Lương Thùy Linh tiếp tục đảm nhận MC song ngữ tại Hội nghị cấp cao

Chủ nhật, 14:03 09/11/2025 | Giải trí
GĐXH - Mới đây, Lương Thùy Linh ghi điểm với vai trò MC song ngữ tại một hội nghị cấp cao. Hình ảnh nàng hậu trong tà áo dài và khả năng ngoại ngữ đã tạo ấn tượng mạnh mẽ.

Lương Thùy Linh gây chú ý làm MC song ngữ tại Hội nghị cấp cao Vương quốc Anh - Việt Nam

GĐXH - Lương Thùy Linh ghi điểm khi làm MC hội nghị cấp cao với phong thái tự tin và khả năng ngoại ngữ. Cô tạo dấu ấn với hình ảnh áo dài và sự kết nối tinh tế.

Mới đây, Hội nghị Cấp cao Vương quốc Anh – Việt Nam về Dịch vụ tài chính đã diễn ra trong không khí trang trọng, quy tụ các nhà lãnh đạo cấp cao, chuyên gia, cùng đại diện doanh nghiệp hàng đầu hai quốc gia. Hoa hậu Lương Thùy Linh tiếp tục được Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Anh tại Việt Nam tin tưởng “chọn mặt gửi vàng” đánh dấu lần thứ hai liên tiếp cô được mời dẫn dắt một trong những sự kiện cấp cao nhất trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa hai nước.

Với phong thái tự tin, khả năng dẫn song ngữ lưu loát cùng giọng nói truyền cảm và sự chỉn chu trong từng chi tiết, Lương Thùy Linh đã dẫn dắt trọn vẹn các phiên thảo luận chuyên sâu về ngành dịch vụ tài chính – lĩnh vực được xem là động lực then chốt cho sự phát triển bền vững trong quan hệ hợp tác Việt Nam – Anh. 

Lương Thùy Linh xuất sắc làm MC song ngữ tại Hội nghị cấp cao Vương quốc Anh - Việt Nam - Ảnh 2.

Hoa hậu Lương Thùy Linh tiếp tục được Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Anh tại Việt Nam tin tưởng “chọn mặt gửi vàng” đánh dấu lần thứ hai liên tiếp cô được mời dẫn dắt một trong những sự kiện cấp cao nhất trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa hai nước.

Lương Thùy Linh xuất sắc làm MC song ngữ tại Hội nghị cấp cao Vương quốc Anh - Việt Nam - Ảnh 3.

Lương Thuỳ Linh diện áo dài Việt Nam tại Hội nghị Cấp cao Vương quốc Anh - Việt Nam.

Xuất hiện giữa không gian hội nghị quy tụ đông đảo bạn bè quốc tế, Lương Thùy Linh lựa chọn tà áo dài hồng truyền thống Việt Nam. Một hình ảnh vừa nền nã vừa tự hào, thể hiện nét đẹp văn hóa Việt Nam giữa diễn đàn quốc tế. Sự kết hợp tinh tế giữa vẻ đẹp hiện đại và giá trị truyền thống đã giúp cô ghi điểm tuyệt đối trong mắt đại biểu và khách mời, khẳng định hình ảnh người phụ nữ Việt Nam tri thức, tự tin và duyên dáng.

“Được tiếp tục đồng hành cùng Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Anh tại Việt Nam và đảm nhận vai trò MC tại Hội nghị Cấp cao năm nay là một vinh dự rất lớn đối với Linh. Tại đây, Linh có cơ hội gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ từ Ngài Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam cùng các quý đại biểu, các chuyên gia và doanh nghiệp. Linh cảm thấy vô cùng phấn khởi khi được góp một phần nhỏ vào cầu nối giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Mỗi sự kiện đều là một cơ hội quý để học hỏi, để trưởng thành hơn và để được đại diện cho hình ảnh người trẻ Việt Nam trong không gian đối thoại quốc tế", Lương Thùy Linh chia sẻ.

Lương Thùy Linh xuất sắc làm MC song ngữ tại Hội nghị cấp cao Vương quốc Anh - Việt Nam - Ảnh 4.

Lương Thùy Linh lựa chọn tà áo dài hồng truyền thống Việt Nam - một hình ảnh vừa nền nã vừa tự hào, thể hiện nét đẹp văn hóa Việt Nam giữa diễn đàn quốc tế.

Lương Thùy Linh xuất sắc làm MC song ngữ tại Hội nghị cấp cao Vương quốc Anh - Việt Nam - Ảnh 5.

Không chỉ ghi dấu ở các diễn đàn ngoại giao, Lương Thùy Linh còn chứng minh khả năng dẫn dắt đa dạng của mình qua hàng loạt chương trình quy mô lớn trong nước và quốc tế như: Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng, 28th Asian Television Awards và WeChoice Awards hai năm liên tiếp. Mỗi lần xuất hiện, cô đều mang đến phong thái chuẩn mực, khả năng làm chủ sân khấu và sự truyền tải cảm xúc một cách tự nhiên, thông minh.

Song song với vai trò MC, gần đây, Lương Thùy Linh còn chuẩn bị ra mắt dự án cá nhân “Xinh-Đờ-Rê-Linh” – series mang màu sắc giải trí – đời thường – tính nhân văn, nơi cô hóa thân thành “cô giúp việc quốc dân” và lan tỏa tinh thần yêu nhà, yêu cuộc sống. Dự án được kỳ vọng sẽ mang đến một hình ảnh gần gũi, dí dỏm nhưng vẫn đầy tinh tế của nàng hậu trong hành trình lan tỏa năng lượng sống tích cực.


An Khánh
