sưu tập hội tụ sắc thái của bốn mùa - xuân, hạ, thu, đông - trong từng lớp chất liệu và ánh sắc tím, như nhịp luân chuyển bất tận của thời gian trong lòng Huế. Bộ sưu tập mang theo thông điệp: giữ gìn màu tím Huế cũng là giữ lại một phần hồn Việt, bởi trong sắc tím ấy có sự thủy chung, có lòng nhân hậu và sự thanh lịch - những phẩm chất làm nên vẻ đẹp người Việt Nam.

NTK Đức Hùng mang sắc tím và câu chuyện văn hóa qua bộ sưu tập áo dài "Tím Trong Tim Huế".







