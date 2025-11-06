Bộ sưu tập áo dài 'Tím trong tim Huế' của NTK Đức Hùng - Hành trình từ Cố đô ra thế giới
GĐXH - Bộ sưu tập áo dài "Tím Trong Tim Huế" là lời tri ân Huế của NTK Đức Hùng, kết nối di sản Việt với thế giới qua tà áo dài.
Từ cảm hứng về một vùng đất cổ kính và trầm mặc, nơi văn hoá, nghệ thuật và tâm hồn Việt giao hòa trong từng hơi thở, NTK Đức Hùng mang đến bộ sưu tập mới mang tên "Tím trong tim Huế" - một câu chuyện thời trang được kể bằng ngôn ngữ của tà áo dài, bằng màu sắc của ký ức, và bằng tình yêu với di sản Việt Nam.
Lần đầu tiên, NTK Đức Hùng dành trọn một bộ sưu tập để "kể" về Huế bằng ngôn ngữ thời trang. Cảm xúc trong anh vẫn nguyên vẹn như những ngày đầu đặt chân đến Cố đô: xúc động, bâng khuâng và đầy thương nhớ. Huế đến với ông không ồn ào, không vội vã - mà len lỏi, thấm dần, nhẹ như sương sớm trên cầu Tràng Tiền, sâu như tiếng chuông chùa Thiên Mụ bảng lảng bên dòng sông Hương.
Bộ sưu tập "Tím Trong Tim Huế" được thể hiện bởi Top 4 người mẫu đăng quang Vietnam’s Next Top Model: Quán quân Lại Mai Hoa và 3 Á quân Giang Phùng, Vũ Mỹ Ngân, Bảo Ngọc. Mỗi người mẫu khoác lên mình những thiết kế trong gam tím Huế trầm ấm, sang trọng, một hình ảnh khác đầy cuốn hút của tà áo dài, vừa thể hiện được nét truyền thống tao nhã của mảnh đất Cố đô cũng như sự khác biệt, đặc sắc của bộ sưu tập này.
"Tôi đã đến Huế nhiều lần, và mỗi lần đều mang về một cảm xúc khác nhau. Nhưng điều khiến tôi day dứt, khiến tôi muốn nói thay bằng ngôn ngữ của thời trang, chính là sắc tím - màu của Huế, màu của một vùng đất đậm sâu bản sắc" - Nhà thiết kế Đức Hùng chia sẻ.
Cũng theo NTK Đức Hùng, trong dải đất hình chữ S, không có tỉnh thành nào được đặt tên cho một màu sắc, chỉ có "tím Huế". Đó là sắc tím của những buổi chiều sông Hương, của tà áo dài nữ sinh Đồng Khánh, của hoa sim, hoa bằng lăng, và của ánh nắng tím nhạt tan vào tiếng chuông chùa Thiên Mụ. Một sắc tím vừa dịu dàng, vừa kiêu sa, vừa trầm mặc, nhưng luôn khiến trái tim người ta khẽ rung.
Từ thời triều Nguyễn, màu tím đã được sử dụng trong trang phục hoàng cung, biểu trưng cho sự quý phái, đức hạnh, lòng thủy chung và tinh thần thanh tao.
Đức Hùng xem đây là hành trình tìm về di sản - nơi sắc tím trở thành cầu nối giữa quá khứ cung đình và hơi thở hiện đại. Trên nền tà áo dài Việt Nam - biểu tượng của sự mềm mại, thanh khiết và duyên dáng, anh lựa chọn khai thác những chất liệu truyền thống như lụa, nhung, gấm, taffta, lưới- mỗi loại chất liệu được xử lý tinh tế để thể hiện những sắc độ khác nhau của màu tím.
Nhung mang lại sự đằm thắm, sang trọng; lụa gợi nên nét mềm mại, bay bổng; gấm và taffta tạo điểm nhấn quý phái, kiêu kỳ - như chính những tầng lớp văn hóa được dệt nên từ quá khứ cố đô.
Bên cạnh đó, sự xuất hiện của lưới phá cách tạo nên những khoảng thở đương đại, gợi cảm hứng giao thoa giữa vẻ đẹp kín đáo, e lệ của Huế và nét phóng khoáng, cởi mở của thế hệ hôm nay. Những chi tiết đắp vải, kết hoa, đính cườm tinh xảo được xử lý thủ công tỉ mỉ, như những điểm nhấn lấp lánh trên nền tím Huế trầm - gợi hình ảnh sương lam bảng lảng trên Ngự Bình, ánh nắng loang trên dòng Hương Giang, hay sắc hoàng cung phản chiếu nơi mái ngói rêu phong.
Mỗi hạt cườm, mỗi đường kim - như một nhịp thở của Huế: kiên nhẫn, sâu sắc, nhẹ mà thấm, phản ánh tâm tính người Cố đô - thanh lịch, tinh tế, yêu cái đẹp.
Các thiết kế không bó buộc trong khuôn phép truyền thống, mà được chấm phá bằng phom dáng hiện đại, chi tiết tinh xảo và kỹ thuật xử lý chất liệu khác biệt, để mỗi tà áo trở thành một tác phẩm giao thoa giữa di sản và thời đại.
Bộ sưu tập hội tụ sắc thái của bốn mùa - xuân, hạ, thu, đông - trong từng lớp chất liệu và ánh sắc tím, như nhịp luân chuyển bất tận của thời gian trong lòng Huế. Bộ sưu tập mang theo thông điệp: giữ gìn màu tím Huế cũng là giữ lại một phần hồn Việt, bởi trong sắc tím ấy có sự thủy chung, có lòng nhân hậu và sự thanh lịch - những phẩm chất làm nên vẻ đẹp người Việt Nam.
Không thể nhận ra 'bà mẹ nhí' Angela Phương Trinh xinh đẹp ngày nàoThời trang - 2 giờ trước
GĐXH - Angela Phương Trinh được yêu mến bởi nhan sắc xinh đẹp từ nhỏ, cô còn được coi là thí sinh có tiềm năng khi dự thi Hoa hậu Việt Nam. Tuy nhiên, theo thời gian nhan sắc lẫn ngoại hình người đẹp giờ đây khiến khán giả bị sốc.
Vẻ ngoài sexy của nữ diễn viên Việt vừa lọt top 'Những nhà lãnh đạo tiên phong U35 khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025'Thời trang - 1 ngày trước
GĐXH - Ninh Dương Lan Ngọc cùng với Chi Pu mới đây đã lọt vào top danh sách 'Những nhà lãnh đạo tiên phong U35 khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025'. Ngoài tài năng diễn xuất, sức ảnh hưởng trong công chúng, cô còn có nhan sắc rất xinh đẹp.
Con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vừa công khai sắp kết hôn có sắc vóc gợi cảm ra sao?Thời trang - 1 tuần trước
GĐXH - Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đã công khai ảnh cưới khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Ngoài đời, Tiên Nguyễn gây chú ý với sắc vóc gợi cảm, sành điệu.
Vẻ đẹp ấn tượng của siêu mẫu Victoria's Secret vừa công khai yêu thiếu gia xứ Hương Cảng (Trung Quốc)Thời trang - 1 tuần trước
GĐXH - Thiếu gia, tài tử Hong Kong (Trung Quốc) - Trần Vỹ Đình mới đây đã công khai có con với siêu mẫu Victoria's Secret - Hà Tuệ. Thông tin này đã khiến Cnet phấn khích và tò mò thân thế lẫn nhan sắc của chân dài đình đám này.
Gam mầu trầm ấm 'lên ngôi' xu hướng thời trang Thu Đông 2025Thời trang - 1 tuần trước
GĐXH - Mùa lạnh năm nay là thời điểm lý tưởng để phô diễn phong cách thời trang Thu Đông qua trang phục tinh tế, nhấn mạnh vào gam trầm và chất liệu dày dặn.
Siêu mẫu Lan Khuê tỏa sáng với trang sức tiền tỷ tại sự kiện nghệ thuậtThời trang - 1 tuần trước
GĐXH - Mới đây, khi tham gia tham dự triển lãm nghệ thuật Nghệ Thuật Khởi Trao Hưng Vượng, siêu mẫu Lan Khuê thu hút mọi ánh nhìn với diện mạo lộng lẫy và thần thái cuốn hút.
'Cô dâu nghìn tỷ' Đỗ Thị Hà khoe sắc trong 4 bộ váy cưới đẳng cấp, sang chảnhThời trang - 1 tuần trước
GĐXH - Đỗ Thị Hà có đám cưới hào môn bên chồng doanh nhân. Trong hôn lễ, cô gây ấn tượng với 4 bộ váy cưới tuyệt đẹp.
Mạc Văn Úy 55 tuổi nhưng vóc dáng như 20Thời trang - 2 tuần trước
Mạc Văn Úy được ca ngợi là "minh tinh có đôi chân đẹp nhất giới giải trí Hoa ngữ". Ở tuổi 55, mỗi ngày cô tập thể hình 5 tiếng để giữ gìn vóc dáng.
Muốn tóc nhuộm hồng 'lên màu' đẹp như Bạch Lộc, tín đồ nhan sắc nên tham khảo cách nàyThời trang - 2 tuần trước
GĐXH - Bạch Lộc - mỹ nhân phim Lâm Giang Tiên mới đây đã "lột xác" trở thành cô gái cá tính bằng việc tẩy tóc để nhuộm hồng. Dù màu tóc không phải hot trend nhưng đây được xem là hành động làm mới bản thân của mỹ nhân xứ Trung.
Mix đồ xinh đẹp cả đi làm lẫn đi chơi cùng BTV Mai NgọcThời trang - 2 tuần trước
GĐXH - BTV Mai Ngọc không chỉ mặc đẹp trên truyền hình mà cả ở ngoài đời, cô mix đồ cũng rất tinh tế và phong cách.
Gam mầu trầm ấm 'lên ngôi' xu hướng thời trang Thu Đông 2025Thời trang
GĐXH - Mùa lạnh năm nay là thời điểm lý tưởng để phô diễn phong cách thời trang Thu Đông qua trang phục tinh tế, nhấn mạnh vào gam trầm và chất liệu dày dặn.