Bố đẻ H'Hen Niê gây chú ý, nàng hậu hé lộ 'mất tiền oan' vì anh em trai

Mẹ H'Hen Niê địu cháu ngoại, biểu cảm của bé Harley khiến fan thích thú GĐXH - Mới đây, H'Hen Niê chia sẻ video mẹ ruột địu cháu ngoại Harley bằng chiếc khăn thổ cẩm truyền thống của người Ê Đê. Không chỉ gây ấn tượng bởi nét đẹp văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ, biểu cảm thích thú của bé Harley trong vòng tay bà ngoại cũng khiến fan "tan chảy".

Mới đây, H'Hen Niê đăng tải đoạn video ghi lại hình ảnh bố đẻ bế cháu ngoại Harley đi dạo chơi. Trong video, ông ngoại vừa bế vừa giới thiệu cảnh vật xung quanh, còn cô bé Harley nhà H'Hen Niê liên tục hướng mắt theo những điều mới lạ với vẻ mặt vô cùng thích thú.

Đính kèm đoạn video, H'Hen Niê viết ngắn gọn nhưng đầy hạnh phúc: "Nhất Harley rồi cả nhà ơi". Chỉ một câu chia sẻ cũng đủ cho thấy niềm vui của nàng hậu khi con gái được lớn lên trong tình yêu thương của cả ông bà. "Harley đúng là em bé được cưng chiều nhất nhà"; "Ông bà lên chơi là Harley có người đưa đi chơi suốt"; "Cưng quá, ánh mắt Harley tò mò nhìn mọi thứ đáng yêu thật"... nhiều fan để lại bình luận.

Đây là đoạn video nhân dịp bố mẹ H'Hen Niê từ quê nhà Đăk Lăk xuống TP.HCM thăm con cháu. Trước đó, cô cũng liên tục chia sẻ những khoảnh khắc mẹ đẻ địu Harley bằng chiếc khăn thổ cẩm truyền thống của người Ê Đê hay cả gia đình cùng nghỉ dưỡng tại biển Phước Hải.

H'Hen Niê khoe cảnh ông ngoại bế Harley đi chơi. Biểu cảm của nhóc tỳ khiến fan thích thú.

H'Hen Niê chia sẻ: "Nhất Harley rồi!"

Không chỉ chia sẻ những khoảnh khắc thú vị của con gái và ông bà, H'Hen Niê mới đây còn khiến người hâm mộ bật cười khi kể lại câu chuyện "dở khóc dở cười" liên quan đến việc mua đất cho hai anh em trai.

Theo lời Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, mọi chuyện bắt đầu khi một người bạn ở Hà Nội nhờ cô tìm giúp vài hecta đất tại Tây Nguyên để trồng cà phê và sầu riêng. Vì muốn hỗ trợ bạn, người đẹp đã nhờ em trai tìm hiểu các khu đất phù hợp. "Năm 2026 Hen gần như làm mẹ bỉm toàn thời gian, ấy mà có duyên với việc chi tiền quá", cô hài hước cười mở đầu câu chuyện.

Thế nhưng, do hiểu nhầm ý chị gái, em trai của H'Hen Niê lại rủ anh trai thứ ba cùng đi xem đất. Sau khi chọn được khu đất ưng ý, hai anh em gọi điện thông báo cần chuyển tiền đặt cọc. Tin tưởng người nhà, H'Hen Niê nhanh chóng gửi tiền mà không hề hay biết sự việc đã diễn biến theo hướng hoàn toàn khác.

Điều khiến nàng hậu "ngã ngửa" là giấy tờ sở hữu khu đất lại đứng tên hai anh em trai. Chưa dừng lại ở đó, cả hai còn tiếp tục gọi điện nhờ cô chuyển nốt số tiền còn lại để hoàn tất việc mua bán.

H'Hen Niê chia sẻ hình ảnh người thân kèm trạng thái hài hước: "2 anh em nhà Hen đây, anh thì cao 1m50, em zai cao 1m60 mình cao 1m72. Tại sao nhỉ?".

Kể lại sự việc với giọng điệu đầy hài hước, H'Hen Niê viết: "Cuối cùng là mua cho hai anh em mỗi người 1 ha đất nông nghiệp cả nhà ạ. Chuyện đã lỡ, thôi chúc mừng hai anh em. Chúc hai anh em trồng trọt tốt, mùa màng bội thu ạ".

Ngay sau bài đăng, nhiều người bật cười trước sự "hồn nhiên" của hai anh em trai H'Hen Niê, trong khi không ít khán giả cho rằng đây là "phi vụ đầu tư bất đắc dĩ" nhưng lại vô cùng đáng yêu. Có người hài hước bình luận: "Ước gì mình cũng có người chị chuyển tiền nhanh như Hen"; "Có chị em gái giàu thật thích"; "Đọc xong vừa buồn cười vừa thấy gia đình Hen đáng yêu quá";...

Trải qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật, H'Hen suốt Niê luôn ghi điểm bởi hình ảnh chân chất, mộc mạc và đặc biệt là sự gắn bó với gia đình. Sinh ra trong một gia đình người Ê Đê ở Đắk Lắk, cô nhiều lần chia sẻ thành công lớn nhất của mình không chỉ là những danh hiệu sắc đẹp mà còn là công việc chăm sóc cho bố mẹ, hỗ trợ anh chị em và để người thân có cuộc sống đủ đầy hơn.

Sau khi kết hôn và có con gái đầu lòng Harley, nàng hậu càng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc khắc đời thường bên gia đình. Từ hình ảnh ông bà nội, ông bà ngoại thay nhau chăm sóc, những chuyến về quê hay những câu chuyện giản dị nhưng đầy tiếng cười, H'Hen Niê luôn luôn khán giả cảm nhận được ấm áp áp của một gia đình gắn kết. Có lẽ chính sự chân thành, mộc mạc ấy đã giúp Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 giữ được tình cảm của chúng ta trong suốt nhiều năm qua.