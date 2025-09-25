Con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh càng lớn càng đáng yêu, biểu cảm ngộ nghĩnh khiến người hâm mộ thích thú

Cách đây ít hôm, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng chồng – doanh nhân Đỗ Vinh Quang xuất hiện trên khán đài sân Hàng Đẫy để tiếp lửa cho CLB Hà Nội trong trận derby gặp Thể Công Viettel ở vòng 4 V.League 2025/26.

Đáng chú ý, đi cùng bố mẹ là bé Tuệ An (tên gọi thân mật là Titi – con gái đầu lòng của Đỗ Mỹ Linh và Chủ tịch CLB Hà Nội). Khi xuất hiện, bé Titi đã nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút người hâm mộ với gương mặt bầu bĩnh, nụ cười tít mắt và những biểu cảm đáng yêu.

Con gái Đỗ Mỹ Linh đáng yêu khi theo bố mẹ cổ vũ bóng đá (Nguồn: Ngoisao)

Trong lúc làm lễ chào cờ, cô bé Titi dường như cũng hát Quốc ca theo bố và mọi người trên sân. Trong quá trình theo dõi trận đấu, Titi liên tục cười đùa, lúc ngồi một mình một ghế, lúc ngồi trong lòng bố và thích thú nhìn xuống sân cỏ.

Tuy mới hơn 2 tuổi nhưng nhóc tì đã biết cách tạo dáng đáng yêu trước ống kính. Trong mỗi bức ảnh, cô bé đều thay đổi biểu cảm, nhiều cử chỉ hài hước, đáng yêu.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thường xuyên khoe những khoảnh khắc đáng yêu của TiTi trên kênh TikTok, Facebook cá nhân. Ở dưới các phần bình luận, cư dân mạng đều "tan chảy" trước vẻ dễ thương của cô bé này.

Bé Tuệ An đứng chào cờ cùng bố.

Em bé được ngồi ghế VIP khán đài A cùng bố.

Đỗ Vinh Quang chăm sóc con gái cưng.

Biểu cảm đáng yêu của cô bé Tuệ An.

Tuệ An là con gái đầu lòng của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang.

Chủ tịch CLB Hà Nội liên tục trêu đùa và âu yếm con gái.

Nguồn ảnh: Phụ nữ số, Ngôi sao

