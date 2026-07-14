Khoe ảnh ở tuổi 39 trẻ như đôi mươi, Hoa hậu Thùy Lâm giờ có cuộc sống ra sao?

Hoa hậu Thùy Lâm gây ngỡ ngàng ở tuổi U40 GĐXH - Hoa hậu Thùy Lâm diện áo dài truyền thống toát lên sự dịu dàng và thanh lịch. Nhan sắc của nàng hậu khiến nhiều người ngưỡng mộ và khẳng định vẻ đẹp của người phụ nữ viên mãn.

Hoa hậu Thùy Lâm mới đây đã thay ảnh đại diện trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Ở tuổi 39, sau 18 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, nhan sắc của cô ngày càng trẻ trung, rạng rỡ. Chính hình ảnh "gây bão" trên mạng xã hội này đã khiến nhiều người quan tâm hơn đến cuộc sống hiện tại của Hoa hậu Thùy Lâm.

Hình ảnh "gây bão" MXH của Hoa hậu Thùy Lâm.

Từ những năm 2000, Hoa hậu Thùy Lâm đã hội tụ cả tài năng lẫn nhan sắc

Thùy Lâm với chiều cao 1m70 cùng số đo 3 vòng: 88 - 60 - 90 cm, nặng 50kg, cô đã đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008. Ngoài vương miện cao quý nhất, Thùy Lâm còn giành giải "Hoa hậu Tài năng", "Người đẹp được khán giả yêu thích nhất" (bầu chọn qua Internet) và "Người đẹp ứng xử hay nhất". Năm ấy, người đẹp Thùy Lâm được xem là lựa chọn sáng suốt cho ngôi vị cao nhất.

Thùy Lâm khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008.

Để có được vương miện này bản thân Thùy Lâm cũng là một cô gái có thực lực. Được biết, từ lúc 4 tuổi, gia đình Thùy Lâm đã cho cô tham gia đội ca múa nhạc của Nhà Thiếu nhi TP.HCM (nơi sản sinh ra nhiều ngôi sao ca nhạc của làng giải trí phía Nam).

Năm lớp 8 thì thầy cô trong đội có kế hoạch thành lập một nhóm ca và thế là ba cô gái Nguyệt Anh, Thùy Mi, Thùy Lâm được chọn vào nhóm TiMyTi. Nhóm thường đi biểu diễn cho các trường học và những sân khấu trong thành phố. Thời gian này cô cũng nhận được nhiều lời mời quảng cáo, chụp hình hay quay clip.

Thùy Lâm khi tham gia nhóm nhạc TiMyTi.

Thùy Lâm tham gia nhóm nhạc được gần 1 năm thì rời nhóm TiMyTi, vì cha Thùy Lâm muốn cô theo nghề của ba làm kinh doanh và đã chuẩn bị hồ sơ cho cô đi du học khi Thùy Lâm chưa tròn 14 tuổi. Sau đó cô sang Đức du học vì có người chú định cư tại thành phố Halle từ lâu.

Sinh hoạt ở trường được hơn 2 tháng thì cô chuyển lên trung tâm chính đặt tại Dresden. Tại đây ,Thùy Lâm được huấn luyện những kiến thức về ngành thời trang, chế độ ăn uống, tập luyện thể hình chuyên nghiệp.

Hè năm 2004, hợp đồng của cô với trường Lieber kết thúc. Sau đó cô trở về Việt Nam và tham gia cuộc thi Tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, đoạt giải 4 đồng thời người đẹp đỗ trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật.

Thùy Lâm đóng phim "Tây Sơn hào kiệt" cùng tài tử Lý Hùng.

Trong thời gian này, cô còn tham gia các bộ phim như: Tấm hộ chiếu vào đời, Ghen, Kiều nữ và đại gia, Tây Sơn hào kiệt. Tất cả các vai diễn của Thùy Lâm đều để lại những điểm nhấn đặc biệt trong lòng khán giả. Và đến năm 2008, Thùy Lâm bước lên đỉnh cao khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008.

Thùy Lâm: Cuộc sống làm vợ của chồng Tiến sĩ

Thùy Lâm được xem là Hoa hậu bí ẩn của làng showbiz Việt. Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm 2008, Hoa hậu Thùy Lâm sống khép kín và cô không có hứng thú lấn sân vào làng giải trí. Chỉ gần 1 năm sau đăng quang, người đẹp gốc Thái Bình quyết định lên xe hoa với chồng là tiến sĩ ngành Kinh tế.

Thùy Lâm và chồng Tiến sĩ Kinh tế.

Cũng từ đây, người đẹp quyết định chuyển ra Hà Nội sinh sống cùng gia đình chồng. Dù là người gốc Bắc nhưng Thùy Lâm sinh sống nhiều ở miền Nam nên khi ra Hà Nội cô có nhiều lạ lẫm. Nhưng nhờ có mẹ chồng giúp đỡ, người đẹp "Tây Sơn hào kiệt" đã bớt lúng túng và hòa nhập nhanh với cuộc sống ở gia đình chồng.

Hoa hậu Thùy Lâm cho biết, mẹ chồng là người khá hiện đại, từ ngoại hình đến tính cách, nhưng vẫn đặt ra những nguyên tắc nhất định trong gia đình. Theo cô, mẹ chồng là người dễ tính nên giữa hai mẹ con hiếm khi xảy ra mâu thuẫn. Thậm chí, nhiều lúc cô cảm thấy mình được mẹ đối xử như con ruột chứ không phải con dâu và luôn nhận được sự yêu thương, quan tâm.

Người đẹp chia sẻ rằng, mỗi khi xảy ra mâu thuẫn với chồng, mẹ chồng thường đứng ra bênh vực cô. Bà từng nói rằng cứ để con trai muốn đi đâu thì đi, còn cô cứ ở nhà, đồng thời khẳng định bà chỉ cưới vợ cho con trai một lần nên dù trong hoàn cảnh nào cũng sẽ luôn bảo vệ con dâu. Những lời nói và sự yêu thương ấy khiến Hoa hậu Thùy Lâm vô cùng xúc động.

Chính sự quan tâm yêu thương của mẹ chồng nên người đẹp vững tin lùi sâu vào hậu trường để sinh con, chăm sóc gia đình. Giờ đây, khi con cái đã lớn hơn, Thùy Lâm cũng xuất hiện vài lần trong một số sự kiện, ngoài ra cô còn dành thời gian kinh doanh cùng chồng.