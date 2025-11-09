Mới nhất
Nguyên trong 'Cha tôi, người ở lại' bất ngờ có mặt trong 'bom tấn' điện ảnh cùng Quách Ngọc Ngoan

Chủ nhật, 14:58 09/11/2025 | Giải trí
GĐXH - Trần Nghĩa từng gây sốt với vai Nguyên trong "Cha tôi, người ở lại", mới đây anh gây bất ngờ khi vào phim "bom tấn" Trái tim què quặt cùng Quách Ngọc Ngoan

Trần Nghĩa 'Cha tôi, người ở lại' đóng phim cùng Quách Ngọc Ngoan - Ảnh 1.Phim Quách Ngọc Ngoan đóng chính lấy cảm hứng từ 'bom tấn' thập niên 90 của cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan và nữ diễn viên Xuân Văn - mỹ nhân "Tử chiến trên không" đang được khán giả kỳ vọng có màn kết hợp bùng nổ trên màn ảnh rộng. Điều đặc biệt, bộ phim Quách Ngọc Ngoan tham gia lấy cảm hứng từ 'bom tấn' thập niên 90 của cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh.

Bên cạnh bộ tứ nhân vật chính gồm Quách Ngọc Ngoan – Xuân Văn – Việt Hưng – Nhật Linh, sau buổi ra mắt báo giới, "Trái tim què quặt" đã quyết định bật mí thân phận thật sự của Trần Nghĩa trong vụ án mạng tàn bạo xảy ra ở thị trấn Long Lanh gần Đà Lạt. Theo đó, nhân vật Bùi An Phát của Trần Nghĩa đã để lại ấn tượng mạnh với người xem khi thành công khắc họa một nhân vật tự kỷ, loạn trí và giữ vai trò mấu chốt của toàn bộ vụ án.

Trần Nghĩa 'Cha tôi, người ở lại' đóng phim cùng Quách Ngọc Ngoan - Ảnh 2.

Trần Nghĩa cùng 4 nhân vật quan trọng trong "Trái tim què quặt".

Chia sẻ về cảm xúc của mình đối với vai diễn lần này, Trần Nghĩa cho hay: "Một số bạn bè của Nghĩa khi xem phim ở buổi ra mắt đã hỏi Nghĩa vì sao Nghĩa là nhận vai diễn làm người xem sợ như vậy. Thành thật, là một diễn viên nên Nghĩa rất thích được diễn ở nhiều nhân dạng, nhiều loại vai khác nhau. Và Bùi An Phát đến. Thế nên, Nghĩa đã đi casting vai diễn này. Đúng là khi thể hiện một người có nhiều tầng tâm lý như Phát, với Nghĩa, rất đã".

Trong khi đó, đạo diễn Quốc Công cũng dành lời khen cho Trần Nghĩa với những phân cảnh cao trào, vẻ ngoài của anh là một "cú lừa" hoàn hảo để tạo thành đòn bẩy giúp mạch phim trở nên đủ căng thẳng và có được nút thắt cần thiết dành cho "Trái tim què quặt". "Nghĩa từng nói với tôi rằng rất muốn diễn một vai trong phim tâm lý tội phạm. Do đó, khi Nghĩa đến tham gia casting, Nghĩa thực sự cho tôi thấy Nghĩa rất sẵn sàng để diễn những dạng vai nặng tâm lý và tôi không có lý do gì để không đặt Nghĩa vào câu chuyện của "Trái tim què quặt" cả", đạo diễn Quốc Công nói thêm.

Trần Nghĩa 'Cha tôi, người ở lại' đóng phim cùng Quách Ngọc Ngoan - Ảnh 3.

Trần Nghĩa từng gây ấn tượng qua nhiều phim và mới đây nhất là vai Nguyên trong "Cha tôi, người ở lại".

"Trái tim què quặt" xoay quanh câu chuyện của 4 nhân vật với Triết (Quách Ngọc Ngoan) – một danh họa nổi tiếng, khiến người khác ngưỡng mộ không chỉ vì tài hoa mà còn là cuộc sống hôn nhân tràn ngập hạnh phúc cùng Xuân (Xuân Văn). Trong khi đó, em trai của Triết là Sơn (Việt Hưng) lại lao đầu vào mối tình nồng nhiệt cùng nàng phóng viên xinh đẹp – Ánh (Nhật Linh). Và rồi một vụ án mạng bất ngờ xảy, khuấy đảo thị trấn yên bình và đập vỡ những vỏ bọc hoàn hảo của tình yêu.

Từ đây, hàng loạt dồn nén từng phải chất chồng, những tổn thương lẫn sự ích kỷ "ăn mòn" tình yêu dần dần hé mở, và Bùi An Phát (Trần Nghĩa) xuất hiện như một mắt xích quan trọng của để khiến bộ mặt thật của Triết, Xuân, Sơn, Ánh bị bày ra ánh sáng. Họ - những con người tưởng chừng đã hạnh phúc với chính số phận của mình, nhưng trong thế giới của "Trái tim què quặt" chưa từng có ai là hoàn hảo, ai cũng tồn tại những mặt tối để trở thành hung thủ.

Trần Nghĩa 'Cha tôi, người ở lại' đóng phim cùng Quách Ngọc Ngoan - Ảnh 4.

Trần Nghĩa đang được xem là chàng thơ mới của màn ảnh Việt.

Để khi, đi sâu hành trình của vụ án mạng tàn bạo, "Trái Tim Què Quặt" phơi bày cho người xem sự méo mó trong tâm lý, sự đáng sợ khi cảm xúc bị dồn đến đường cùng và sự nghẹt thở khi chúng ta nhận ra mình hoàn toàn không thể kiểm soát được tình yêu theo ý mình mong muốn.

Trần Nghĩa 'Cha tôi, người ở lại' đóng phim cùng Quách Ngọc Ngoan - Ảnh 5.Quách Ngọc Ngoan nói gì khi trở lại công việc sau 7 năm rời màn ảnh?

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan được coi là tài tử điện ảnh của màn ảnh Việt với lối diễn xuất tốt cùng gương mặt đậm chất "cine". Hiện tại, sau 7 năm rời màn ảnh, nam diễn viên quê Cà Mau đã trở lại với dự án phim mới.

Đỗ Quyên
