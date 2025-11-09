Đám cưới nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại': Nhan sắc đời thực của cô dâu gây thương nhớ
GĐXH - Ngọc Huyền nổi tiếng với khán giả qua vai An trong "Cha tôi, người ở lại", mới đây cô còn gây chú ý khi có một hôn lễ ngọt ngào bên chồng điển trai - diễn viên Đình Tú. Ngoài tài năng diễn xuất, Ngọc Huyền còn sở hữu nhan sắc xinh xắn.
Ngọc Huyền từng theo học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội với ước mơ trở thành một cô giáo. Sau khi tốt nghiệp, cô được biết đến nhiều hơn khi làm mẫu ảnh và bén duyên với con đường diễn xuất. Ngọc Huyền từng tham gia các bộ phim như: Những ngày không quên, Mặt nạ gương, Gara hạnh phúc, Đừng nói khi yêu, Chúng ta của 8 năm sau, Cha tôi người ở lại...
Ảnh: FBNV
