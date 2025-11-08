Ngân sụp đổ, bật khóc khi xem clip chồng cưỡng bức thực tập sinh

Trong tập 20 "Cách em 1 milimet" đã được phát sóng, Nghiêm ra viện nhưng vẫn pháp luật xử lý Đức vì đã đánh anh ta và nếu không làm rõ mọi chuyện, anh ta có thể sẽ bị đưa ra hội đồng kỷ luật và anh ta sẽ gặp bất lợi. Nghe Nghiêm tâm sự, Trung đã bật cười nói rằng nếu là người ngoài, không biết rõ Nghiêm sẽ tưởng Nghiêm là nạn nhân.

Trung cũng cho rằng nếu chia phe giữa chồng và cậu em hàng xóm, chưa chắc Ngân đã đứng về phía Nghiêm. Trung khuyên Nghiêm phải nghe ngóng động tĩnh ở Viện nghiên cứu xem có gì bất lợi cho anh ta hay không. Hiện tại, những lời khai của Nga đang có lợi cho Nghiêm.

Nghe Trung gợi ý, Nghiêm lập tức gọi điện thoại cho Nga để tìm cách thao túng tâm lý cô ta. Và đúng như Trung suy nghĩ, Nghiêm đã khiến Nga tìm gặp Ngân để nói những điều có lợi cho hắn.

Trung khuyên Nghiêm cẩn thận khi đối đầu với Ngân và những người tài giỏi. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, từ khi xảy ra sự việc, Viễn đã nhờ Quang - người bạn của anh làm chung Viện nghiên cứu với Nghiêm giúp mình kiểm tra các máy quay của viện hòng tìm ra bằng chứng chống lại Nghiêm. Viễn luôn cho rằng Nghiêm là kẻ tồi tệ và chẳng ra gì.



Khi nghe những lời khai của Nga về sự việc từ cậu bạn làm điều tra, Viễn cũng thấy những lời khai này qúa chung chung và đặt ra câu hỏi liệu có phải bạn gái Đức bị uy hiếp hay không. Quang nói anh hiểu vì cứ đưa ra cái chiêu đánh trượt thực tập thì sinh viên nào cũng sợ cả.

Quang sau đó đã cho Viễn xem những hình ảnh anh thu được từ camera an ninh ở hành lang vào đêm xảy ra vụ ẩu đả giữa Đức và Nghiêm. Quang đã thu được 2 clip đáng chú ý sau khi kiểm tra toàn bộ camera an ninh của Viện nghiên cứu.

Quang đã trao đổi và cho Viễn xem những hình ảnh về vụ việc Nghiêm cưỡng bức Nga. Ảnh VTV

Theo những gì camera ghi lại, vào trước và sau sự việc, đều có sự xuất hiện của Tùng - cấp dưới của Nghiêm. Quang cho rằng Tùng biết mọi thứ và đặt ra câu hỏi tại sao Tùng lại vào phòng Nghiêm trước khi Nga vào và động cơ của Tùng là gì...



Nghe Quang nói, Viễn đề nghị dẫn đi gặp Tùng. "Em không lạ những trò bẩn thỉu của hắn. Hai cô bé thực tập sinh lần trước cũng bị hắn hại như vậy nhưng không hề có bằng chứng. Lần này hắn lại ngựa quen đường cũ nên em quyết định lẻn vào phòng hắn để đặt camera" - Tùng nói.

"Em có clip ghi lại toàn bộ sự việc xảy ra vào tối hôm đó" - Tùng khẳng định và nói mình định giữ lại để phòng thân. Quang nói với Tùng rằng bây giờ sự việc như thế nào hoàn toàn nằm trong tay Tùng và quyết định của Tùng. Cuối cùng, clip Tùng quay lén Nghiêm đã được gửi đến lãnh đạo của Viện nghiên cứu.

Tùng đã chứng kiến được sự việc Nghiêm nhờ Nga tới phòng làm việc để giở trò cưỡng bức. Ảnh VTV

Trong cuộc nói chuyện với Ngân, Nga nói rằng sự việc xảy ra với Đức là do mình nên cô ta nghĩ mình cần có trách nhiệm giải thích rõ với Ngân về những gì đã diễn ra, để Ngân không hiểu lầm. "Em nghĩ là chị đã hiểu lầm gì vậy?" - Ngân hỏi thẳng Nga.



Nga kể rằng chuyện xảy ra chỉ là hiểu lầm và là hồ đồ ghen tuông của bạn trai. "Em chỉ muốn chị hiểu là thầy Nghiêm không làm gì em và thầy luôn cư xử đúng mực. Thầy chưa bao giờ đi quá giới hạn với em ạ. Thầy ấy bị oan ạ" - Nga nói.

"Hay là chồng chị đã hứa hẹn gì với em? Hay trao đổi quyền lợi gì khiến em phải đi thanh minh thanh nga cho anh ta như vậy?" - Ngân tiếp tục tra hỏi. Khi Nga trả lời "không" và vẫn không thành thật, Ngân nhẹ nhàng nói "chỉ hỏi cho vui thôi chứ chị không cần câu trả lời từ em".

Nga một mực bảo vệ Nghiêm và cho rằng Đức vì ghen tuông nên đã ra tay đánh người. Ảnh VTV

Sau cuộc nói chuyện với Nga, Ngân đã được Viện trưởng Viện nghiên cứu gọi đến nói chuyện. Tại đây, Viện trưởng đã nói thẳng chuyện của Nghiêm và cho Ngân xem clip hành động cưỡng bức Nga trong phòng riêng của Nghiêm.



Trong sự sụp đổ của mình, cuộc nói chuyện với Viễn trong quá khứ trở về. Khi đó, Ngân từng tuyên bố chọn Nghiêm vì cô "là tình yêu duy nhất" của Nghiêm.

Ngân bật khóc, sụp đổ khi thấy hình ảnh chồng cưỡng bức thực tập sinh. Ảnh VTV

