Tối nay, phim 'bom tấn' Hollywood 'Người Nhện: Trở về nhà' được phát sóng trên kênh VTV3

Tiếp nối series "Cine7 - Ký ức phim Việt", Cine7 phiên bản mới là nơi đưa những tác phẩm đặc sắc của điện ảnh nước ngoài đến gần hơn với khán giả Việt Nam, bắt đầu từ ngày 9/11/2025. Mở màn là bộ phim nổi tiếng "Người Nhện: Trở về nhà" sẽ lên sóng vào 21h hôm nay (9/11) trên kênh VTV3.

Phim siêu anh hùng là dòng phim luôn được khán giả chờ đón. Đặc biệt phải kể tới MCU - Vũ trụ điện ảnh Marvel - một trong những thương hiệu điện ảnh ăn khách nhất của Hollywood. Người nhện - Spiderman là một trong những thương hiệu siêu anh hùng nổi tiếng, có thể nói là được yêu thích nhất thế giới từ lâu với nhiều phiên bản. Trong đó, "Người nhện: Trở về nhà" (ra mắt năm 2017) được đánh giá là phiên bản thành công nhất của thương hiệu siêu anh hùng này.

"Người nhện: Trở về nhà” (ra mắt năm 2017) được phát sóng trên VTV3 vào tối 9/11. Ảnh VTV

"Người nhện: Trở về nhà" tập trung kể lại hành trình “tập sự” đầy gian khó nhưng cũng rất thú vị của Peter Parker (Tom Holland) đối với “thầy” mình là Người Sắt (Robert Downey Jr.). Tuy nhiên, vì còn là một học sinh trung học, với tính cách tinh nghịch, cậu luôn gây ra những tình huống dở khóc dở cười. Là dự án thứ ba về Người Nhện nhưng đạo diễn Jon Watts đã “lược” đi ít nhiều những yếu tố về cuộc đời của Parker để tập trung khắc họa một cách sâu sắc hành trình học hỏi, cứu thế giới của cậu.



Bộ phim không tập trung quá nhiều vào những pha đánh đấm như hai phiên bản trước đó mà cho thấy sự lớn dần của cậu bé mồ côi Parker trong một xã hội Mỹ. Do là một phim về siêu anh hùng nên phim không thiếu những đoạn chiến đấu dữ dội. Đoạn Peter cứu nhóm bạn trong thang máy vừa kịch tính nhưng đồng thời cũng tạo được tiếng cười thoải mái cho khán giả. Hay như đoạn Người Nhện vô tình làm tách đôi con tàu chỉ vì động đến “đồ chơi” của Người Kền Kền mang đến một hiệu ứng giải trí tốt...

Phim có những cảnh quay hoành tráng, tạo hiệu ứng giải trí tốt đối với khán giả Ảnh: Marvel Studios

Theo VTV, lựa chọn "Người nhện: Trở về nhà" mở màn cho phiên bản mới của Cine7, ekip thực hiện chương trình đặt hy vọng anh chàng người nhện gần gũi, quen thuộc cũng sẽ giúp Cine7 đến gần hơn với khán giả yêu điện ảnh.

Bên cạnh việc chiếu phim, Cine7 cũng mang đến những câu chuyện bên lề, hậu trường thực hiện các bộ phim, giúp khán giả có cái nhìn cận cảnh nhất về quá trình thực hiện, hiểu rõ hơn về những tầng ý nghĩa mà các bộ phim mang tới.

Diễn viên Phạm Đức Phong học diễn xuất vì nhút nhát, gây ấn tượng qua hai bộ phim 'giờ vàng' VTV GĐXH - Diễn viên Phạm Đức Long đã có một năm 2025 thành công khi gây ấn tượng với khán giả qua vai Phỏm "Những chặng đường bụi bặm" và Biên của "Cách em 1 milimet".

Hát ca khúc chứa ngôn từ phản cảm, ca sĩ Jack bị đình chỉ biểu diễn 9 tháng GĐXH - Ca sĩ Jack bị phạt 55 triệu đồng và đình chỉ biểu diễn 9 tháng sau ồn ào hát ca khúc chưa được cấp phép biểu diễn và nội dung chứa các từ phản cảm.







