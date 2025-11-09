Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Tối nay, phim 'bom tấn' Hollywood 'Người Nhện: Trở về nhà' được phát sóng trên kênh VTV3

Chủ nhật, 14:30 09/11/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - "Spiderman: Home coming" (Người Nhện: Trở về nhà) là bộ phim mở đầu series Cine7 - phim nước ngoài trên sóng VTV3 vào tối Chủ nhật hàng tuần.

Tiếp nối series "Cine7 - Ký ức phim Việt", Cine7 phiên bản mới là nơi đưa những tác phẩm đặc sắc của điện ảnh nước ngoài đến gần hơn với khán giả Việt Nam, bắt đầu từ ngày 9/11/2025. Mở màn là bộ phim nổi tiếng "Người Nhện: Trở về nhà" sẽ lên sóng vào 21h hôm nay (9/11) trên kênh VTV3.

Phim siêu anh hùng là dòng phim luôn được khán giả chờ đón. Đặc biệt phải kể tới MCU - Vũ trụ điện ảnh Marvel - một trong những thương hiệu điện ảnh ăn khách nhất của Hollywood. Người nhện - Spiderman là một trong những thương hiệu siêu anh hùng nổi tiếng, có thể nói là được yêu thích nhất thế giới từ lâu với nhiều phiên bản. Trong đó, "Người nhện: Trở về nhà" (ra mắt năm 2017) được đánh giá là phiên bản thành công nhất của thương hiệu siêu anh hùng này.

Phim 'Người Nhện: Trở về nhà' mở đầu Cine7 trên VTV3 - Ảnh 1.

"Người nhện: Trở về nhà” (ra mắt năm 2017) được phát sóng trên VTV3 vào tối 9/11. Ảnh VTV

"Người nhện: Trở về nhà" tập trung kể lại hành trình “tập sự” đầy gian khó nhưng cũng rất thú vị của Peter Parker (Tom Holland) đối với “thầy” mình là Người Sắt (Robert Downey Jr.). Tuy nhiên, vì còn là một học sinh trung học, với tính cách tinh nghịch, cậu luôn gây ra những tình huống dở khóc dở cười. Là dự án thứ ba về Người Nhện nhưng đạo diễn Jon Watts đã “lược” đi ít nhiều những yếu tố về cuộc đời của Parker để tập trung khắc họa một cách sâu sắc hành trình học hỏi, cứu thế giới của cậu.

Bộ phim không tập trung quá nhiều vào những pha đánh đấm như hai phiên bản trước đó mà cho thấy sự lớn dần của cậu bé mồ côi Parker trong một xã hội Mỹ. Do là một phim về siêu anh hùng nên phim không thiếu những đoạn chiến đấu dữ dội. Đoạn Peter cứu nhóm bạn trong thang máy vừa kịch tính nhưng đồng thời cũng tạo được tiếng cười thoải mái cho khán giả. Hay như đoạn Người Nhện vô tình làm tách đôi con tàu chỉ vì động đến “đồ chơi” của Người Kền Kền mang đến một hiệu ứng giải trí tốt...

Tối nay, phim 'bom tấn' Hollywood 'Người Nhện: Trở về nhà' được phát sóng trên kênh VTV3 - Ảnh 2.

Phim có những cảnh quay hoành tráng, tạo hiệu ứng giải trí tốt đối với khán giả Ảnh: Marvel Studios

Theo VTV, lựa chọn "Người nhện: Trở về nhà" mở màn cho phiên bản mới của Cine7, ekip thực hiện chương trình đặt hy vọng anh chàng người nhện gần gũi, quen thuộc cũng sẽ giúp Cine7 đến gần hơn với khán giả yêu điện ảnh.

Bên cạnh việc chiếu phim, Cine7 cũng mang đến những câu chuyện bên lề, hậu trường thực hiện các bộ phim, giúp khán giả có cái nhìn cận cảnh nhất về quá trình thực hiện, hiểu rõ hơn về những tầng ý nghĩa mà các bộ phim mang tới.

Diễn viên Phạm Đức Phong học diễn xuất vì nhút nhát, gây ấn tượng qua hai bộ phim "giờ vàng" VTVDiễn viên Phạm Đức Phong học diễn xuất vì nhút nhát, gây ấn tượng qua hai bộ phim 'giờ vàng' VTV

GĐXH - Diễn viên Phạm Đức Long đã có một năm 2025 thành công khi gây ấn tượng với khán giả qua vai Phỏm "Những chặng đường bụi bặm" và Biên của "Cách em 1 milimet".

Hát ca khúc chứa ngôn từ phản cảm, ca sĩ Jack bị đình chỉ biểu diễn 9 thángHát ca khúc chứa ngôn từ phản cảm, ca sĩ Jack bị đình chỉ biểu diễn 9 tháng

GĐXH - Ca sĩ Jack bị phạt 55 triệu đồng và đình chỉ biểu diễn 9 tháng sau ồn ào hát ca khúc chưa được cấp phép biểu diễn và nội dung chứa các từ phản cảm.



T.Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Diễn viên Phạm Đức Phong học diễn xuất vì nhút nhát, gây ấn tượng qua hai bộ phim 'giờ vàng' VTV

Diễn viên Phạm Đức Phong học diễn xuất vì nhút nhát, gây ấn tượng qua hai bộ phim 'giờ vàng' VTV

Hát ca khúc chứa ngôn từ phản cảm, ca sĩ Jack bị đình chỉ biểu diễn 9 tháng

Hát ca khúc chứa ngôn từ phản cảm, ca sĩ Jack bị đình chỉ biểu diễn 9 tháng

Nam diễn viên 'Mưa đỏ' và vai diễn hoàn toàn khác biệt trong 'Cách em 1 milimet'

Nam diễn viên 'Mưa đỏ' và vai diễn hoàn toàn khác biệt trong 'Cách em 1 milimet'

Nữ diễn viên quê Quảng Ninh gây tranh cãi vì bị cưỡng bức trong 'Cách em một milimet'

Nữ diễn viên quê Quảng Ninh gây tranh cãi vì bị cưỡng bức trong 'Cách em một milimet'

Tin vui dành cho khán giả: 'Mưa đỏ' được chiếu miễn phí tại 9 tỉnh, thành này

Tin vui dành cho khán giả: 'Mưa đỏ' được chiếu miễn phí tại 9 tỉnh, thành này

Cùng chuyên mục

Đám cưới nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại': Nhan sắc đời thực của cô dâu gây thương nhớ

Đám cưới nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại': Nhan sắc đời thực của cô dâu gây thương nhớ

Giải trí - 23 phút trước

GĐXH - Ngọc Huyền nổi tiếng với khán giả qua vai An trong "Cha tôi, người ở lại", mới đây cô còn gây chú ý khi có một hôn lễ ngọt ngào bên chồng điển trai - diễn viên Đình Tú. Ngoài tài năng diễn xuất, Ngọc Huyền còn sở hữu nhan sắc xinh xắn.

Nguyên trong 'Cha tôi, người ở lại' bất ngờ có mặt trong 'bom tấn' điện ảnh cùng Quách Ngọc Ngoan

Nguyên trong 'Cha tôi, người ở lại' bất ngờ có mặt trong 'bom tấn' điện ảnh cùng Quách Ngọc Ngoan

Giải trí - 55 phút trước

GĐXH - Trần Nghĩa từng gây sốt với vai Nguyên trong "Cha tôi, người ở lại", mới đây anh gây bất ngờ khi vào phim "bom tấn" Trái tim què quặt cùng Quách Ngọc Ngoan

Video ảnh cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân bất ngờ thu hút hàng triệu lượt xem

Video ảnh cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân bất ngờ thu hút hàng triệu lượt xem

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Video ảnh cưới của Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương gây sốt với hơn 2 triệu lượt xem. Cặp đôi chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc trong trang phục truyền thống, mang đậm văn hóa Việt.

Lương Thùy Linh tiếp tục đảm nhận MC song ngữ tại Hội nghị cấp cao

Lương Thùy Linh tiếp tục đảm nhận MC song ngữ tại Hội nghị cấp cao

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Lương Thùy Linh ghi điểm với vai trò MC song ngữ tại một hội nghị cấp cao. Hình ảnh nàng hậu trong tà áo dài và khả năng ngoại ngữ đã tạo ấn tượng mạnh mẽ.

Vì sao Phương Mỹ Chi là nghệ sĩ Gen Z duy nhất của Việt Nam lọt danh sách Tatler Most Influential 2025?

Vì sao Phương Mỹ Chi là nghệ sĩ Gen Z duy nhất của Việt Nam lọt danh sách Tatler Most Influential 2025?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Phương Mỹ Chi vinh dự là nghệ sĩ Gen Z duy nhất của Việt Nam xuất hiện tại danh sách Tatler Most Influential 2025. Được biết đây là danh sách vinh danh những cá nhân kiệt xuất góp phần kiến tạo thay đổi và truyền cảm hứng tại châu Á.

SOOBIN dùng đặc quyền để cứu các thành viên Tân binh toàn năng bị 'đóng băng'

SOOBIN dùng đặc quyền để cứu các thành viên Tân binh toàn năng bị 'đóng băng'

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Trước việc 3 thành viên bị "đóng băng" ở tập trước và sẽ phải đối mặt với 2 nhóm nhạc quốc tế xuất sắc, Nhà sản xuất Toàn năng SOOBIN đã lựa chọn đặc quyền nhằm giảm thử thách để cứu các thành viên.

'Cách em 1 milimet' xuất hiện tình tiết gây tranh cãi, Phan Minh Huyền hé mở: 'Đàn ông khi yêu nên rõ ràng'

'Cách em 1 milimet' xuất hiện tình tiết gây tranh cãi, Phan Minh Huyền hé mở: 'Đàn ông khi yêu nên rõ ràng'

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Phan Minh Huyền vào vai Ngân - nữ chính phim "Cách em 1 milimet' đã gây sốc khi lên tiếng trước tình tiết gây tranh cãi của phim. Cô nói: "Đàn ông khi yêu nên rõ ràng".

Hai nữ nghệ sĩ ly hôn chồng Tây gây ồn ào nhất showbiz Việt 2025

Hai nữ nghệ sĩ ly hôn chồng Tây gây ồn ào nhất showbiz Việt 2025

Giải trí - 6 giờ trước

Từng có hôn nhân viên mãn, quyết định ly hôn chồng Tây của diễn viên Lan Phương, MC Phương Mai sau nhiều năm chung sống khiến nhiều người bất ngờ, tiếc nuối.

Diễn viên Mai Trần cay đắng giải nghệ vì bệnh tật, vợ kém 20 tuổi kề cận chăm sóc

Diễn viên Mai Trần cay đắng giải nghệ vì bệnh tật, vợ kém 20 tuổi kề cận chăm sóc

Câu chuyện văn hóa - 8 giờ trước

Ngoài 70 tuổi, nghệ sĩ Mai Trần buộc giải nghệ vì sức khỏe xuống dốc, ở nhà phụ vợ bán hàng online. Ông đành bỏ lại nhiều ước mơ dang dở trong những ngày cuối của cuộc đời.

Hương Giang được dự đoán vào top 15 Miss Universe

Hương Giang được dự đoán vào top 15 Miss Universe

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Chuyên trang sắc đẹp Missosology vừa công bố bảng xếp hạng mới cho cuộc thi Miss Universe 2025, trong đó Hoa hậu Hương Giang được dự đoán ở vị trí cao.

Xem nhiều

Đám cưới nữ chính phim 'Cha tôi người ở lại': Cô dâu bật khóc xúc động bên chú rể điển trai

Đám cưới nữ chính phim 'Cha tôi người ở lại': Cô dâu bật khóc xúc động bên chú rể điển trai

Giải trí

GĐXH - Ngọc Huyền - nữ chính phim 'Cha tôi người ở lại' đã bật khóc xúc động trong khoảnh khắc thiêng liêng của cuộc đời. Cô đã có một hôn lễ trọn vẹn bên người bạn đời - diễn viên Đình Tú.

Ngân sụp đổ, bật khóc khi xem clip chồng cưỡng bức thực tập sinh

Ngân sụp đổ, bật khóc khi xem clip chồng cưỡng bức thực tập sinh

Xem - nghe - đọc
Nghe Hòa Minzy hát live 'Bắc Bling', Diệp Lâm Anh trổ tài hội họa khiến ai xem cũng khen ngợi

Nghe Hòa Minzy hát live 'Bắc Bling', Diệp Lâm Anh trổ tài hội họa khiến ai xem cũng khen ngợi

Xem - nghe - đọc
Lén đặt camera giấu kín, Mỹ Anh (Phương Oanh) sốc nặng trước bí mật động trời của chồng

Lén đặt camera giấu kín, Mỹ Anh (Phương Oanh) sốc nặng trước bí mật động trời của chồng

Xem - nghe - đọc
Đỗ Thị Hà lại 'gây sốt' với bộ ảnh cưới đơn giản, fan xin 'nhả vía'

Đỗ Thị Hà lại 'gây sốt' với bộ ảnh cưới đơn giản, fan xin 'nhả vía'

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top