Bộ VH-TT&DL giải thích về thu tiền bản quyền âm nhạc tại quán cà phê

Bộ VH-TT&DL lý giải việc thu tiền bản quyền âm nhạc tại quán cà phê, nhà hàng

Tại họp báo thường kỳ quý II/2026 của Bộ VH-TT&DL diễn ra sáng 15/7, đại diện lãnh đạo Cục Bản quyền tác giả đã làm rõ các quy định liên quan đến việc thu tiền bản quyền âm nhạc tại quán cà phê, nhà hàng.

Ông Phạm Thanh Tùng, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý và Hợp tác quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan thuộc Cục Bản quyền tác giả, cho biết việc khai thác các tác phẩm âm nhạc, bản ghi âm, ghi hình phục vụ hoạt động kinh doanh tại nhà hàng, quán cà phê được quy định tại Điều 26 và Điều 33 của Luật Sở hữu trí tuệ. Theo đó, các tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm vì mục đích kinh doanh có nghĩa vụ thanh toán tiền bản quyền cho tác giả, người biểu diễn và nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình.

Đại diện Cục cho biết quy định này đã có hiệu lực từ năm 2005. Trong quá trình thực hiện, khó khăn chủ yếu phát sinh ở việc các bên chưa thống nhất được mức tiền bản quyền phải trả.

Để tháo gỡ vướng mắc, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, trong đó có Phụ lục số 2 quy định mức tiền bản quyền áp dụng trong trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận. Đây được xem là căn cứ để các tổ chức, cá nhân khai thác tác phẩm và chủ sở hữu quyền tiến hành đàm phán, thống nhất việc thanh toán.

Ông Phạm Thanh Tùng, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý và Hợp tác quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan thuộc Cục Bản quyền tác giả (Bộ VHTTDL). Ảnh; Minh Phạm

Liên quan đến các đơn vị thu tiền bản quyền, đại diện Cục Bản quyền tác giả cho biết pháp luật hiện hành quy định hệ thống các tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả và quyền liên quan hoạt động trên cơ sở được chủ sở hữu quyền ủy quyền.

Trong lĩnh vực âm nhạc, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đại diện cho các tác giả; Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam đại diện cho nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình; Hiệp hội Quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA) đại diện cho người biểu diễn.

Đối với những tác giả hoặc chủ sở hữu chưa ủy quyền cho các tổ chức quản lý tập thể, các đơn vị sử dụng tác phẩm phải liên hệ trực tiếp để xin phép và thanh toán tiền bản quyền. Ngoài ra, chủ sở hữu quyền cũng có thể ủy quyền cho doanh nghiệp hoặc tổ chức khác thay mặt mình thực hiện việc thu tiền bản quyền.

Tăng minh bạch trong hoạt động thu tiền bản quyền

Theo Cục Bản quyền tác giả, Nghị định số 134/2026/NĐ-CP cũng quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức được chủ sở hữu quyền ủy quyền thu tiền bản quyền, kể cả những đơn vị không phải là tổ chức quản lý tập thể. Các tổ chức này phải công khai trên trang thông tin điện tử danh mục tác phẩm, chủ sở hữu quyền được ủy quyền cũng như phạm vi được phép thu.

Ở chiều ngược lại, các tổ chức, cá nhân khai thác tác phẩm cũng có trách nhiệm tìm hiểu quy định pháp luật, cung cấp thông tin về danh mục tác phẩm, thời lượng sử dụng để đối chiếu và thống nhất mức tiền bản quyền với đơn vị thu. Trường hợp không đạt được thỏa thuận, mức thu sẽ được áp dụng theo quy định tại Phụ lục số 2 của Nghị định số 17/2023/NĐ-CP.

Họp báo thường kỳ quý II/2026 của Bộ VHTT&DL diễn ra sáng 15/7.

Trước băn khoăn về việc nhiều tổ chức cùng đến một cơ sở kinh doanh để thu tiền bản quyền, đại diện Cục cho biết Nghị định số 134/2026/NĐ-CP khuyến khích các tổ chức quản lý tập thể thỏa thuận, ủy quyền cho một đầu mối thực hiện việc thu nhằm tạo thuận lợi cho đơn vị sử dụng. Tuy nhiên, đây là quan hệ dân sự nên pháp luật không thể bắt buộc các tổ chức phải thống nhất một đơn vị đại diện.

Cục Bản quyền tác giả cũng nhấn mạnh, mọi tổ chức được ủy quyền đều phải bảo đảm công khai, minh bạch danh mục tác phẩm và phạm vi được phép thu. Trường hợp thu ngoài phạm vi được ủy quyền hoặc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công khai sẽ bị xử lý theo quy định của Nghị định số 134/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan.

Đối với các giải pháp kỹ thuật như sử dụng tài khoản định danh để hỗ trợ người dùng trong việc tra cứu, đối soát và thanh toán tiền bản quyền, đại diện Cục cho rằng đây là vấn đề thuộc quan hệ dân sự và các tổ chức thu tiền bản quyền có thể chủ động nghiên cứu, áp dụng nhằm tạo thuận lợi hơn cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tác phẩm.

23 cơ quan báo chí bị xử lý vi phạm vì liên quan cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng"

Cũng tại họp báo, Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc đã thông tin về việc xử lý các cơ quan báo chí vi phạm liên quan đến việc đăng tải thông tin ca ngợi cuốn sách "Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng".

Theo ông Lưu Đình Phúc, ngay sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan quản lý nhà nước đã yêu cầu các cơ quan báo chí khẩn trương rà soát, gỡ bỏ các bài viết có nội dung ca ngợi cuốn sách; đồng thời tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan và rà soát lại quy trình biên tập, xuất bản tin, bài.

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc tại cuộc họp sáng nay.

Thực hiện chỉ đạo của cơ quan quản lý, các cơ quan báo chí đã nghiêm túc nhìn nhận sai phạm, tổ chức kiểm điểm và xử lý kỷ luật các cá nhân có liên quan.

Cụ thể, đã có 1 trường hợp bị cách chức, 1 trường hợp bị cảnh cáo, 3 trường hợp bị khiển trách, 6 trường hợp bị đình chỉ công tác, 4 trường hợp bị điều chuyển sang vị trí khác. Ngoài ra, một số cơ quan báo chí cũng đã chấm dứt hợp tác với các cộng tác viên tham gia thực hiện các bài viết vi phạm.

Trên cơ sở các biên bản vi phạm hành chính đã được xác lập, cơ quan quản lý sẽ xử phạt hành chính bằng tiền theo đúng quy định của pháp luật.

Trong đó, có 23 cơ quan báo chí bị xử phạt 60 triệu đồng do vi phạm ở khung nghiêm trọng; 1 cơ quan báo chí bị xử phạt 5 triệu đồng do vi phạm ở khung ít nghiêm trọng; 1 cơ quan bị thu hồi giấy phép hoạt động do đã giải thể.

Bên cạnh việc xử lý các cơ quan báo chí, Cục Báo chí cũng yêu cầu các cơ quan chủ quản tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan báo chí trực thuộc tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan; đồng thời rà soát, chấn chỉnh quy trình biên tập, xuất bản nhằm ngăn ngừa các sai phạm tương tự.

Cục trưởng Cục Báo chí nhấn mạnh, việc xem xét kỷ luật phải được thực hiện nghiêm minh, tương xứng với tính chất, mức độ vi phạm. "Vi phạm đến đâu thì chúng tôi xử lý đến đó", ông Lưu Đình Phúc khẳng định.