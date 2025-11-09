Lương Thùy Linh tiếp tục đảm nhận MC song ngữ tại Hội nghị cấp cao
GĐXH - Mới đây, Lương Thùy Linh ghi điểm với vai trò MC song ngữ tại một hội nghị cấp cao. Hình ảnh nàng hậu trong tà áo dài và khả năng ngoại ngữ đã tạo ấn tượng mạnh mẽ.
Mới đây, Hội nghị Cấp cao Vương quốc Anh – Việt Nam về Dịch vụ tài chính đã diễn ra trong không khí trang trọng, quy tụ các nhà lãnh đạo cấp cao, chuyên gia, cùng đại diện doanh nghiệp hàng đầu hai quốc gia. Hoa hậu Lương Thùy Linh tiếp tục được Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Anh tại Việt Nam tin tưởng “chọn mặt gửi vàng” đánh dấu lần thứ hai liên tiếp cô được mời dẫn dắt một trong những sự kiện cấp cao nhất trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa hai nước.
Với phong thái tự tin, khả năng dẫn song ngữ lưu loát cùng giọng nói truyền cảm và sự chỉn chu trong từng chi tiết, Lương Thùy Linh đã dẫn dắt trọn vẹn các phiên thảo luận chuyên sâu về ngành dịch vụ tài chính – lĩnh vực được xem là động lực then chốt cho sự phát triển bền vững trong quan hệ hợp tác Việt Nam – Anh.
Xuất hiện giữa không gian hội nghị quy tụ đông đảo bạn bè quốc tế, Lương Thùy Linh lựa chọn tà áo dài hồng truyền thống Việt Nam. Một hình ảnh vừa nền nã vừa tự hào, thể hiện nét đẹp văn hóa Việt Nam giữa diễn đàn quốc tế. Sự kết hợp tinh tế giữa vẻ đẹp hiện đại và giá trị truyền thống đã giúp cô ghi điểm tuyệt đối trong mắt đại biểu và khách mời, khẳng định hình ảnh người phụ nữ Việt Nam tri thức, tự tin và duyên dáng.
“Được tiếp tục đồng hành cùng Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Anh tại Việt Nam và đảm nhận vai trò MC tại Hội nghị Cấp cao năm nay là một vinh dự rất lớn đối với Linh. Tại đây, Linh có cơ hội gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ từ Ngài Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam cùng các quý đại biểu, các chuyên gia và doanh nghiệp. Linh cảm thấy vô cùng phấn khởi khi được góp một phần nhỏ vào cầu nối giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.
Mỗi sự kiện đều là một cơ hội quý để học hỏi, để trưởng thành hơn và để được đại diện cho hình ảnh người trẻ Việt Nam trong không gian đối thoại quốc tế", Lương Thùy Linh chia sẻ.
Không chỉ ghi dấu ở các diễn đàn ngoại giao, Lương Thùy Linh còn chứng minh khả năng dẫn dắt đa dạng của mình qua hàng loạt chương trình quy mô lớn trong nước và quốc tế như: Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng, 28th Asian Television Awards và WeChoice Awards hai năm liên tiếp. Mỗi lần xuất hiện, cô đều mang đến phong thái chuẩn mực, khả năng làm chủ sân khấu và sự truyền tải cảm xúc một cách tự nhiên, thông minh.
Song song với vai trò MC, gần đây, Lương Thùy Linh còn chuẩn bị ra mắt dự án cá nhân “Xinh-Đờ-Rê-Linh” – series mang màu sắc giải trí – đời thường – tính nhân văn, nơi cô hóa thân thành “cô giúp việc quốc dân” và lan tỏa tinh thần yêu nhà, yêu cuộc sống. Dự án được kỳ vọng sẽ mang đến một hình ảnh gần gũi, dí dỏm nhưng vẫn đầy tinh tế của nàng hậu trong hành trình lan tỏa năng lượng sống tích cực.
Đám cưới nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại': Nhan sắc đời thực của cô dâu gây thương nhớGiải trí - 28 phút trước
GĐXH - Ngọc Huyền nổi tiếng với khán giả qua vai An trong "Cha tôi, người ở lại", mới đây cô còn gây chú ý khi có một hôn lễ ngọt ngào bên chồng điển trai - diễn viên Đình Tú. Ngoài tài năng diễn xuất, Ngọc Huyền còn sở hữu nhan sắc xinh xắn.
Nguyên trong 'Cha tôi, người ở lại' bất ngờ có mặt trong 'bom tấn' điện ảnh cùng Quách Ngọc NgoanGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Trần Nghĩa từng gây sốt với vai Nguyên trong "Cha tôi, người ở lại", mới đây anh gây bất ngờ khi vào phim "bom tấn" Trái tim què quặt cùng Quách Ngọc Ngoan
Tối nay, phim 'bom tấn' Hollywood 'Người Nhện: Trở về nhà' được phát sóng trên kênh VTV3Giải trí - 1 giờ trước
GĐXH - "Spiderman: Home coming" (Người Nhện: Trở về nhà) là bộ phim mở đầu series Cine7 - phim nước ngoài trên sóng VTV3 vào tối Chủ nhật hàng tuần.
Video ảnh cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân bất ngờ thu hút hàng triệu lượt xemGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Video ảnh cưới của Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương gây sốt với hơn 2 triệu lượt xem. Cặp đôi chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc trong trang phục truyền thống, mang đậm văn hóa Việt.
Vì sao Phương Mỹ Chi là nghệ sĩ Gen Z duy nhất của Việt Nam lọt danh sách Tatler Most Influential 2025?Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Phương Mỹ Chi vinh dự là nghệ sĩ Gen Z duy nhất của Việt Nam xuất hiện tại danh sách Tatler Most Influential 2025. Được biết đây là danh sách vinh danh những cá nhân kiệt xuất góp phần kiến tạo thay đổi và truyền cảm hứng tại châu Á.
SOOBIN dùng đặc quyền để cứu các thành viên Tân binh toàn năng bị 'đóng băng'Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trước việc 3 thành viên bị "đóng băng" ở tập trước và sẽ phải đối mặt với 2 nhóm nhạc quốc tế xuất sắc, Nhà sản xuất Toàn năng SOOBIN đã lựa chọn đặc quyền nhằm giảm thử thách để cứu các thành viên.
'Cách em 1 milimet' xuất hiện tình tiết gây tranh cãi, Phan Minh Huyền hé mở: 'Đàn ông khi yêu nên rõ ràng'Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Phan Minh Huyền vào vai Ngân - nữ chính phim "Cách em 1 milimet' đã gây sốc khi lên tiếng trước tình tiết gây tranh cãi của phim. Cô nói: "Đàn ông khi yêu nên rõ ràng".
Hai nữ nghệ sĩ ly hôn chồng Tây gây ồn ào nhất showbiz Việt 2025Giải trí - 6 giờ trước
Từng có hôn nhân viên mãn, quyết định ly hôn chồng Tây của diễn viên Lan Phương, MC Phương Mai sau nhiều năm chung sống khiến nhiều người bất ngờ, tiếc nuối.
Diễn viên Mai Trần cay đắng giải nghệ vì bệnh tật, vợ kém 20 tuổi kề cận chăm sócCâu chuyện văn hóa - 8 giờ trước
Ngoài 70 tuổi, nghệ sĩ Mai Trần buộc giải nghệ vì sức khỏe xuống dốc, ở nhà phụ vợ bán hàng online. Ông đành bỏ lại nhiều ước mơ dang dở trong những ngày cuối của cuộc đời.
Hương Giang được dự đoán vào top 15 Miss UniverseGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Chuyên trang sắc đẹp Missosology vừa công bố bảng xếp hạng mới cho cuộc thi Miss Universe 2025, trong đó Hoa hậu Hương Giang được dự đoán ở vị trí cao.
Đám cưới nữ chính phim 'Cha tôi người ở lại': Cô dâu bật khóc xúc động bên chú rể điển traiGiải trí
GĐXH - Ngọc Huyền - nữ chính phim 'Cha tôi người ở lại' đã bật khóc xúc động trong khoảnh khắc thiêng liêng của cuộc đời. Cô đã có một hôn lễ trọn vẹn bên người bạn đời - diễn viên Đình Tú.